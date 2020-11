Energetika v současnosti prochází největšími změnami za posledních několik desítek let. Důraz na ochranu životního prostředí, technologický pokrok i přání samotných zákazníků směrují energetiku k decentralizovaným a k přírodě šetrným zdrojům i postupům. Ziskovost energetických firem se tak z prodeje komodity přesouvá do nové energetiky, tedy do oblasti služeb, úspor, zelené energetiky. Podíl nové energetiky na tržbách prudce roste.

Netradiční neboli nová energetika kombinuje ekologický přístup s požadavky vyhovět individuálním potřebám jednotlivých zákazníků. Nová energetika tak postupně zavádí například vyšší výrobu elektřiny přímo v místech spotřeby, buduje samořiditelné chytré distribuční sítě, podporuje digitalizaci a automatizaci u energetických řešení, omezuje plýtvání energiemi a naopak prosazuje jejich efektivní využívání.

Ačkoliv je nová energetika často vnímána prostřednictvím důrazu na OZE, její zaměření je mnohem širší. Nejde o zelenou ideologii, ale o standardní byznys, spojený také se společenskou odpovědností. Proto na tržbách energetických firem tvoří stále větší podíl.

Zákazníci energetických firem se rekrutují nejen z oblasti byznysu, ale je jimi i řada měst a obcí. Firmy jsou jim totiž schopny nabídnout jak úsporná řešení, programy typu EPC, tak projekty z oblasti tzv. zelené nebo úsporné či nízkoemisní energetiky. Sem patří například kogenerace, instalace solárních panelů, elektromobilita, úprava vzduchotechniky, osvětlení či energetický management. Ve většině případů se pak jedná o kombinaci úsporných opatření a instalace zelených technologií.

Příležitost pro růst

Nová energetika ve střednědobém horizontu představuje jednu z největších růstových příležitostí i pro Skupinu ČEZ. Ta v daném sektoru působí na českém a slovenském trhu prostřednictvím skupiny ČEZ ESCO, která sdružuje řadu dceřiných společností specializujících se na jednotlivá řešení nebo na jejich kombinaci. ČEZ ESCO se zaměřuje na firemní zákazníky, provozovatele administrativních budov a průmyslových areálů, obce, města i veřejnou správu. Těm všem nabízí například výstavbu a provoz výrobních zařízení, jako jsou plynové kotelny, kogenerační jednotky a fotovoltaické elektrárny s bateriovými systémy, nebo výstavbu a provoz distribučních zařízení jako trafostanice. ČEZ ESCO se věnuje i renovacím energetických hospodářství (ekologizace výroby a rekonstrukce rozvodů elektřiny a tepla v budovách i průmyslových areálech). Společnost také pro řadu svých zákazníků energetická zařízení provozuje: kogenerační jednotky ČEZ Energo a některé fotovoltaiky jsou například sdruženy do největší virtuální elektrárny v Česku s kapacitou převyšující 100 MW. ČEZ ESCO se rovněž specializuje na servis technologických zařízení a technické zabezpečení budov (TZB) nebo komplexní energetické úspory s garancí (EPC), kdy dodavatel řešení přímo zaručuje výši úspor zákazníkovi ve smlouvě. ČEZ ESCO je také dodavatelem elektřiny, plynu a tepla pro malé a střední podniky a velké zákazníky.

ČEZ ESCO zároveň nabízí širokou paletu služeb v oblasti elektromobility. Jde například o návrh a instalaci dobíjecích stanic na klíč, elektrifikaci automobilových flotil, platformy pro dobíjení, pronájmy či prodeje elektromobilů nebo wallboxy a kabely pro dobíjení. Samosprávám ČEZ ESCO nabízí realizaci a provoz dobíjecích stanic pro elektrobusy či návrhy konceptu elektromobility pro jednotlivá města a regiony.

Poradenství se cení

Energetické služby ale nabízejí také další firmy, a to i pro domácnosti. Silnou stránkou dodavatelů elektřiny a plynu v tomto segmentu bývá zejména energetické poradenství. V první fázi je obvykle poskytováno zdarma a často cílí i na domácnosti, které nejsou přímými zákazníky. Nejde jen o ceny energie, ale také o řešení spotřeby a možnosti úspor, případně pomoc s financováním. Nabízejí výhodu pro zákazníka, ale ve druhém kroku generují výnos jejich poskytovateli.

Jako příklad uveďme projekty a realizace fotovoltaiky na střechách či instalaci tepelných čerpadel. Stačí na webu firmy zadat dotaz a uvést přesné místo, kde by měl být systém umístěn. Pak už se ozvou technici, připraví předběžný propočet, posoudí, zda je nasazení reálné a co přesně by se dalo instalovat. Firma pak provede také práce, zajistí potřebné podklady k povolení stavby a provozu, nabídne i další možnosti, například akumulaci vyrobené elektřiny do vody. Nebo − jak tomu je například u společnosti E.ON − do virtuální baterie. Ta zajistí, že se žádná vyrobená elektřina neztratí bez úhrady v síti, ale distributor ji zaznamená a zákazník může využít pro svou potřebu později. Tyto projekty zpracovává E.ON Solar.

Pomoc s fotovoltaikou nabízí také Pražská energetika (PRE). Petr Holubec, její tiskový mluvčí, uvádí, že kdo si od PRE zajistí instalaci fotovoltaické elektrárny, může dosáhnout na výhodnější cenu elektřiny při prodeji svých přebytků zpět do PRE. Všichni velcí dodavatelé k tomu přidávají pomoc při získání dotace, ať již jde o výměnu kotle na topení, nebo fotovoltaiku na střechu domu.

"Ze zkušenosti víme, že zákazníci kromě stabilní a cenově výhodné nabídky energií preferují komplexní řešení připravené na klíč," říká Hana Novotná, PR manažerka společnosti Bohemia Energy. "Tedy od návrhu přes realizaci až po efektivní provoz. Jedním z příkladů, které našim zákazníkům takto nabízíme, je oblast fotovoltaiky. Ve spolupráci s naším partnerem zajistíme nejen samotnou realizaci včetně návrhu, instalace, vyřízení dotace, ale umožníme i výkup nespotřebované elektřiny, a to za aktuální velkoobchodní ceny na krátkodobém trhu," přibližuje rozsah služeb Novotná.

Ve službách elektromobility

Společnosti, jako je ČEZ, se významným způsobem věnují i elektromobilitě a s ní spojily další služby zákazníkům. Zákazníci PRE mají například výhodnější ceny při půjčování elektrokol nebo při jejich nákupu. Majitelům elektroaut PRE nabízí instalaci malých domácích nabíjecích stanic, tzv. wallboxů, kontrolu instalace v garáži i celém odběrném místě a speciální výhodnější tarif obsahující tzv. noční proud pro odběr v celém odběrném místě − tedy nikoliv jen pro nabíjení auta.

"Jsme schopni vyjednávat také o dalších slevách a benefitech, přičemž odběr elektřiny od PRE hraje významnou roli," podotýká Petr Holubec. Za výhodné ceny Pražská energetika půjčuje také detektory kovů, které odhalí elektroinstalaci ve zdi například při stavebních úpravách, měřiče úniku plynu, termokamery pro zjišťování úniku tepla z objektů či mobilní klimatizace.

Také společnost E.ON nabízí řadu netradičních služeb, placených i neplacených. Mezi placené patří E.ON Domov, zahrnující opravy, havárie, pozáruční opravy spotřebičů za 80 korun měsíčně. E.ON Zdraví přispívá na nemocnici, léky apod. E.ON Servis kotlů zajistí vyřízení kotlíkové dotace. Mezi další služby patří pojištění se slevou a doporučení plynaře nebo elektrikáře v končinách, kde E.ON působí.

