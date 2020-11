◼ ČESKO

Epidemie slábne, omezení se ode dneška rozvolňují

Česko se dnes posunulo v protiepidemickém systému (PES) z pátého nejtvrdšího stupně do čtvrtého, schválila to v pátek vláda. Obnovuje se docházka do základních škol, praktická výuka na středních školách a skupinová výuka do 20 lidí na vysokých školách. Povoleno je také shromažďování až šesti lidí namísto dosavadních dvou, zákaz vycházení začíná od 23.00 místo dřívějších 21.00. Také zavírací doba obchodů se může posunout z 21:00 na 23.00.

◼ EVROPSKÁ UNIE

737 MAX dostane v EU povolení k provozu v lednu

Letadla Boeing 737 MAX, která byla loni na jaře po dvou tragických nehodách v celém světě odstavena z provozu, dostanou v EU povolení k návratu do služby zřejmě v lednu. Na pařížském leteckém fóru to řekl šéf Evropské agentury pro bezpečnost letectví Patrick Ky. Právě tento úřad loni provoz letadel v EU zakázal. Agentura by se tak přidala k americkému Federálnímu úřadu pro letectví, který povolení k návratu letadel do vzduchu vydal minulý týden.

◼ ČESKO

Mzdy v ČR rostou ve srovnání s okolními státy nejrychleji

Za poslední dekádu vzrostly mzdy v Česku o 51 procent, což je v porovnání se sousedními státy nejvíce. Rostou téměř dvakrát rychleji než v Německu nebo na Slovensku. Vyplývá to z analýzy brokerské společnosti Purple Trading. Z pohledu růstu mezd jsou na tom nejhůř země platící eurem. Nejpomalejší růst mezd je v Německu, kde to bylo za posledních deset let o 26,5 procenta. Následuje Slovensko s růstem o 27,1 procenta, kde tempo výrazně zpomalilo v roce 2008 právě s nástupem eura.

◼ RUSKO

Kreml zavedl sankce proti Britům, jde o odvetu

Rusko v odvetném opatření zakázalo vstup na své území 25 občanům Británie, oznámilo ruské ministerstvo zahraničí. Jde o reakci na sankce, které v červenci zavedla Británie proti 25 občanům Ruska, z nichž většina má podle Londýna spojitost se smrtí ruského právníka Sergeje Magnitského, uvedla agentura Reuters. Konkrétní jména lidí, na něž se opatření vztahuje, ruské ministerstvo neuvedlo.

"

Měly by být vytipované skupiny pro opakované testování antigenními testy, které jsou daleko levnější. A tyto skupiny by byly opakovaně testované.

Jan Blatný

Ministr zdravotnictví (za ANO) komentoval spolupráci se svým předchůdcem Romanem Prymulou.

◼ ČESKO

Dušek: Návraty epidemie lze čekat v lednu či únoru

Česko bude pravděpodobně bojovat s návraty koronavirové epidemie v období vrcholného rozšíření respiračních onemocnění v lednu či únoru. Včera to v České televizi uvedl ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek. Stát podle něj musí udělat vše pro to, aby nebyly nekontrolované. Dušek uvedl, že v příštích týdnech může nastat relativní stabilita v nárůstu počtu diagnostikovaných.

◼ USA

Trump požádal o nový přepočet hlasů v Georgii

Šéf Bílého domu Donald Trump v sobotu požádal o nové přepočítání hlasů z prezidentských voleb ve státě Georgia. Stalo se tak den poté, co představitelé státu potvrdili výsledky, podle nichž v hlasování v Georgii zvítězil Trumpův demokratický vyzývatel Joe Biden. Soudce v Pensylvánii v sobotu zamítl žalobu Trumpova týmu žádající zablokování uzavření výsledků prezidentských voleb v tomto americkém státě. Proti rozhodnutí se tým odvolá.

◼ FRANCIE

V Paříži dnes začíná soud se Sarkozym

Ve Francii dnes stanou před soudem bývalý francouzský prezident Nicolas Sarkozy, významný pařížský právník Thierry Herzog a někdejší soudce Gilbert Azibert. Všichni tři čelí obžalobě z korupce a obchodování s vlivem, druzí dva jmenovaní také z porušení profesního tajemství. Hrozí jim trest deset let odnětí svobody a pokuta jeden milion eur (26,3 milionu korun). Líčení by mělo trvat do 10. prosince..

◼ ČESKO

Firmy dostaly v programech Antivirus 18,7 miliardy korun

Podporu v rámci programů Antivirus do 16. listopadu získalo 60 708 firem. Celkem dostaly 18,7 miliardy korun na podporu 820 257 pracovních míst. Vyplývá to z údajů zveřejněných včera v České televizi. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) uvedla, že v rámci programu Antivirus se několik stovek firem pokusilo o zneužití programu. Zároveň ujistila, že úřad pomůže firmám, které na základě formálních chyb musely příspěvek vracet.

◼ NIZOZEMSKO

V supermarketech bude zakázán prodej cigaret

V supermarketech v Nizozemsku bude od roku 2024 zakázán prodej cigaret a dalších tabákových výrobků. Opatření má přimět více lidí přestat kouřit. Na celkovém prodeji tabáku v Nizozemsku se supermarkety podílejí asi 55 procenty. Zákaz prodeje cigaret v supermarketech spolu se zákazem automatů na cigarety, jenž má platit od roku 2022, podle vládních údajů sníží počet míst, kde lze cigarety zakoupit, zhruba o 11 000 ze současných 16 000.

◼ NĚMECKO

Berlín pojmenovává nové ulice po ženách

Větší zastoupení žen v politice či ve vedení firem je jednou z cest, kterou chce Německo podpořit rovnoprávnost pohlaví. Přispět se podobně jako jiná německá města rozhodl i Berlín, který se ve prospěch žen snaží postupně napravit výrazný nepoměr ulic pojmenovaných po mužích a ženách. Aktuálním příkladem je ulice Annemarie Rengerové, (sociálnědemokratické) političce u úřadu kancléřky Angely Merkelové.

◼ ČÍNA

Peking chystá zvýšení důchodového věku

Čínská komunistická strana chce postupně zvyšovat věk odchodu do důchodu, protože obyvatelstvo stárne. Záměr, jehož detaily zatím nejsou známé, už vyvolal nesouhlas mezi uživateli sociálních sítí. V zemi s 1,4 miliardy obyvatel žije podle dva roky staré studie 250 milionů lidí starších 60 let. Je to 17,8 procenta obyvatelstva, ale prognózy počítají s tím, že do roku 2053 to bude 33 procent Číňanů.

◼ PORTORIKO

Slavný radioteleskop má poškozená kotvicí lana

Obřímu radioteleskopu nedaleko portorického města Arecibo hrozí kvůli poškození kotvicích kabelů úplná zkáza, která by ukončila činnost zařízení, jež pátrá po mimozemských civilizacích. Talíř o průměru 300 metrů se objevil například v bondovce Zlaté oko. Inženýři nyní pokoušejí plošinu stabilizovat. "Podle mě je to padesát na padesát," odhadl šance na úspěšnou opravu bývalý šéf zařízení Michael Nolan.

◼ OBCHOD

Světový obchod výrazně oživil, čeká ho zpomalení

Světový obchod se ve třetím čtvrtletí výrazně zotavil z útlumu způsobeného pandemií covidu-19, v závěru roku ale jeho růst pravděpodobně zpomalí. Vyplývá to z ukazatele Světové obchodní organizace, který sleduje vývoj globálního obchodu se zbožím. Hodnota ukazatele podle WTO vystoupila na 100,7 bodu, když se v srpnu propadla na rekordní minimum 84,5 bodu.

◼ INVESTICE

Díky vakcíně investoři vložili do akcií rekordní sumu

Euforie kolem vakcíny na nový koronavirus způsobila, že investoři ochotněji nakupují rizikovější aktiva. Jen za poslední dva týdny vložili do akcií rekordních 71,4 miliardy dolarů (1,6 bilionu korun), nakupovali zejména ty nejvíce podhodnocené tituly. Ukázaly to výsledky průzkumu, který zveřejnil finanční ústav Bank of America. Klesl naopak zájem o zlato. Za minulý týden pak investoři vložili do akcií či akciových fondů kolem 27 miliard dolarů.

◼ AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL

Výroba aut do října klesla v Česku o 21,4 procenta

Výroba osobních aut v Česku za deset měsíců klesla o 21,4 procenta na 937 033 vozidel. V říjnu byla i přes příchod druhé vlny pandemie koronaviru produkce poprvé od února vyšší, když meziročně stoupla o 2,8 procenta na 128 754 aut. Produkce ve Škodě Auto od ledna do konce října klesla o 17,8 procenta na 614 669 vozů, automobilka Hyundai vyrobila 190 089 aut, což je o 27,9 procenta meziročně méně.

◼ PENÍZE

Hodnota bankovek a mincí překonala 700 mld.

Celková hodnota bankovek a mincí v oběhu překonala ve čtvrtek poprvé 700 miliard korun. Počet bankovek a mincí v oběhu překonal 2,6 miliardy kusů. Nejvíce je v oběhu dvoutisícikorun a korunových mincí. Ke konci loňského roku bylo v oběhu zhruba 2,5 miliardy bankovek a mincí zhruba za 642 miliard korun. Za nárůstem je především jarní hromadění hotovosti u lidí i podnikatelů v souvislosti s pandemií koronaviru.

◼ AEROLINIE

Aerolinky budou potřebovat pomoc za dalších 80 mld. USD

Letecké společnosti budou potřebovat pomoc za dalších 70 až 80 miliard dolarů (až 1,8 bilionu korun), aby přežily současnou koronavirovou krizi. Znamená to další zhruba polovinu částky, kterou už od vlád obdržely. Ačkoliv dosavadní vývoj vakcín dává určitou naději, návrat k masovému cestování se nedostaví ještě mnoho měsíců, tvrdí aerolinky. Některé z nich budou mít co dělat, aby přežily zimní období na severní polokouli, kdy se odvětví potýká s útlumem i v normálních časech.

◼ OBCHOD

Křetínský a Tkáč zvyšují podíl v Metru, mají přes 40 pct.

Investiční společnost EP Global Commerce miliardáře Daniela Křetínského a slovenského investora Patrika Tkáče pokračuje ve zvyšování podílu v německé obchodní společnosti Metro. Pod kontrolou tak už má přes 40 procent kmenových akcií podniku. Křetínský s Tkáčem do něj vstoupili v létě 2018, snaha firmu převzít jim ale zatím nevyšla. Po překročení 30procentní hranice nyní EPGC může svůj podíl postupně zvyšovat, aniž by byla povinna předložit nabídku všem akcionářům.

◼ NEZAMĚSTNANOST

Nezaměstnanost na Slovensku klesla

Míra nezaměstnanosti na Slovensku v říjnu třetí měsíc po sobě klesla a dosáhla 7,35 procenta, zatímco v září činila 7,43 procenta. Situace na trhu práce je ale nadále horší než v období před propuknutím koronavirové krize. Počet registrovaných nezaměstnaných, kteří by mohli okamžitě nastoupit do práce, v říjnu na pětimilionovém Slovensku klesl meziměsíčně zhruba o 2400 na 201 281 osob.

◼ BANKY

Česká spořitelna může koupit Sparkasse

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil České spořitelně nákup českých poboček rakouské banky Waldviertler Sparkasse. Transakce podléhá ještě povolení České národní banky. Česká spořitelna chce české pobočky Waldviertler Sparkasse začlenit do své sítě od začátku příštího roku, převezme také všechny její klienty, smlouvy, zaměstnance i dodavatelské vztahy.

◼ POJISTNÉ

Průměrné povinné ručení činí 6460 korun

V říjnu průměrná cena povinného ručení dosáhla 6460 Kč, což je o 50 korun více než v září. Za tuto částku bylo možné podle Broker Consulting POVIndexu sjednat povinné ručení pro vůz Škoda Octavia 1,6 TDI, 85 kW, tedy typický vůz, kterým jezdí české domácnosti. Průměrná škoda na majetku nyní dosahuje 44 000 Kč a průměrná újma na zdraví téměř 380 000 Kč.