Česká cena za architekturu opakovaně poukazuje na selhání státu při vzniku kvalitní architektury. Dobří autoři tu jsou, ale pracují především pro soukromé investory a města. Krajské a státní instituce prakticky nesoutěží, říká českobudějovický architekt Miroslav Vodák.

Na sraz před Jihočeskou vědeckou knihovnou, kousek od českobudějovického historického centra, přišel Miroslav Vodák včas. To místo zná tak důvěrně, že by mohl jít z domova i poslepu. Na dostavbu knihovny totiž organizoval se svým sdružením CBArchi­tektura architektonickou soutěž. Stavba je hotová, příští tři měsíce se bude už jen zařizovat interiér a stěhovat svazky. Otevřena bude do čtyř let od vyhlášení výsledků soutěže, což je v českých podmínkách malý zázrak.