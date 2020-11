◼ ČESKO

Státní dluh ke konci příštího roku vzroste asi na 2439 mld.

Státní dluh by měl ke konci příštího roku vzrůst na 2439 miliard korun. To je proti letošnímu plánovanému výsledku nárůst o 301 miliard korun. Obsluha státního dluhu si má vyžádat celkem 48 miliard korun. Proti letošnímu schválenému rozpočtu je to nárůst výdajů o 4,2 miliardy korun, ale proti předpokládané skutečnosti půjde o pokles asi o čtyři miliardy korun. Pro letošní rok se očekává nárůst dluhu na 2137,8 miliardy korun.