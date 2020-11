Americká administrativa schválila nevadský solární projekt Gemini, který by mohl být jednou z největších amerických solárních elektráren. Přípravy trvaly několik let a výsledek se setkal nejen s chválou a souhlasem, ale i s ostrou kritikou.

Federální vláda formulovala svůj souhlas se zahájením výstavby jako způsob posílení americké ekonomiky uprostřed koronavirové pandemie. "Tato akce se týká návratu Američanů do práce, posílení obcí a měst a podpory investic do americké energie. Právě výroba energie v jednotlivých federálních státech zůstává zásadní pro americkou národní bezpečnost," uvedli politici v oficiálním prohlášení. Očekává se, že projekt Gemini vytvoří během výstavby 900 pracovních míst ve stavebnictví a podpoří dalších 1100 pracovních míst v této oblasti. Má také vnést do ekonomiky až 712,5 milionu dolarů prostřednictvím mezd. Projekt má být dokončen v roce 2022.

Energie pro čtvrt milionu domácností

Podle ministerstva vnitra USA se projekt na rozloze téměř 3000 hektarů stane osmou největší solární elektrárnou na světě. Gemini Energy Solar Project společnosti NV Energy, která je součástí konglomerátu Berkshire Hathaway Warrena Buffetta, bude postaven asi 30 kilometrů východně od Las Vegas, podél dálnice Interstate 15 u státního parku Valley of Fire. Náklady se odhadují asi na jednu miliardu dolarů. Projekt je financován společností Quinbrook Infrastructure Partners, specializovaným globálním investorem zaměřeným výhradně na investice do nízkouhlíkové infrastruktury a obnovitelné energie.

Elektrárna bude mít výkon 690 MW a zahrnuje lithio-iontové bateriové úložiště o výkonu 380 MW a kapacitě 1400 MWh, což odpovídá současnému trendu megasolárních projektů. Řešení vyvíjí kalifornská společnost Arevia Power a těší se vládní podpoře, protože přispívá ke splnění státního slibu Nevady: 50 procent energie z obnovitelných zdrojů do roku 2030 a 100 procent čisté energie do roku 2050. Tyto limity stanovil letos v dubnu zákon nevadského demokratického guvernéra Steva Sisolaka (pro zajímavost − českého původu). Tato energie bude napájet zábavní město Las Vegas a potenciálně další oblasti na jihu Kalifornie. Očekává se, že vyprodukuje dostatek elektřiny k napájení 260 tisíc domácností v regionu, uvádí ministerstvo vnitra.

První, ale zdaleka ne poslední

Společnost NV Energy se sídlem v Las Vegas poskytuje širokou škálu energetických služeb více než 1,4 milionu zákazníků po celé Nevadě a více než 50 milionům turistů ročně. Jedná se o holdingovou společnost, jejíž hlavní dceřiné společnosti Nevada Power Company a Sierra Pacific Power Company podnikají jako NV Energy.

Na Gemini navazují v Nevadě další projekty. Je to především Arrow Canyon Solar Project − fotovoltaická elektrárna o výkonu 200 MW se systémem skladování v bateriích o výkonu 75 MW.

Bude postavena v okrese Clark, 20 mil severovýchodně od Las Vegas v indiánské rezervaci Moapa Band of Paiutes. Buduje ji společnost EDF Renewables North America, přední nezávislý výrobce energie a poskytovatel služeb s více než 30 lety zkušeností v oblasti obnovitelné energie.

Často se také hovoří o další elektrárně ve stejném okrese − Southern Bighorn Solar & Storage Center, což je solární pole s výkonem 300 MW, které zahrnuje systém akumulace energie v li-ion bateriích (135 MW). Dodá je společnost 8minute Solar Energy, největší nezávislý vývojář solárních fotovoltaických a skladovacích projektů ve Spojených státech, s více než 15 GW solárního a skladovacího zařízení ve vývoji v Kalifornii a v Texasu s více než dvěma GW solárních elektráren, které jsou už nyní v provozu.

Nevadský solární projekt Gemini Foto: Archiv autora

Přes hlasitý odpor demokratů…

V regionu, kde Arevia plánuje vybudovat Gemini, se však proti projektu vzedmul poměrně značný odpor. V Nevadě vládne Demokratická strana a její členové byli z povolení stavby nové solární elektrárny překvapeni. Prezident Donald Trump totiž obnovitelné zdroje energie často kritizoval. Letos v březnu nazval solární energii "velmi, velmi drahou", a to navzdory skutečnosti, že je nyní nejlevnějším zdrojem elektřiny ve většině Spojených států. Vloni v prosinci dokonce připomněl hrozbu, kterou větrné turbíny představují pro orly bělohlavé.

Trumpova vláda byla jak opozicí, tak nejrůznějšími občanskými organizacemi kritizována, že věnuje malou pozornost obnovitelným zdrojům. Vyšla tedy kritikům vstříc a povolila několik velkých projektů v této oblasti.

A právě Gemini má být už třetí solární farmou na veřejných pozemcích schválenou federálními úředníky od doby, kdy Trump přišel do úřadu. Přiřazuje se tak k projektu Sweetwater o výkonu 80 MW ve Wyomingu a elektrárně Palen (500 MW) v kalifornském okrese Riverside. Ostatně tento solární projekt čelil podobné kritice ještě předtím, než jej schválila Trumpova administrativa v roce 2018. Stojí totiž u Národního parku Joshua Tree. Navíc Trumpova administrativa schválila také projekt využívání energie větru v Chokecherry a Sierra Madre ve Wyomingu. Pokud by byl plně vybudován, byla by to největší větrná farma v zemi s 1000 turbínami schopnými produkovat 3000 MW elektrické energie.

Klesající ceny a podpůrná státní politika nadále poháněly poptávku po obnovitelné energii, dokonce i když Trumpova administrativa zdaňovala dovážené solární panely a nedávno odmítla navrhované prodloužení daňových úlev na čistou energii.

Investiční banka Lazard uvedla, že pobřežní větrná a solární energie jsou dva z nejlevnějších zdrojů nové výroby elektřiny ve Spojených státech, v průměru stojí 28 a 36 dolarů za MWh. Pro srovnání, elektřina z nové elektrárny na zemní plyn podle studie banky Lazard obvykle stojí 44 až 68 dolarů za megawatthodinu.

Ve velkém stylu

Velké solární projekty v USA jsou zpět v centru pozornosti investorů a jejich počet stále roste. Mluví se o šíření solárních projektů o výkonu 100 MW a více, které se nyní vyvíjejí a které se často staví na neočekávaných místech. Například společnost Acciona získala stoprocentní fotovoltaický projekt poblíž Houstonu ve Fort Bend County v Texasu. Až bude uveden do provozu, přinese Texasu obnovitelnou energii o výkonu více než 750 MW.

Další zpráva uvádí, že společnost Capital Dynamics plánuje vložit investici ve výši 170 milionů USD do vybudování solárního projektu Elliott Solar o výkonu 200 MW v okrese Gibson v Indianě. Stavba by měla být zahájena počátkem roku 2022 a dokončena v roce 2023.

Elektrárna 100-MW East Line Solar se staví v Arizoně. Už v příštím roce začne zásobovat energií Ocotillo Campus, velký závod na výrobu polovodičů společnosti Intel v Chandleru.

Výstavba velkých obnovitelných energetických zdrojů nabrala na obrátkách, ale stále více Trumpových odpůrců je odmítá a navrhuje projekty zastavit a soustředit se na získávání solární energie ze střešních panelů velkých obchodních center, úřadů a rodinných domů.

Článek byl publikován v komerční příloze HN Energie.