Už nyní je jasné, že letošní Vánoce budou jiné. Stejně jako vše ostatní je ovlivní koronavirus. Vypít si svařák uprostřed přeplněného vánočního trhu určitě nepůjde, většina měst ale stále počítá s vánoční výzdobou a programem, který bude respektovat vládní nařízení.

V mnoha ohledech mohou být vánoční svátky s letopočtem 2020 nezapomenutelné. Na řadě míst se pravděpodobně neuskuteční vánoční trhy a více než v nákupních centrech se budou dárky kupovat na internetu. Pro advent i samotné Vánoce to paradoxně může znamenat, že budou klidnější a více se přiblíží své původní myšlence. Na některé akce, třeba v modifikované variantě, ale přece jen může dojít. Pokud to tedy vláda dovolí.

Vánoční trhy? Uvidí se

O tom, zda se budou konat vánoční trhy, vánoční koncerty, divadelní představení a další společenské události, rozhodne aktuální epidemická situace. Zrušené jsou například tradiční vánoční trhy v Kuksu. Prodejci tu chtěli své stánky otevřít v polovině listopadu a prodávat měli klasický adventní sortiment, jako jsou skleněné vánoční ozdoby, svíčky, mýdla, adventní věnce nebo keramika. Někteří organizátoři se ale ještě nevzdali.

Pokud to jen trochu půjde, budou se vánoční trhy konat na Horním náměstí v Olomouci. "Když to situace umožní, trhy by měly − i když třeba v jiné podobě − proběhnout. Změny se budou týkat rozdělení do sektorů či úpravy programu. Bedlivě situaci sledujeme a budeme na ni reagovat. Prozatím můžeme říct, že organizátor trhy stále připravuje," říká Radka Štědrá, tisková mluvčí města Olomouce.

Podobná slova zaznívají také z Prahy, která je středobodem vánoční atmosféry České republiky a do města tradičně přijížděli i zahraniční turisté. Organizátorem trhů je v hlavním městě společnost Taiko, která opatření sleduje a vyhodnocuje. "Zatím je nutné počkat, jak se bude vyvíjet epidemická situace, o čemž s organizátorem trhů jednáme. Stejná společnost připravuje nejen trhy, ale zajišťuje i vánoční strom," uvádí Vít Hofman, tiskový mluvčí Magistrátu hlavního města Prahy.

Také v Brně vyčkávají a hledají alternativy vánočního programu. "Snažíme se akce nerušit, ale modifikovat, některé jsme například už dříve přesunuli do on-line prostředí. Ohledně tradičních trhů Brněnské Vánoce intenzivně a na každodenní bázi jednáme se zapojenými partnery o řešení, které má šanci na realizaci. V každodenním kontaktu jsme také s ostatními pořadateli trhů v centru města, abychom naše kroky koordinovali jako celek," říká Kateřina Gardoňová z brněnského magistrátu. Město se podle jejích slov snaží udělat vše proto, aby lidé nebyli ochuzeni o vánoční náladu.

Sváteční atmosféra bude

Zatímco ohledně pořádání vánočních trhů nebude pravděpodobně jasno do poslední chvíle, města slibují alespoň vánoční atmosféru. "S tradiční výzdobou ulic počítáme. Hlavní město zajišťuje osvětlení například na Mariánském, Staroměstském a Václavském náměstí, také na Masarykově, Smetanově a Dvořákově nábřeží anebo v ulicích Evropská a Na Příkopě. Ve zbylých lokalitách Prahy si osvětlení zajišťují jednotlivé městské části," vysvětluje Vít Hofman.

Města se snaží udělat vše pro to, aby lidé nebyli ochuzeni o vánoční atmosféru.

Výzdoba bude také v Ostravě, ačkoli magistrát pro tento rok neplánuje slavnostní rozsvícení vánočního stromu před radnicí, jako bylo zvykem v předchozích letech. "Budova radnice i Prokešovo náměstí se rozsvítí výzdobou, kterou vybrala veřejnost. Náměstí ozdobí tři kilometry světelných řetězů a 26 tisíc diod. Zrušeno je ale pro letošek venkovní kluziště na Masarykově náměstí, které bylo velmi oblíbené," upřesňuje Andrea Vojkovská z kanceláře ostravského primátora.

Vánoční světýlka ozdobí také olomoucké centrum. "Navíc dokončujeme náročnou opravu fasády a věže olomoucké radnice, takže se lidé mohou těšit na tradiční nasvícení budovy v novém hávu," konstatuje Radka Štědrá. Ohledně adventního programu v ulicích města se ještě jedná. Pokud bude nadále platit zákaz zpěvu, mohla by návštěvníky potěšit alespoň reprodukovaná hudba.

Strom a vánoční atmosféra nebudou chybět ani v Brně. Radnice už má vánoční strom vybraný − bude to 14 metrů vysoká jedle z bílovického polesí, což je brněnská tradice. Oblíbený Halouzkův vyřezávaný Betlém bude opět zdobit Dominikánské náměstí. "Všechny tyto aktivity jsou ryze vánoční, dotváří adventní atmosféru Brna a nikterak nepodporují shromažďování lidí," konstatuje Kateřina Gardoňová.

Brněnská radnice chce podle svých slov nabídnout návštěvníkům stylové vánoční centrum. Proto má už nachystanou zbrusu novou výzdobu, které vévodí pletené vzory odkazující k vánočním svetrům. "Vypleteme různé, ryze brněnské vzory. V této nové podobě bude určitě také vánoční a zimní kolekce dárků z Brna. Jejich řadu rozšiřujeme, jako skvělý dárek pod stromeček máme například Mářinu kuchařku, tedy recepty dlouholeté hospodyně Leoše Janáčka," dodává Gardoňová.

Malé akce a radosti

Vedle velkých měst chystají vánoční výzdobu a akce v rámci aktuálních opatření také menší obce, kulturní centra, spolky, hrady a zámky nebo restaurace − pokud budou otevřené. Vánoční den má například na sobotu 12. prosince naplánovaný zámek Zbiroh obklopený lesy, které vyzývají k zimní procházce. Na nádvoří zámku by měl být jarmark a v Muchově sále pak vánoční koncert. Hudba má znít i při prohlídkách barokní kaple.

Připravovaného programu se prozatím nevzdávají ani v Telči. Na poslední adventní víkend 19. a 20. prosince tu chystají živý betlém. Komponovaný pořad telčských folklorních souborů vychází z biblického příběhu o Ježíškovi, je sestaven ze staročeských lidových koled, říkadel a tanců. Vystoupit by zde mělo několik desítek účinkujících v autentických kostýmech a za doprovodu živé hudby. Adventní trhy jsou v plánu také na zámku Svijany, konkrétně by měly proběhnout v sobotu 5. prosince, a to přímo na nádvoří.

V plánu je i výstava Andělské Vánoce v Kroměříži. "S přicházejícím vánočním časem chceme návštěvníkům nabídnout den plný adventní pohody, smíchu a netradičních zážitků," uvádí manažer výstavy Vojtěch Zahradník. Podle plánu mají být ve vytápěných pavilonech výtvarné dílničky, tvořivé workshopy a prodávat se mají i hotové výrobky.

Každá ze zmíněných vánočních akcí ale může být s ohledem na aktuální vývoj epidemie na poslední chvíli zrušena. I s tím je třeba o letošním adventu počítat. Proto je dobré si vždy raději konání události ověřit na stránkách pořadatele.

Článek byl publikován v komerční příloze HN Trendy Vánoce 2020.