Co se týče typů dárků, zůstávají Češi už dlouhá léta poměrně konzervativní. "Mezi tradičně hojně navštěvované obchody patří hračkářství nebo knihkupectví, která kromě knih nabízí i bohatý dárkový sortiment. Velmi vyhledávané jsou i prodejny s kosmetikou nebo obchody nabízející vybavení pro sport a volnočasové aktivity," popisuje marketingová manažerka brněnského Nákupního centra Královo Pole Edita Smělíková.

Češi pak ve výzkumech přiznávají, že jako dárek si nejčastěji přejí elektroniku. "Poslední roky Češi nakupují především mobilní telefony, chytré hodinky, tablety, výrobky péče o tělo a vlasy. Z produktů pro domácnost pak nejčastěji robotické vysavače, kávovary a kuchyňské roboty," vysvětluje Eva Kočicová, tisková mluvčí prodejce elektra Datart. "Každý rok je ale něčím specifický, například jedním z hitů loňských Vánoc byly elektrokoloběžky," dodává.

Kočicová předpokládá, že letos by jedním z největších vánočních hitů mohly být například drony. V tomto směru tak Češi kopírují trendy ze Západu, kde byly malé drony velkým hitem posledních několika sezon.

Zpříjemnění volna

Do výběru dárků samozřejmě promluví i pandemie koronaviru. Češi předpokládají, že v porovnání s předchozími lety nebudou venku trávit tolik času, ať už kvůli vládním omezením nebo kvůli vlastní ochraně před virem. "Při výběru dárků se pravděpodobně zaměří na produkty, které zpříjemňují trávení volného času doma. Ať už půjde o herní konzole, hry, domácí kina, reproduktory nebo čtečky knih," upřesňuje Eva Kočicová.

Prodejci hlásí zvýšený zájem o věci na sportování, jako jsou fitness náramky či chytré hodinky.

Mnoho Čechů během roku propadlo sportu, zejména běhání. Prodejci hlásí zvýšený zájem o věci na sportování, jako jsou fitness náramky či chytré hodinky. Ty jsou kromě jiného schopné měřit čas, tepovou frekvenci nebo přehrávat hudbu. Chytré hodinky lze vybírat i podle provozovaného sportu − jiné jsou pro běžce, další pro cyklisty nebo triatlonisty, případně lze zvolit i univerzální typ.

Tipy na praktické vánoční dárky Oral-B iO

S novinkou se dá přijít dokonce i v oblasti elektrických zubních kartáčků. Nový model je vybaven chytrým senzorem tlaku, interaktivním displejem, časomírou, různými režimy a zejména chytrou aplikací, která pomocí 3D trackingu a umělé inteligence napomáhá k dosažení co nejlepší péče o zuby a dásně. Zwilling Sada na vakuování Fresh & Save

Češi ročně vyhodí až 830 tisíc tun jídla. Ve světových statistikách se tak umisťujeme na předních místech. Jak tedy plýtvání jídlem předcházet? Vakuovat ho, prodlužovat čerstvost a trvanlivost v ledničce i mrazáku. Sadu od Zwilling je navíc možné propojit s chytrou aplikací, která hlídá data spotřeby, pomůže s nákupním seznamem i s tím, co zrovna vařit. Chytré květináče

Bylinky, květiny nebo čerstvá zelenina bez pesticidů, a dokonce i bez vlastního pozemku. Stačí chytrý květináč, který umí automaticky zavlažovat, má integrované LED diody a speciálně vyvinutou půdu. Pěstování je bezúdržbové a snadné, takže ho zvládne i malé dítě nebo člověk, kterému jinak uschne i kaktus.

Určitou novinkou je letošní zájem o elektroniku pro lidi, kteří jí doposud tolik neholdovali. "S ohledem na pandemii posílila poptávka po elektronice pro seniory. Zájem je především o mobilní telefony, notebooky či tablety, které jsou uzpůsobené nebo se vhodným nastavením dají uzpůsobit specifickým potřebám seniorů," nastiňuje Kočicová.

Zaměřeno na rozvoj

Vedle elektroniky zůstávají vánoční stálicí i knihy všech možných žánrů. Letos se ovšem stala přece jen žádanějším zbožím literatura zaměřená na rozvoj a sebezdokonalování, případně antistresové omalovánky. Ani severskou detektivkou, případně novinkami z české beletrie ale člověk chybu neudělá. Vyhlíženým titulem je například nejnovější humoristický román kastelána Evžena Bočka Aristokratka u královského dvora. Děti pak zajisté potěší Divoká symfonie od Dana Browna, bohatě ilustrovaná kniha básniček, ke které lze navíc pomocí chytrého telefonu spustit i soundtrack.

Častým typem praktických dárků bývaly i zážitky, jako jsou například lekce smyku pro fanoušky motosportu nebo kurzy "udělej si sám", kam spadá práce s kůží, květinami, kovářství a hlavně lekce vaření. Právě tento sektor se musel současné situaci přizpůsobit de facto ze dne na den. "Změny chování u zákazníků vidíme už v průběhu roku. Lidé méně plánují dopředu a nakupují více spontánně a na poslední chvíli. A takhle to nějakou dobu zůstane. Například víkendové pobyty se běžně nakupují i měsíc dopředu, letos se to po jarní vlně změnilo a lidé nakupovali několikanásobně více den před odjezdem," říká ředitel Slevomatu Ladislav Veselý.

Více on-line nákupů

Ještě před říjnovým uzavřením sportovišť letos podle Veselého dominovaly především rodinné zážitky, jako vstupy do aquaparků nebo sportovní a adrenalinové činnosti. I v případě zážitků jsou vidět rozdíly mezi prioritami obou pohlaví. "Muži vyhledávají nebo dostávají hlavně adrenalinové zážitky. Dámy se nechávají rozmazlovat, takže jde především o wellness, masáže nebo kosmetické procedury. Mnohaletou stálicí dárků pro rodiče jsou pak fotoprodukty − od kalendářů po potisky na hrnky, polštáře nebo prostě jen fotoknihy," dodává Veselý.

Prodejci také počítají s tím, že letos více než jindy vzroste zájem o nákupy přes e-shopy. Mnohé z nich proto během léta investovaly do navyšování kapacit, které mají zrychlit expedici zboží. "Před Vánoci plánujeme doručit ještě více objednávek ve stejný den. Firmě to má umožnit rozšíření skladových kapacit o 39 procent a další posilování přepravy. Skladovací plochy na Slovensku se v létě zdvojnásobily. To urychlí dodání zásilek na Slovensku, v Maďarsku i na Moravě," říká Denisa Chovancová, tisková mluvčí společnosti Alza.

