Sněmovna přitom minulý týden v usnesení pověřila vládu, aby do pondělí 23. listopadu zajistila ukončení diskriminace českých obchodníků proti velkým nadnárodním řetězcům. Podle Blatného by malí živnostníci byli schopni splnit stejné hygienické požadavky jako supermarkety. Okamžité otevření malých obchodů, které jsou aktuálně až na výjimky zavřené, by ale přespříliš zvýšilo mobilitu lidí. "Dá se předpokládat desetiprocentní až třicetiprocentní nárůst. Problém je, že se dá do pohybu velký počet lidí a ti se budou vzájemně potkávat," řekl ministr v pořadu Partie televize Prima. Blatný uvedl, že sněmovnu ignorovat nebude. "S velkou pravděpodobností to už do týdne budeme moci naplnit," uvedl s tím, že podle protiepidemického systému PES je možné, že malé prodejny budou smět otevřít od pondělí 30. listopadu.