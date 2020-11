Premiér Andrej Babiš (ANO) často opakuje, že kdyby to záleželo jen na něm, všechny peníze, které Česko dostává z evropských fondů, by "nalil do betonu". Nejvíc mu vadí takzvané měkké programy, tedy prostředky určené například na školení či rekvalifikaci lidí. "Pro nás je hlavně důležité, abychom ty peníze, které dostáváme z Evropské unie, mohli použít na to, co potřebujeme," řekl Babiš několikrát s tím, že se jedná především o stavbu dálnic a silnic.

Kritici ale namítají, že o tom, jak se Čechům povede v budoucnu, rozhodne především to, jakou budou mít kvalifikaci. Poukazuje na to i eurokomisař pro práci a sociální věci Nicolas Schmit. "Úspěch vaší ekonomiky bude velmi záviset na tom, jak budete investovat do lidí, do jejich kvalifikace a vzdělání," řekl Schmit v rozhovoru s HN.