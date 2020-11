Zatímco aktuální dopady koronaviru na zdravotní systém a omezení služeb jsou velké a vyvolávají obavy, nedávné slibné výsledky testů vakcín dávají šanci se na epidemii podívat i z trochu optimističtějšího úhlu. Pokud zůstaneme v Česku, je to určitě skok školní výuky (a částečně výpočetní techniky) z pravěku do současnosti. Stejně tak se naučily efektivněji komunikovat úřady. Především se zlepšila počítačová gramotnost celé populace. K tomu se (doufejme) začne investovat do vybavení nemocnic a tak dále.

Co v Česku až tak nerezonuje, ale je pro nás neméně důležité, jsou procesy nastartované koronavirem v rámci EU. Evropští politici v reakci na dopady viru odhodili své dříve nepřekročitelné zábrany a de facto posunuli dále evropskou integraci. Jde především o krok, kterým povolili vydání společných evropských dluhopisů na financování fondu obnovy. Po možnosti vydávat společné evropské dluhopisy přitom trhy volaly už od finanční krize před deseti lety. Jde totiž o velmi rychlý a levný zdroj financování, jehož výtěžek lze použít tam, kde je to zrovna potřeba. Na rozdíl od programů ECB pak jde o přímou podporu ekonomiky.

Díky tomuto zdroji financování se do ekonomiky EU nalije až 750 miliard eur, tedy téměř dvě procenta HDP ročně po dobu tří let. Velká část těchto peněz půjde na investice do přechodu energetiky na efektivnější a bezemisní zdroje, zvednou se i výdaje na výzkum. Evropská komise v rámci tzv. Zelené dohody plánuje zvýšit cíle na podíl obnovitelných zdrojů a na energetické úspory do roku 2030, zahájila například programy renovační vlny či úplně nové vodíkové strategie.

Ať už se nám snaha o kompletní transformaci evropské energetiky líbí či ne, jedno se zdá jisté. Mělo by jít o jednu z největších investičních vln v Evropě minimálně za třicet let. Může jít jak o v Česku nepopulární větrné a solární elektrárny, tak o slibné technologie budoucnosti, jako je konverze elektráren na zemní plyn na spalování vodíku, podpora ukládání energie v bateriových systémech a mnoho dalšího. Všechny tyto procesy koronavirus urychlil, a jeho dlouhodobé dopady tak mohou být pro EU paradoxně pozitivní. A pak že jsou evropské akcie proti těm americkým nezajímavé.