Největší americká automobilka General Motors svolá 5,9 milionu SUV a pick-upů modelových řad z let 2007 až 2014 včetně v USA populárního modelu Chevrolet Silverado (na snímku z roku 2011) kvůli potenciálně nebezpečným nafukovačům airbagů od japonské firmy Takata. Automobilka již dříve odhadla, že náklady na výměnu těchto nafukovačů dosáhnou 1,2 miliardy dolarů (asi 27 miliard Kč). Svolání aut včera nařídil americký Národní úřad pro bezpečnost silničního provozu (NHTSA). Firma GM se opakovaně snažila úřad přesvědčit, že opatření není nutné, neboť neexistuje bezpečnostní riziko. Majitelé vozů však reagovali obviněním, že GM upřednostňuje své zisky. Firma včera uvedla, že se stále domnívá, že svolání aut není podložené faktickými a vědeckými poznatky, ale rozhodla se, že "se podrobí rozhodnutí NHTSA". Nafukovače Takata dělají automobilovému průmyslu starosti již řadu let. Při aktivaci mohou vymrštit do vozu kovové části. Jsou spojovány asi se třemi desítkami úmrtí a automobilky již kvůli nim musely svolat k opravě desítky milionů vozů.