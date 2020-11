Zkontrolujte si, kolik platíte a komu. Může to pomoci těm spotřebitelům, kteří kvůli koronavirovým opatřením zchudnou.

Růst ekonomiky má pauzu, spotřeba energie klesá. Při nižší spotřebě nemají ceny moc prostoru pro růst, protože by se snížila ještě víc. Ani firmy, ani domácnosti nemají kvůli koronaviru peněz nazbyt.

Elektřina je levnější i na velkoobchodní burze ve srovnání s rokem 2019. Z toho mohou profitovat také domácnosti. Celková cena elektřiny, kterou platí svým dodavatelům, bude v roce 2021 o jednotky procent klesat, v nejhorším případě stagnovat.

Cenové strategie

Signály už spotřebitelé mají. S příchodem podzimu velcí obchodníci s elektřinou ohlásili snížení cen elektřiny na příští rok. Tento trend se týká i dalších energetických surovin. Je to časově opožděné proti skutečnému vývoji poptávky, ale posun má logiku. Obchodníci si obstarávají elektřinu často na několik let dopředu, takže na letošek ji mají dávno zaplacenou, na příští rok závazně nasmlouvanou a jejich možnosti se tak zužují. Malí dodavatelé, kteří nakupují spíš za okamžité ceny, jsou nyní ve výhodě − v době růstu cen tomu však bylo naopak.

Na nižší ceny dosáhnou někteří spotřebitelé automaticky, to když mají ve smlouvách tarify odvíjející se od vývoje ceny na burze. Na cenu elektřiny má ale vliv také kurz koruny k euru. Slábnoucí koruna působí opačným směrem − nákupy v eurech podražily.

Cena elektřiny na Pražské energetické burze pro rok 2021, na který se teď obchodníci nejvíce zásobují, se pohybuje zhruba kolem 44 eur za megawatthodinu (MWh), meziročně je to o 16,3 procenta méně. Cena plynu tamtéž meziročně klesla víc, a to až o 28 procent. Spotřebitelé očekávají, že ušetří, obchodníci kontrolují své prodejní strategie a snaží se svým zákazníkům vyjít vstříc. Předhánějí se přitom ve zdůrazňování, že jejich snížení cen je oproti konkurentům větší a výhodnější.

O strategii společnosti Bohemia Energy říká její tisková mluvčí Hana Novotná: "Dodavatelé energií zpravidla spotřebitelům nabízejí produkty, kde je nabízena pevná cena za MWh, a tu po určitou dobu drží. Třeba rok, dva, tři, a to bez ohledu na to, jak se cena komodity vyvíjí na trhu. Cenu tedy určuje především sám dodavatel. Zákazník je pak stoprocentně odkázán na jeho vůli a (ne)šikovnost. My nabízíme zákazníkům i z řad domácností již dnes produkty, kde tím, kdo určuje, co chce, je zákazník."

Konkrétně jde například o produkty s garancí nižší ceny, to znamená, že zákazník bude mít vždy nižší cenu, než nabízí jeho dominantní dodavatel. Druhým typem jsou řešení navázaná na velkoobchodní ceny elektřiny či zemního plynu, kdy cenu určuje trh, a nikoli dodavatel. U takové nabídky bude v příštím roce pro zákazníky cenová hladina kolem 1500 korun za MWh bez DPH. "V aktuálním porovnání jsou pak na tom nejlépe zákazníci, kteří mají sjednánu Energii A++, kde jejich cena přesně kopíruje aktuální cenu komodity na trhu s dodávkou na další den," doplňuje Novotná.

Co nabízejí?

Největší dodavatel elektřiny v Česku, skupina ČEZ, již od října snížila napříč ceníky cenu elektřiny pro domácnosti v průměru o devět procent. Za každou MWh tak zákazníci uspoří zhruba 230 korun, což při průměrné roční spotřebě 3,5 MWh znamená, že tuzemské domácnosti za rok ušetří několik stovek. Ve stejné výši jako domácnostem od října klesají ceny zákazníkům ČEZ z řad živnostníků a malých firem.

Na počátku čtvrtého kvartálu letošního roku ceny snížil také další velký dodavatel, E.ON. "Sledujeme vývoj na trhu i ceny elektřiny na burzách a zvýhodněné ceny za elektřinu nabídneme klientům i my," říká mluvčí firmy Martina Slavíková. "Soustředíme se zejména na produkty se zelenou elektřinou. Při přechodu na ně naši klienti proti standardním ceníkům ušetří deset procent, noví zákazníci dokonce až 3500 korun," uvedla pro ČTK Slavíková.

Úspory lidem slibují i další firmy. "Drtivá většina našich zákazníků s odběrem elektřiny u nás má fixní produkty s garancí snížení ceny. Díky tomu jim promítáme pozitivní vývoj v každoročním poklesu cen," řekl mluvčí innogy Pavel Grochál. Společnost Centropol se zaměřila na aktuálně inzerovanou cenu největšího dodavatele a podle mluvčího Aleše Pospíšila jejich zákazník v rámci dvouletého kontraktu proti tomuto ceníku ušetří na elektřině za rok 750 korun.

"Doby, kdy jsme k nějakému datu uváděli plošně úpravy ceny, jsou minulostí. Stalo se tak naposledy v loňském létě a to znamená, že od té doby profitují naši zákazníci z cen léta 2019, sdělil ČTK mluvčí Pražské energetiky (PRE) Petr Holubec. "Mezitím ostatní dodavatelé ceny elektřiny zvýšili. Nyní se tedy vrací tam, kde my jsme vlastně celou dobu. PRE je ve srovnání s aktuálně oznámeným zlevněním u standardního ceníku na dobu neurčitou na nižší úrovni," dodal.

Slovo regulátora

Na celkové ceně elektřiny se minimálně z poloviny podílejí ceny regulovaných činností. Mezi nimi je pak zejména příspěvek na obnovitelné zdroje. Celkové náklady na podporované zdroje energie (POZE) v posledních letech každoročně činí přes 40 miliard korun, loni bylo vyplaceno 45,4 miliardy korun. Od roku 2006 bylo na podporu POZE v Česku vyplaceno přes 385 miliard korun.

Pokles cen silové elektřiny na trhu vyvolává růst takzvaného zeleného bonusu, který výrobcům elektřiny z podporovaných zdrojů garantuje dorovnání rozdílu mezi tržní a výkupní cenou elektřiny. Na kompenzaci pro výrobce zelené elektřiny je třeba vynaložit víc peněz. Reflektuje to již vydané cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) a předpokládá v roce 2021 růst nákladů na financování podpory asi o dvě miliardy korun.

Rada ERÚ proto požádala dopisem ministryni financí Alenu Schillerovou, aby pro příští rok zvýšila státní dotaci těmto zdrojům nad zatím vládou schválených 27 miliard korun, což je částka stejná, jaká byla letos. Jinak by bylo totiž nutné zdražit podporu na obnovitelné zdroje u spotřebitelů vyjma domácností. U těch nesmí poplatek na obnovitelné zdroje překročit 495 korun za megawatthodinu. Celý dopad zvýšení tohoto poplatku by proto nesly firmy.

Článek byl publikován v komerční příloze HN Energie.