O tom, že Jihomoravský kraj patří k regionům s významným ekonomickým potenciálem, pochybuje asi málokdo. Strojírenská tradice moravské metropole a schopnost zapojovat se do mezinárodních projektů dělá čest celé zemi i v zahraničí.

Fakta Vodafone Firma roku 2020 ◼ 1. místo S.A.B. Aerospace

◼ 2. místo Acam Solution

◼ 3. místo MCAE Systems

◼ Firma S.A.B. Aerospace se bude v Praze ucházet o celorepublikový titul Vodafone Firma roku 2020. MONETA Živnostník roku 2020 ◼ 1. místo Lenka Vlasáková

◼ 2. místo Kateřina Raspopčeva

◼ 3. místo Martin Škrobák

◼ Živnostnice Lenka Vlasáková se bude v Praze ucházet o celorepublikový titul MONETA Živnostník roku 2020. Vodafone Odpovědná firma roku 2020 ARTIN MONETA Živnostník roku Srdcař 2020 Kateřina Raspopčeva

Jižní oblasti regionu oplývající přírodními podmínkami pro kvalitní výsledky zemědělské produkce, ať už jde o vinařství, ovocnářství, ale i řadu dalších oborů, se rovněž nenechávají zahanbit. Jasně to ukázaly výsledky letošního krajského kola podnikatelských soutěží Vodafone Firma roku 2020 a MONETA Živnostník roku 2020. Odbornou porotu v Jihomoravském kraji zaujala Lenka Vlasáková vyrábějící přírodní bujónku. "Zaujal mě celý příběh paní Vlasákové. Od chvíle, kdy na mateřské dovolené nezahálela a pustila se do podnikání. Vybrala cestu přírodního výrobku, žádné chemie. Produkt je všestranný, pestrý, se spoustou přichutí a variant a hlavně, využije ho v domácnosti opravdu každý," okomentoval vítěze porotce Pavel Řezanina z MONETA Money Bank. Mezi firmami se prosadil zástupce kosmického průmyslu, společnost S.A.B. Aerospace. "Z mého hlediska je firma S.A.B. Aerospace jednoznačný vítěz, a to jak unikátností svého působení, tak tvorbou vesmírných věcí, což je v rámci České republiky unikátní podnikání. Její růst a celková firemní politika je krásným příkladem, jak být úspěšný v rámci celého světa," zhodnotil volbu Martin Pudil z Vodafone Czech Republic. V každém kraji je také vyhlašován vítěz kategorie Vodafone Odpovědná firma roku 2020, kterou uděluje společnost Vodafone Czech Republic ve spolupráci s Nadací Vodafone. V Jihomoravském kraji byla za nejodpovědnější společnost vyhlášena společnost ARTIN. "Nadace ocenila, že kromě nadstandardních benefitů nabízí svým zaměstnancům i takzvanou "neomezenou dovolenou". Současně prostřednictvím iniciativy #ARTINcares podporuje řadu významných společensky prospěšných projektů. V oblasti udržitelnosti a životního prostředí využívá energii i prostřednictvím obnovitelných zdrojů, zavádí do firmy elektromobily," okomentoval volbu Jan Fencl, programový manažer Nadace Vodafone Czech Republic. Zcela novou kategorií je letos MONETA Živnostník roku Srdcař, která oceňuje mezi živnostníky toho z nich, který překonal v podnikání problémy nebo nejrůznější nástrahy, a přeci to nevzdal a pracuje dál. V Brně toto ocenění získala Kateřina Raspopčeva.

Kateřina Gazdačko, sestra vítězné živnostnice Lenky Vlasákové, MONETA Živnostník roku 2020 Jihomoravského kraje Foto: archiv soutěže

Nepoužíváme žádnou chemii

Jak už je z názvu patrné, je Bujónka zjednodušeně řečeno dochucovací pasta nebo alternativa k bujónu. "Od bujónů, které jsou dosud na trhu, se liší jak konzistencí, tak hlavně složením. Nepoužíváme žádnou chemii, je vyrobena jenom ze zeleniny, masa, koření, bylinek a soli. Sůl je tam jako jediný konzervant," uvádí Kateřina Gazdačko, sestra a spolupracovnice vítězné živnostnice Lenky Vlasákové. Takový výrobek nemá na trhu konkurenci. A jak k tomu tři sestry, které se výrobě Bujónky věnují, přišly? "Všude v rodinách, nejenom v té naší, se tady nakládá kořenová zelenina do soli na zimu, už od dob našich babiček. Stačil jenom takový nápad poupravit konzistenci, a pak jsme se do toho pustily," říká Kateřina Gazdačko. Bujónku nedělají jenom zeleninovou nebo masovou, ale postupně vymýšlely další druhy a dále přicházejí s novými nápady. Použitelnost výrobků je doslova všestranná. Slouží například jako dochucovadlo hotových pokrmů. "Dá se využít všude, kde se používá sůl. Když místo soli použijeme Bujónku, tak nejen že nasolí, ale přidá na chuti tím daným druhem Bujónky," vysvětluje Gazdačko. Bujónka je určena také přímo k vaření polévek, stačí jen přidat zeleninu a polévka je hotová. Hodí se do omáček, dají se s ní připravovat přílohy, jako je kuskus, bulgur nebo rýže. "A také je skvělá k receptům moderní gastronomie. Když je uvedeno, přidejte vývar, ne každý ho má zrovna po ruce. Tady je skvělé mít Bujónku doma v lednici, smícháte v daném poměru a hned máte nachystaný zeleninový nebo masový vývar," dodává Kateřina Gazdačko. Na trhu jsou od května 2017, čerstvě je živnost v nových prostorách v Kyjově. Zvětšující poptávka je z mnohem menších prostor posunula až sem. Dodávají do farmářských prodejen a zdravých výživ. Bujónka je už k nalezení i v Bille, kam ji dodává jeden velkoobchod, se kterým spolupracují. Vše je dostupné jak v České republice, na Slovensku, od května i v Nizozemsku a nově se rozbíhá spolupráce v Polsku. Pokud jde o zaměstnance, jsou stále ve stejném počtu pěti lidí, ale díky přestěhování do nových prostorů a možnosti nových technologií, které usnadňují, zrychlují a zefektivňují práci, mají ještě rezervy na další rozšíření výroby. Ta současná je okolo osmi set kusů denně. Sestry aktuálně chystají nový druh Bujónky a úplně speciální novinku, která nabídne zákazníkům další možnosti použití.

Zlevnili jsme přístup do vesmíru

Petr Kapoun, ředitel společnosti S.A.B. Aerospace, Vodafone Firma roku 2020 Jihomoravského kraje

Petr Kapoun, ředitel společnosti S.A.B. Aerospace, Vodafone Firma roku 2020 Jihomoravského kraje Foto: archiv soutěže

Systémová firma se věnuje vývoji zařízení pro kosmický průmysl. Má tři hlavní pilíře. Jedním jsou evropské nosné rakety, dodává například vrchní část rakety Vega. Druhým jsou konstrukce satelitů, větších a menších družic nebo sond. A tím posledním je obor mikrogravitace. Věnuje se biologickým výzkumům, které probíhají na Mezinárodní vesmírné stanici. "To, co umíme nejlépe, je celá konstrukce, celý ten obal. Prostě dostaneme zadání, že by měla být určena pro šest pasažérů, poveze navigaci a my zařízení vymyslíme a postavíme," říká ředitel Petr Kapoun. Začíná se s myšlenkou a na bílém papíře. To se následně překlopí do elektronické podoby, a pak přichází výroba. Firma má vlastní laboratoře umístěné v brněnském Technologickém parku. "V době, kdy jsme začínali, patřila Česká republika mezi nově přistoupivší země do evropského kosmického programu. My jsme měli štěstí, že jsme se spojili s jednou italskou firmou, která nám dodala patřičné know-how a na začátku nám hodně pomohla a pomáhá nám pořád," popisuje ředitel vítězné firmy. Ta dokázala rychleji, lépe a jednodušeji dodat zařízení, která jinak vyvíjely firmy v takových kosmických velmocech, jako jsou Německo nebo Francie. Dostala se tak do hledáčku a dnes soutěží velké zakázky. "Brno se stává centrem kosmického průmyslu. Výhoda je v tom, že je tady velká koncentrace firem, i těch výrobních. A druhá věc je Vysoké učení technické v Brně, spolupracujeme s lidmi už v průběhu studia," přibližuje Kapoun. "Co se týče inovativní stránky, tak jsme zlevnili přístup do vesmíru tím, že jsme vyrobili zařízení, které je schopné poslat najednou několik desítek družic. Do přelomového období, které nastalo letos v září, kdy byl první let našeho zařízení, tak jsme posílali na evropských raketách dvě až čtyři družice, ale my jsme jich poslali najednou do vesmíru 53," chlubí se právem Petr Kapoun. Následující let se plánuje na leden a v dalších měsících budou schopni dostat nahoru až 96 družic. Tím se zpřístupňují technologie i menším firmám. Málokdo si totiž uvědomuje, že řada technologií, které dnes používáme, je řízena z oběžné dráhy. Pokud jde o výzkum, je firma zapojena do projektu sondy PLATO, která bude vyhledávat planety mimo sluneční soustavu. Byla oslovena k vymyšlení, sestavení a vyrobení celé konstrukce, jejího servisního modulu, což je obrovská konstrukce, velká přes šest metrů. Na Mezinárodní vesmírné stanici ISS výzkumně řeší chování imunity ve vesmíru. Výsledky by měly být využitelné nejen v kosmu, ale i na zemi.