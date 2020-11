Média v Izraeli informují, že tamní premiér Benjamin Netanjahu tajně přiletěl do Saúdské Arábie, kde se setkal s korunním princem Muhammadem bin Salmánem, faktickým vládcem země. Agentura AP upozorňuje, že se jedná o první známé setkání čelných saúdských a izraelských představitelů. V Saúdské Arábii v neděli jednal americký ministr zahraničí Mike Pompeo.

Netanjahuovu cestu potvrdil izraelský ministr školství a člen premiérovy politické strany Likud Joav Galant. "Fakt, že se schůzka uskutečnila a informace o ní se dostala na veřejnost, i když polooficiálně, je věc obrovského významu," řekl Galant izraelskému rozhlasu Army Radio.

Naopak saúdskoarabský ministr zahraničních věcí zprávu popřel. "K žádnému setkání nedošlo. Jediní přítomní představitelé byli Američané a Saúdové," napsal na Twitteru princ Fajsal bin Farhán Saúd. Britský deník Guardian uvádí, že utajování schůzky v Saúdské Arábii souvisí s propalestinským smýšlením tamních obyvatel.

AP upozornila, že podle webu s údaji o radarovém sledování letů podniklo v neděli soukromé tryskové letadlo, které Netanjahu používá, let z izraelského Tel Avivu do Neomu na saúdskoarabském pobřeží Rudého moře. Právě tam bylo setkání bin Salmána s Pompeem. Podle izraelských médií, která se odvolávají na nejmenovaného izraelského představitele, se společně s Netanjahuem do Saúdské Arábie vydal i Josi Cohen, šéf izraelské tajné služby Mosad.

Pompeo se snaží vlivný stát Perského zálivu přesvědčit, aby následoval Spojené arabské emiráty a Bahrajn a navázal po jejich vzoru oficiální vztahy s Izraelem. Rijád však zatím normalizaci vztahů s Izraelem odmítá a uvádí, že nejprve je potřeba zaměřit se na palestinské snahy o vytvoření samostatného státu.

Izrael měl však i před letošní dohodou o diplomatických vztazích s Emiráty a Bahrajnem na státy Perského zálivu neoficiální vazby, které v posledních letech posílily díky tomu, že obě strany vidí bezpečnostní hrozbu v Íránu. Podle Reuters státy navíc nesbližují jen obavy z Íránu, ale i dohady, zda příští americký prezident Joe Biden, který má v lednu vystřídat Donalda Trumpa, změní dosavadní směřování politiky Washingtonu vůči Blízkému východu.