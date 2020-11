Kunovický výrobce letadel Aircraft Industries dodal dva letouny L 410 UVP-E20 v patrolovací verzi do Polska. Pozorovací vybavení dodala německá firma Aerodata AG. Využívat je má polská pohraniční stráž. Podmínky kontraktu kunovická společnost nezveřejnila. Předání letounů se uskutečnilo ve druhé polovině října na základně polských pohraničníků v Gdaňsku, firma o něm informovala až nyní. "Letouny L 410 budou sloužit k monitorování hranic a pobřeží Polska, ale budou se také podílet na misích evropské agentury Frontex, která zajišťuje ochranu vnější hranice Evropské unie," uvedla generální ředitelka Ilona Plšková. Aircraft Industries loni dosáhl tržeb 1,983 miliardy korun. Bylo to zhruba o 61 milionů korun méně než v roce 2018. Firma loni dodala deset letounů L 410 do Ruska a tři do Kazachstánu. Loňský zisk společnosti přesáhl 133 milionů korun, o rok dříve byl více než 219 milionů korun.