◼ EVROPSKÁ UNIE

Lídři se zasekli na rozpočtu, Merkelová slibuje jednání

Videokonference prezidentů a premiérů zemí Evropské unie nepřinesla průlom v patu kolem sedmiletého rozpočtu. Maďarský premiér Viktor Orbán a jeho polský kolega Mateusz Morawiecki seznámili ostatní lídry s argumenty, proč blokují schválení největšího společného balíku unijních peněz. Podle českého premiéra Andreje Babiše slíbila německá kancléřka Angela Merkelová, že bude jako šéfka předsednické země vyjednávat o kompromisu.

◼ SVĚT

Vakcína proti covidu může být v Evropě ještě letos

Výkonný ředitel německé biotechnologické firmy BioNTech, která spolupracuje s americkou společností Pfizer na vakcíně proti covidu-19, uvedl, že očkovací látka by mohla být do konce roku schválena a distribuována do USA a EU. Ve středu firma Pfizer oznámila, že podle první sady konečných výsledků z poslední fáze klinického testování má očkovací látka účinnost 95 procent a nezpůsobuje žádné vážné vedlejší účinky.

◼ ČESKO

Církvi loni rostl zisk, letos ale skončí se ztrátou

Katolické církvi loni oproti roku 2018, poznamenanému suchem, opět vzrostl zisk z hospodářské činnosti. Činil 574 milionů korun a pokryl ztrátu z hlavní, tedy duchovní činnosti církve, která dosáhla 545 milionů korun. Hospodářský výsledek tak byl v plusu 29 milionů korun. Za letošní rok však kvůli pandemii církev čeká obrovské ekonomické ztráty, jen po jarní první vlně je vyčíslila na 220 milionů korun.

◼ ČESKO

Soud zrušil osvobozující rozsudek nad Půtou

Vrchní soud v Praze zrušil osvobozující rozsudek v případu údajné korupce, kde byl jedním z obžalovaných hejtman Libereckého kraje Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj). Rozhodnutí odvolacího soudu nebylo pro Půtu překvapením, právníci ho na to připravovali. Jednání bylo neveřejné. Půta s dalšími lidmi a firmami čelil obžalobě v kauze spojené s projekty firmy Geotermální energie pro občany téměř za 100 milionů korun.

"

Evropa je opět spolu se Spojenými státy ohniskem pandemie. Vidíme světlo na konci tunelu, před námi je ale šest těžkých měsíců.

Hans Kluge

šéf evropské pobočky Světové zdravotnické organizace k vývoji koronavirové nákazy

◼ ČESKO

Ovzduší se loni zlepšilo, budou další peníze na kotle

V Česku loni poklesly koncentrace znečišťujících látek, ovzduší bylo nejlepší za posledních 11 let. Přispěly k tomu dobré rozptylové podmínky či snížení emisí z energetických a průmyslových zdrojů. Data za rok 2019 vydal Český hydrometeorologický ústav. Ministerstvo životního prostředí uvedlo, že i dosavadní měření za tři čtvrtiny roku 2020 vypadá pozitivně.

Do krajů navíc úřad pošle další stovky milionů korun na výměnu starých kotlů.

◼ ČESKO

Řidič bez licence u soudu neuspěl, Uber je taxislužba

Činnost společnosti Uber a spolupracujících šoférů odpovídá svou povahou taxislužbě, potvrdil novým nálezem Ústavní soud. Zamítl stížnost řidiče, který v roce 2015 chtěl svézt v Praze Američanku po kontaktu přes aplikaci Uber. Jako přestupek to označil úřad městské části a pak i Nejvyšší správní soud, neboť řidič neměl licenci taxikáře. Přesto pro firmu pracoval, dostával od ní instrukce i platby.