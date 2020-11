Jedno slovo, které asi nejlépe vystihuje situaci okolo koronaviru pro podnikatele, je nejistota. Firmy nevěděly a stále často ani nevědí, jak moc je opatření proti šíření covidu-19 zasáhne, jak dlouho tu s námi virus bude a zda vláda nepřistoupí k dalšímu omezení podnikání. Nejistota je něco, co podnikatelskému prostředí neprospívá nikde na světě. Ať už se týká legislativy, ekonomické situace nebo pandemie koronaviru. I z našich šetření nicméně vyplývá, že poměrně velké procento firem krizi v první polovině roku zvládlo díky vlastním úsporám. Je to doklad toho, že podnikatelé jsou v tuzemsku velmi zodpovědní a myslí na zadní kolečka. Zda by to stačilo pro případné další výrazné omezení ekonomiky, si netroufám odhadovat a poslední, co si přeji, je to, aby to vláda pokoušela. Byť by ji k tomu vedli závažné epidemiologické důvody. Právě mimořádná opatření spojená s koronavirem vnímá podle posledního šetření Hospodářské komory jako největší riziko pro podnikání v příštím roce přes 70 % firem.