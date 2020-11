Atelier 111 architekti

Jiří Weinzettl, Veronika Indrová

Rok dokončení: 2019

Novostavba dílen, nacházející se v zemědělském areálu na okraji obce Opatov, je určena především pro servis a údržbu velkých zemědělských vozů a strojů. Součástí objektu je i zázemí pro zaměstnance areálu: sociální zařízení, šatny a denní místnost. Výraz dílen nese prvky původních okolních klasických zemědělských staveb (sedlová střecha, střešní světlík), zároveň je však hmotově přizpůsoben svému účelu.

Dílny Opatov Foto: Alexandra Timpau

Opláštění z bílého trapézového plechu je obdobné jako u sousední bioplynové stanice. Konstrukční prvek v podobě příhradové konstrukce vytváří výrazný lineární světlík v místě střešního hřebene. Světlík a boční prosklené fasády jsou navrženy v systému profilového průsvitného materiálu, u světlíku se tak částečně propisuje příhradová konstrukce.

Dílny Opatov Foto: Alexandra Timpau

Hodnocení poroty

"Realizace haly ve východočeské obci Opatov se dostala při hodnocení staveb České ceny za architekturu odbornou porotou vysoko − až do poslední trojky. Spolu s rekonstrukcí rodinného domu v Jinonicích od stejných autorů, a jako vítěz ceny se tak stavba stala reprezentantem toho nejlepšího, co v současné době česká architektura nabízí − jednoduchost, racionalitu, čistý koncept, to všechno postavené na opodstatněné kontextualitě."

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Česká cena za architekturu.