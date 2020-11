Petr Janda / brainwork

Petr Janda

Rok dokončení: 2019

Projekt budovaný 10 let autoři spoluiniciovali v roce 2009 jako programové a architektonické oživení pražské náplavky, historicky koncipované jako přístaviště a překladiště materiálu. V době jejich vstupu byl prostor opuštěný po povodni v roce 2002 a oficiálně pronajímaný k parkování. Postupnou obsahovou aktivací se dosáhlo kulturně-společenského oživení a následně architektonické kultivace. Rozsáhlé území je v součtu dlouhé čtyři kilometry a rozkládá se na třech pražských nábřežích − Rašínově, Hořejším a Dvořákově.

Revitalizace pražských náplavek Foto: Boys Play Nice

Dokončená první fáze je největší porevoluční pražskou investicí do veřejného prostoru, první svého druhu. Koncentrovala se na rekonstrukci 20 prostor kobek v nábřežní zdi (dříve "čapadel" ledu a skladů). Nevytváří klasické interiéry, pracuje s logikou definující kobky jako zálivu vnějšího prostoru s maximálním kontaktem s náplavkou a řekou. Budou sloužit jako kavárny, ateliéry, galerie a veřejná WC s modulární diverzitou a vybavením dle každého nájemce. Vrací se do nich většina provozovatelů, kteří fenomén náplavky spoluvytvářeli. Zásahy jsou řešeny jako symbiotické splynutí s původní architekturou nábřežní zdi, do které přirozeně vrůstají.

Revitalizace pražských náplavek Foto: Boys Play Nice

Na Rašínově nábřeží je šest kobek přístupných eliptickými pivotovými okny z organického skla o tloušťce 7 cm a průměru 5,5 m. Čtrnáct kobek na Hořejším nábřeží má ocelové skulpturální dveře. Povrchy jsou betonové, pískované s litou podlahou, vložené prvky z potitanovaného černého plechu. Vzduchotechnika s rekuperací a vytápěním podlah umožňuje spolu s infrazářiči celoroční provoz. Kobky jsou bezbariérové a s mobilními protipovodňovými lamelami. Další fáze řeší mobiliář, plovoucí lázně, lodní terminál a dokončení zbylých kobek.

Hodnocení poroty

"Porota byla okouzlena projektem na revitalizaci pražských náplavek, nadšená jasným, i když citlivým návrhem nových otvorů do kobek podél Vltavy… Je to skvělý příklad toho, jak může architektura oživit místo a lehkým, přesným působením mít na věci velký vliv. Porotu nejvíce zaujala důmyslná otočná eliptická skleněná okna/dveře do některých kobek, umístěná do původních oblouků nábřežní zdi. Přinášejí do místa cosi čerstvého a vzrušujícího a zároveň sem dobře zapadají a nevypadají nepatřičně. Architektonický přístup a odezva perfektně odhadují hravost a eleganci, která přitahuje další interakci a zapojení."

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Česká cena za architekturu.