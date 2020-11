Česká komora architektů vyhlásila 5. ročník České ceny za architekturu. Soutěžní přehlídky se mohou zúčastnit jedinci či kanceláře s projekty realizovanými na území Česka v posledních pěti letech. Do letošního ročníku se přihlásilo 191 děl, z nichž odborná porota nominovala 27 do užšího výběru. Z toho poté vybrala šest finalistů, ze kterých vzešel držitel hlavní ceny. Přihlášená díla nejsou posuzována v žádných soutěžních kategoriích. Finalisté a laureáti ocenění za Výjimečný počin a Cen partnerů byli představeni na slavnostním galavečeru, který se vysílal on-line 23. listopadu z pražského Divadla Archa.

Akademie České ceny za architekturu, více než 300 akademiků z řad architektů, publicistů a kritiků architektury, měla možnost aktivně vyhledávat zajímavé stavby a realizace a podnítit jejich přihlášení do soutěže.

Stěžejním motivem soutěžní přehlídky je prezentace architektury široké veřejnosti. Z tohoto důvodu ocenění během roku provázela řada doprovodných akcí ve všech regionech Česka.

Česká komora architektů si současně klade za cíl z České ceny za architekturu vybudovat prestižní, nikoliv však elitní ocenění. Z tohoto důvodu cena zavedla už od prvního ročníku nulový poplatek za registraci do soutěže. Vyhlašovatel soutěže si od tohoto kroku slibuje zejména přístup mladých architektů a začínajících ateliérů.

Pro pátý ročník ceny se opět podařilo získat sedm erudovaných zahraničních expertů, kteří hodnotili díla českých kolegů. V čele poroty jako předseda usedá krajinářský architekt, urbanista a akademik Henri Bava (Francie), spoluzakladatel ateliéru Agence Ter, působícího v Paříži, Karlsruhe, Šanghaji a Los Angeles.

Česká komora architektů je samosprávným profesním sdružením s přeneseným výkonem státní zprávy. Nese odpovědnost za profesionální, odborný a etický výkon profese architektů v Česku. Od roku 2015 je oficiálním připomínkovým místem pro zákony, které se týkají profese architekta. Pořádá i řadu akcí či oborových ocenění zaměřených na veřejnost: Česká cena za architekturu, Přehlídka diplomových prací, Pocta ČKA a další.

Mezinárodní porota

Henri Bava

Tunisko

Agence Ter

Předseda poroty. Krajinářský architekt a urbanista narozený v Tunisku a působící ve Francii. Je spoluzakladatelem ateliéru Agence Ter, který má svůj tým kromě Paříže také v Karlsruhe, Šanghaji a Los Angeles. Z jeho projektů je třeba zmínit Pershing Square v Los Angeles, park Aqua Magica v Německu nebo Grand Park Garonne v Toulousu.

Alessandra Cianchetta

Itálie

AWP Architecture & Design

Britská architektka italského původu je zakladatelkou londýnského ateliéru AWP, působícího i v Paříži. Záběr jejích projektů je široký, z nejnovějších se Cianchetta věnovala hlavně regeneraci městských ploch. Sem paří například rozsáhlý projekt územního plánu pro pařížskou čtvrť La Défense či umělecká čtvrť v Liverpoolu.

Csaba Nagy

Maďarsko

Archikon Architects

Maďarský architekt praktikující ve vlastním ateliéru Archikon Architects (vede ho s Károly Pólusem) v Budapešti. Mezi realizacemi se mohou pyšnit prvním pasivním domem ve střední a východní Evropě ve větším měřítku Passive House For 100 Apartments, rekonstrukcí budapešťských lázní Palatinus nebo školkou Meséskert.

Gillian Horn

Velká Británie

Britská architektka aktuálně se uplatňující v akademické sféře, výzkumu, poradenství v navrhování a publikační činnosti. Je zakládající členkou Research Practice Leads Group of Architects, platformy řešící výzkumné příležitosti v oboru architektury. Působí na řadě britských univerzit, aktuálně je hostující profesorkou Královské akademie inženýrů na Univerzitě v Readingu.

Štefan Polakovič

Slovensko

GutGut

Architekt a urbanista, spoluzakladatel ateliéru GutGut. Ve svých návrzích zohledňuje lokální kontext, historii i společenský dopad a přidává k tomu mezinárodní zkušenost. Z jeho realizací lze zmínit bytový dům v Dunajské ulici v Bratislavě, rekonstrukci panelového bytového domu v Rimavské Sobotě či areálu Mlynica v Bratislavě.

Jeanne Dekkers

Nizozemsko

Jeanne Dekkers Architectuur

Nizozemská architektka, která vede v Delftu vlastní ateliér věnující se široké škále projektů, od tvorby územních plánů po design nábytku. Nejvíce se ovšem zaměřuje na návrhy školních budov, projekty pro bydlení, interiérový design a také výzkum. Z realizací je možné zmínit Hotel Estate Huize Bergen ve Vughtu, multifunkční objekt Ligne Sittard ve Fontysu (muzeum, kino, komerční prostory) nebo výzkumný institut Deltares v Delftu.

Jeroen van Schooten

Nizozemsko

Team V Architectuur

Nizozemský architekt působící ve vlastním amsterdamském ateliéru Team V Architectuur (společně s Do Janne Vermeulenovou). Z aktuál­ních realizací lze zmínit třeba renovaci sídla pojišťovny ASR v Utrechtu, House of Province v Arnhemu nebo nádraží a přestupní uzel veřejné dopravy Zoetermeer v Amsterdamu. Do roku 2013 vedl se společníkem ateliér Meyer en Van Schooten Architects.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Česká cena za architekturu.