Tuhle krizi Evropská unie nemůže jen tak nechat odeznít, využívá ji ke své konsolidaci, říká bulharský politolog Ivan Krastev, jeden z čelných analytiků střední a východní Evropy. Už po první jarní vlně koronaviru se pokusil v knižním eseji načrtnout další vývoj unie, která po počátečním šoku zareagovala vytvořením společného fondu a tím udělala historický krok ke společnému zadlužení.

HN: Jakou zprávou jsou pro Evropu výsledky amerických voleb?

Těch zpráv je víc. První je, že Spojené státy jsou rozdělená a nesmírně polarizovaná společnost a nějakou chvíli to tak zůstane. Druhá zpráva je, že sice Joe Biden porazil Donalda Trumpa v "referendu" o tom, co prezident dělal poslední čtyři roky, ale Trump zvýšil počet svých stoupenců, i když zůstali v menšině. V tomto směru vidíme velkou restrukturalizaci amerického politického systému. Největší obavy mám ale z toho, že tyto volby měly znamenat snížení nejistoty v USA i ve světě, jenže my vidíme dokonce víc nejistoty než dřív. Trump odmítá uznat volby, zřejmě bude rozdělená vláda, protože nejspíš republikáni udrží většinu v Senátu, tudíž netušíme, čeho se Bidenovi podaří dosáhnout. Takže celá ta nestabilita, která vznikla v době pandemie, s námi nějakou dobu zůstane.