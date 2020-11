Jedna z nejčastějších otázek poslední doby se týká toho, jaké budou letos vánoční svátky. Ptají se organizátoři akcí, prodejci vánočního zboží a samozřejmě i široká veřejnost. Odpověď není jednoduchá, záležet bude na aktuální situaci kolem koronaviru. Jedno je ale jisté − Vánoce určitě v nějaké podobě proběhnou.

Na českých náměstích se možná nedočkáme tradičních trhů, s vánoční výzdobou ale na většině míst počítají. Prokešovo náměstí v Ostravě ozdobí například tři kilometry světelných řetězů a 26 tisíc diod. "Zrušeno je ale pro letošek venkovní kluziště na Masarykově náměstí, které bylo velmi oblíbené," upřesňuje Andrea Vojkovská z kanceláře ostravského primátora.

Co se týče dárků, zůstávají Češi už dlouhá léta poměrně konzervativní. Letošní pandemie se ovšem částečně projeví i zde. "Při výběru dárků se lidé pravděpodobně zaměří na produkty, které zpříjemňují trávení volného času doma. Ať už půjde o herní konzole, hry, domácí kina, reproduktory nebo čtečky knih," upřesňuje tisková mluvčí společnosti Datart Eva Kočicová.

Vánoční svátky s letopočtem 2020 budou tedy v mnoha ohledech jiné než ty předchozí. Pro advent i samotné Vánoce to ale paradoxně může znamenat i to, že budou klidnější a více se přiblíží své původní myšlence. A minimálně to bychom si měli ve zdraví užít.

Článek byl publikován v komerční příloze HN Trendy Vánoce 2020.