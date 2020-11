Ve zvířecím světě začínají vánoční svátky prvního prosince. Ten den si naši dvounozí, čtyřnozí a někdy i osminozí mazlíčci otevírají adventní kalendáře. Myšlenka, nad kterou by se dříve dalo pousmát, je dnes realitou. Zvířecí Vánoce se stále více přibližují těm lidským.

Mazlíčci mají vlastní adventní kalendář, pod stromečkem nacházejí měkké i tvrdé dárky a na silvestra si mohou dopřát zvířecí pivo, šampaňské nebo speciální iontový nápoj, který je zaručeně postaví na packy. Tím ale výčet věcí, které až nápadně připomínají lidský svět, nekončí. "Populární jsou i dorty a sušenky, které se pečou přímo v pekárnách pro psy, a velkou oblibu si získávají také různé druhy olejů, jako například konopný, kokosový, lněný nebo olej z ostropestřce, které lze koupit v BIO kvalitě. To vše souvisí s trendem zdravé výživy a biopotravin z lidského světa," vypráví Tomáš Jánský, obchodní ředitel společnosti PetCenter CZ, jež provozuje síť obchodů s chovatelskými potřebami.

Adventní kalendář Trixie je určený speciálně pro mlsné psí jazýčky. Foto: Shutterstock

Zdravé mlsání

Vánoce jsou časem, kdy lidé více otevírají peněženky a kupují svým zvířecím kamarádům kvalitnější produkty. Dopřávají jim přitom to, co by si vybrali sami − konzervy plné masa, prémiové paštiky či zdravé mlsání ve formě čokolády. Humanizace výrobků pro zvířata je stále častější. "Probíhá už několik let, což je vidět i na regálech v obchodech, kdy často u různých pochoutek, snacků a paštik nepoznáte na první pohled, jestli je jedná o potravinu pro lidi, nebo žrádlo pro zvířata," říká Luboš Rejchrt, jednatel společnosti Plaček Pet Products, která provozuje síť prodejen Super zoo. Poznat to často nejde ani na složení. Někteří výrobci se dokonce chlubí tím, že jejich produkty mohou klidně ochutnat i zákazníci. "Trend zdravé výživy je obsažen v krmivu pro psy i kočky dlouhodobě a granule, které jsou na pultech k dostání, jsou už dlouho vyvíjeny ve spolupráci s veterináři a nutričními specialisty tak, aby krmivo splňovalo veškeré atributy pro vyváženou stravu," potvrzuje Rejchrt. Upozorňuje také na to, že kvalita krmiva ovlivňuje délku a kvalitu života zvířecích miláčků.

Vánoce jsou ideální příležitostí k prozkoumání nových dobrot. "Dopřát svému miláčkovi ty nejkvalitnější granule je většinou jen začátek. Vánoce jsou časem, kdy se ochutnávají nové konzervy, pamlsky, snacky, tyčinky, kuličky, mrazem sušené mlsky, sušené steaky a mnoho dalšího. Rozhodně cokoliv z toho je lepší volbou než zbytky od našeho stolu, které by mohly mazlíčkovi spíše uškodit," říká Jánský. "Veškeré mlsání bychom také měli odečíst od běžné krmné dávky miláčka, nebo zařadit na program procházku navíc," dodává.

Interaktivní chlupatá robomyš zabaví vaši kočku na dlouhou dobu. Foto: Shutterstock

Oblečky podle módy

Nejrůznějšími pochoutkami ale tipy na vánoční dárky nekončí. "Neustále se rozšiřuje také nabídka kosmetických přípravků. Pořídit se dají například parfémy, suché šampony, kondicionéry či lesky. V neposlední řadě jsou tu interaktivní hračky, které zabaví vašeho miláčka na dlouhý čas," podotýká Jánský. Vzrůstající oblibě se těší oblečky, které kopírují módní trendy. Pokud by někdo nevěděl, jaká barva letos frčí v lidském světě, stačí se podívat na outfit sousedovic Alíka. Mimochodem je to klasická modrá. Určitě mazlíčka neurazí ani svetřík s norským vzorem, voděodolná bunda či vánoční šátek, který se dá připevnit na obojek. Chybět by neměly ani dárky na cesty − cestovní misky, deky, přepravky a cestovní lékárnička.

Letos se dá předpokládat, že se na nákupním chování odrazí pandemie, například se očekává větší zájem o nákupy on-line. "Ty jsou sice dlouhodobě využívány při pořizování krmiv, v březnu při první vlně koronaviru se ale na on-line přeorientovalo další velké množství lidí, kteří neměli jinou možnost nákupu, a část z nich u tohoto způsobu nakupování už zůstala," vysvětluje Rejchrt. Lidé také nyní více dbají na zdraví svých zvířecích kamarádů. "Větší zájem evidujeme u vitaminů a krmiv podporujících přirozenou imunitu. Jejich prodej vzrostl oproti loňskému roku o 27 procent. Zájem se zvyšuje také u čisticích ubrousků na packy, tam dokonce vzrostl o 65 procent. Dobře se prodává i dezinfekční sprej na odstranění pachu," potvrzuje Jánský.

Někteří výrobci se chlubí tím, že jejich produkty mohou klidně ochutnat i zákazníci. Foto: Shutterstock

Technické vychytávky

Každoročně se zvyšuje také nabídka zvířecích hraček. "Jejich výběr prošel obměnou, zákazníci vybírají více takové, kdy je do hry zapojena celá rodina. Dále jsou oblíbené nejrůznější technické vychytávky od automatických myší po laserová ukazovátka až k aplikací ovládaným pelíškům," říká Jánský. Smart vychytávek nejen pro zvířata, ale také pro jejich majitele, je přitom plný internet. Po chvíli hledání se dá sehnat chytrá fontánka s filtrací či dávkovač krmiva s kamerou, který se spáruje s aplikací v mobilním telefonu. Jejím prostřednictvím může majitel krmit psa na dálku, hrát si s ním prostřednictvím laserového ukazovátka, aniž by byl v jeho blízkosti, nebo na něj mluvit skrz zabudované reproduktory. Pozorovat ho na kameře, aby měl přehled o tom, kam právě schovává jeho boty, je už jen třešničkou na dortu. Páníčci psích útěkářů zase ocení GPS tracker, který jednoduše připevní na obojek a pak už jen v aplikaci sledují, kde se jejich chlupáč právě potuluje. Aplikace umí vytvořit takzvaný virtuální plot, který člověka upozorní vždy, když se neposlušný člen rodiny vzdálí mimo bezpečnou zónu.

Vánoce jsou také časem, kdy rodiče pořizují živé dárky svým dětem. Ne vždy je ale takový dárek tou nejlepší volbou. Darování zvířete by proto měli rodiče nejdřív pečlivě zvážit.

