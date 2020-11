Co do rozlohy i počtu obyvatel největší kraj v České republice má podnikatelsky co nabídnout. Středočeský kraj těží z vynikající kombinace zemědělské výroby, situované zejména do severovýchodní části regionu, a z rozvinuté průmyslové výroby. Stěžejními obory jsou strojírenství, chemický průmysl, o automobilkách v Mladé Boleslavi a v Kolíně ví už asi každé malé dítě.

Region s nízkou nezaměstnaností nabízí také přehlídku šikovných českých ručiček ve středně velkém podnikání a nejrůznějších živnostech. Jasně se to projevilo na krajském finále soutěží Vodafone Firma roku a MONETA Živnostník roku. Odbornou porotu ve Středočeském kraji nejvíce zaujal Radim Ježek, který vyrábí dřevěné hračky a didaktické pomůcky. "Příběh pana Ježka mě oslovil zejména tím, jak razantně změnil svůj život a vlastně i život manželky tím, že se vrhl do podnikání. On opustil manažerskou pozici, ona místo na základní škole a společně začali ve zcela jiném oboru. Pro mě to byl mezi všemi jasný favorit, a s ohledem na hlasování poroty jsem to tak nevnímal jenom já," okomentoval vítěze porotce Milan Silný z MONETA Money Bank. Mezi firmami se prosadila společnost BEZNOSKA vyvíjející a vyrábějící ortopedické nástroje a implantáty. "Je to firma s dlouholetou tradicí, naplňuje misi úspěšné české společnosti, které začíná být český trh malý, a tak hledá příležitosti i v zahraničí. I její zaměření, kdy svými výrobky pomáhá lidem vrátit se zpět do života, z ní dělají významného kandidáta pro celostátní kolo soutěže," zhodnotil volbu člen poroty Jan Květ z Vodafone Czech Republic. V každém kraji je také vyhlašován vítěz kategorie Vodafone Odpovědná firma roku 2020, kterou uděluje společnost Vodafone Czech Republic ve spolupráci s Nadací Vodafone. Ve Středočeském kraji byla za nejodpovědnější společnost vyhlášena firma Santiago chemikálie. "Porota ocenila přístup firmy k zaměstnancům inspirovaný firemní kulturou startupů v Silicon Valley. Společnost přispívá významnou měrou k nalezení vhodného léku na covid-19. Součástí jejího setu látek je i Remdesivir, který společnost úspěšně syntetizovala přímo ve své laboratoři a zahájila tak vlastní přípravu této látky pro vědecké účely. Ve svých laboratořích využívají nejnovější trendy v oblastech "green chemistry", díky čemuž dochází oproti běžným laboratořím k úsporám až 1000 litrů vody za měsíc," okomentoval volbu Jan Fencl, programový manažer Nadace Vodafone Czech Republic. Zcela novou kategorií je letos MONETA Živnostník roku Srdcař, která oceňuje mezi živnostníky toho z nich, který překonal v podnikání problémy nebo nejrůznější nástrahy, a přeci to nevzdal a pracuje dál. Ve Středočeském kraji toto ocenění získal Radim Ježek.

Radim Ježek, MONETA Živnostník roku 2020 Středočeského kraje

Věnuji se tomu, co mě baví nejvíce

Radim Ježek, MONETA Živnostník roku 2020 Středočeského kraje

Radim Ježek, MONETA Živnostník roku 2020 Středočeského kraje Foto: archiv soutěže

Vyrábí dřevěné didaktické hračky a pomůcky primárně do škol nebo domů pro děti. "Jsou to hračky a pomůcky, které pomáhají dětem, aby lépe chápaly probíranou látku a aby je probíraná látka bavila. Prostě aby děti získaly základní vztah k matematice, českému jazyku, bez toho, aby se musely tupě šprtat nazpaměť," říká Radim Ježek. Podle jeho filosofie by hračka nebo pomůcka měla být nejen hezká, ale měla by být i účelná, měla by vonět, být příjemná na dotek, prostě zapojovat všechny smysly, aby dítě zaujala, a dřevo je pro to ideální svojí měkkostí, příjemností na dotek a vůní. "Já jsem Radim Ježek. Ježpodi bylo původně Ježčí potulné divadlo. Dělali jsme loutky a loutkové divadlo, chodili po školkách a školách. No a pak jsem k tomu ze dřeva začal vyrábět i další výrobky, které se líbily jak maminkám, tak školám. A dál jsem se věnoval tomu, co mě baví ze všeho nejvíce. To je dělat se dřevem a dělat pro děti," přibližuje vítězný živnostník. Věnuje se všemu, co se ve škole učí. Pro matematiku vyrábí geometrické tvary a kostky, prostřednictvím kterých se snaží vše názorně ukázat. "Znát tři krát tři je sice skvělé, ale málo která dítě ví, že to je dohromady placka, která má plochu devět," popisuje Ježek. Dělá skládačky pro nejmenší, kde se děti naučí tvary listů základních stromů, dále zvířata, ryby, sluneční soustavu nebo trojvrstvou planetu Zemi. "Hodně nás baví český jazyk, protože manželka, která se mnou spolupracuje, je češtinářka. Děláme vyjmenovaná slova ve formě puzzle, zase aby se děti nemusely učit padesát slov nazpaměť, ale učily se to tím, že si budou hrát," dodává Radim Ježek. Má vlastní e-shop, využívá formu různých newsletterů, sociálních sítí a v neposlední řadě těží ze šuškandy, kdy si své zkušenosti řeknou učitelé navzájem sami. Na Slovensku prodává přes distribuční sítě. Jelikož nedávno přišel o zaměstnance, bylo by podle jeho slov super, kdyby našel někoho dalšího, aby na to nebyl s manželkou sám. Chtějí rozšiřovat dílnu, ale zatím mají více práce, než stíhají dělat.

Chceme držet výrobu v Čechách

Pavel Milata, marketingový ředitel společnosti BEZNOSKA, Vodafone Firma roku 2020 Středočeského kraje

Pavel Milata, marketingový ředitel společnosti BEZNOSKA, Vodafone Firma roku 2020 Středočeského kraje Foto: archiv soutěže

Firma se už přes čtvrt století zabývá vývojem, výrobou a prodejem ortopedických implantátů a nástrojů. Vyjma klasických kloubů, jako jsou kolenní nebo kyčelní implantáty, vyrábí i speciality, jako jsou rostoucí kolenní implantáty pro dětské pacienty s onkologickým onemocněním. "Všechny implantáty musí splňovat předpoklady lidského těla, to je jasné. Ale jak je vyrobit, z jakých materiálů, aby měly vlastnosti nejideálnější pro lidské tělo, tak to je o technické složce, která je neméně důležitá," říká marketingový ředitel Pavel Milata. Ročně prodají 1200 kolenních implantátů, kyčelních implantátů zhruba 1500. Hlavní trh je ten tuzemský, kam prodávají více než polovinu produkce. "Na Slovensku máme dceřinou firmu, ale vyvážíme i do řady evropských zemí, jako je Portugalsko, Dánsko, Německo, Bulharsko, jedním z našich hlavních odběratelů jsou země bývalého Sovětského svazu. Zároveň máme i nějaké plány do Jižní Ameriky, ale to je v dnešní době dost složité," uvádí zástupce vítězné firmy. Společnost provozuje nanolinku, která se v ortopedii příliš často nevidí. Nanopovrch je však velmi pokročilá technologie, která je více biokompatibilní a lépe se integruje do kostí. "Veškerou výrobu i administrativu máme na Kladně, tady v továrně. Výrobní hala je zde už od dob Poldi Kladno, takže od nějakých 60. let minulého století. Máme tady i školící středisko, jak pro mediky, kteří se učí na budoucí ortopedy, tak pro širokou veřejnost, kdy chceme rozšiřovat povědomí o ortopedii a zároveň i odbourávat některé mýty, které v ortopedii panují," popisuje Milata. Společnost nemá žádnou výrobu v zahraničí, i když by to bylo finančně výhodnější. "My chceme držet výrobu v Čechách, abychom zvyšovali HDP České republiky a podporovali jak okres, tak Českou republiku," dodává Pavel Milata. Většina zaměstnanců pracuje ve firmě od jejího založení v roce 1992. Fluktuace není příliš možná, protože jak technologické, tak anatomické znalosti se v oboru získávají po řadu let.