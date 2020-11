Příležitostí pro rozvoj podnikání ve Středočeském kraji je opravdu hodně, a to ať se na tuto problematiku podíváme z jakéhokoliv úhlu pohledu. Od tradičních odvětví po vysoce specializované činnosti. Zkuste najít dostatek šikovných řemeslníků nebo tradiční výrobky typické pro tento kraj. Máme nepřeberné množství šikovných firem s vysokou přidanou hodnotou, ale určitě bychom mohli "přidat" v oblasti jejich modernizace, propojením na vědu a výzkum či adekvátnějším prosazování na zahraničních trzích. A to nehovořím o kvalifikované pracovní síle, která nám chybí. Pokud se nepletu, tak stále máme i prostor v aglomeraci Milovice/Mladá pro aktivity s velkou přidanou hodnotou. A podmínky, mohu říci spíše příležitosti, jsou tu i primárně pro krajskou, ale i státní správu. Jako příklad, určitě by našim podnikatelům pomohlo co nejméně legislativních změn, podpora potřebné infrastruktury, operativnost podpor v případě potřeby. Včasnost a promyšlenost opatření. Ze strany kraje například více komunikativnosti a sounáležitosti s regionálními podnikateli. V některých případech i prosté poděkování, vstřícnost a ochota naslouchat je více než finanční pomoc.