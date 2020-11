◼ ČESKO

Začnou se vyplácet peníze z programu Covid kultura

Program Covid kultura, ve kterém mohou žádat o podporu podnikatelé v kultuře, získal notifikaci Evropské komise. Ministerstvo průmyslu může začít vyplácet podporu, řekl ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD). Osoby samostatně výdělečně činné ve druhé výzvě programu podaly skoro 4000 žádostí. Podle Zaorálka z toho žádosti od 2500 subjektů jeho úřad zpracoval a poslal na ministerstvo průmyslu, které peníze vyplácí.

◼ ČESKO

Riziko nákazy klesá, PES počítá i s antigenními testy

Výrazné snížení podílu pozitivních testů na koronavirus bylo výsledkem započtení antigenních testů potvrzených testem PCR v posledním týdnu. Díky tomu kleslo i skóre v protiepidemickém systému PES, uvedl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Od pondělí je Česko ve čtvrtém, druhém nejvyšším stupni rizika, protiepidemická opatření se zmírnila. Pokud vydrží pondělní hodnota 57 po sedm dní, budou se opatření moci znovu zmírnit.

◼ ČESKO

Babiš se sejde s ředitelem České televize Dvořákem

Premiér Andrej Babiš (ANO) se tento týden sejde s generálním ředitelem České televize Petrem Dvořákem. Odmítl ale, že by měl vliv na dění v Radě České televize, kritizované kvůli odvolání své dozorčí komise. Prezident Miloš Zeman minulý týden uvedl, že ČT považuje za součást opozice. Řekl, že Dvořák by měl skončit, rozhodnutí je ale v rukou Rady České televize. Dvořákovi vadí, že se Zeman snaží podkopávat důvěru v ČT.

◼ ČESKO

Vláda schválila nové soudce, Hrad je může jmenovat

Prezident Miloš Zeman může jmenovat desítku nových soudců. Seznam kandidátů, který kabinetu předložila ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO), schválila vláda. Devět z navržených kandidátů má působit ve správním soudnictví. Mezi aspiranty je jedna státní zástupkyně, dva advokáti, tři vyšší soudní úředníci, dva asistenti soudce, jeden právník z Generálního ředitelství cel a jediný justiční čekatel. Kandidátům je od 31 do 44 let.

Pan Prymula by mi měl radit ve zdravotnictví.

Andrej Babiš

Předseda vlády (ANO) uvedl, že bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula bude jeho poradcem na Úřadu vlády. Bude mít smlouvu jako ostatní poradci.

◼ EVROPSKÁ UNIE

Ovzduší se zlepšuje, stále však ohrožuje zdraví

Kvalita ovzduší v zemích Evropské unie se v posledním desetiletí zlepšila, jeho znečištění však stále způsobuje statisíce předčasných úmrtí ročně. Zprávu o tom zveřejnila Evropská agentura pro životní prostředí, hodnotí ovzduší za rok 2018. Česko je podle zprávy jednou ze šesti zemí EU, které překračovaly povolené hodnoty koncentrace prachových částic. Znečištění ovzduší je podle Evropské komise hlavním ekologickým rizikem pro zdraví obyvatel.

◼ ČESKO

Železničáři zadali přípravu rychlodráhy do Ostravy

Správa železnic začala hledat zpracovatele dokumentací pro územní rozhodnutí a proces EIA, tedy posouzení vlivů stavby na okolí, pro připravovanou vysokorychlostní trať mezi Hranicemi na Moravě a Ostravou. Odhadovaná cena zakázky je 320 milionů korun. Úsek je součástí trati mezi Přerovem a Ostravou, která by mohla být hotová v roce 2030. Trať by v konečné podobě měla spojit Ostravu s Brnem přibližně za jednu hodinu.

◼ Z TWITTERU

Aby nám zase neutekla další vlna, tak musí skvěle fungovat "Testovat, Trasovat, Izolovat". Hongkong jde na to chytře. Motivuje lidi, aby na testy chodili. Každý, kdo bude pozitivně testovaný, dostane 645 dolarů. To je po přepočtu zhruba 10 tisíc korun.

@DavidDnavratil

David Navrátil, hlavní ekonom České spořitelny

◼ ČESKO

Úřad si stěžuje kvůli omluvě za Zemana

Ministerstvo financí podalo ústavní stížnost proti verdiktu, na jehož základě se omluvilo za výrok prezidenta Miloše Zemana o jeho bývalém poradci Zdeňku Šarapatkovi. Soudem nařízenou omluvu zveřejnilo v září a také ji Šarapatkovi poslalo. Zastává ale názor, že veřejný projev prezidenta by neměl být považován za nesprávný úřední postup podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci.

◼ ČESKO

MPSV požaduje na sociální výdaje 9,4 mld. navíc

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) bude na sociální výdaje potřebovat o 9,4 miliardy korun více, než s čím počítal rozpočet na letošní rok. Zhruba dvě miliardy korun najde ve své kapitole, 7,5 miliardy má jít na sociální dávky z rozpočtové rezervy. Schválila to vláda. Žádostí ministerstvo reagovalo na vývoj čerpání mandatorních výdajů. Ty nařizuje zákon, stát je musí vyplatit. Na letošní výdaje mělo ministerstvo práce mít původně 686,8 miliardy korun.

◼ ČESKO

Testování seniorů by mělo skončit začátkem prosince

Pravidelné testování klientů v domovech pro seniory vždy po pěti dnech by mělo skončit 4. prosince. Vyšetření pracovníků na koronavirus v pětidenních intervalech by se mělo provádět do konce nouzového stavu, který má trvat zatím do 12. prosince. Do té doby má platit i zákaz návštěv v sociálních zařízeních. Vyplývá to z nových nařízení ministerstva zdravotnictví a z usnesení vlády. Někteří experti ukončení testování klientů i zákaz návštěv kritizují.

◼ ŠVÝCARSKO

Šéf afrického fotbalu dostal trest za korupci

Předseda Africké fotbalové konfederace Ahmad Ahmad dostal od etické komise FIFA pětiletý zákaz činnosti. Za zneužití pravomocí, zpronevěru a uplácení byl funkcionář z Madagaskaru potrestán také pokutou 200 tisíc švýcarských franků (asi 4,9 milionu korun). Šedesátiletý Ahmad byl ve funkci od roku 2017 a během celého období neustále čelil obvinění z finančních machinací a dalších prohřešků.

◼ EU

"

Nejenže publikuje neveřejné údaje z trestního spisu, ale navíc vytváří další fabulace, čímž újmu jen dále prohlubuje.

Libor Grygárek