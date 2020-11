Spolek Milion chvilek pro demokracii vyhlásil na on-line demonstraci k výročí 17. listopadu "Rok změny". Jde o výzvu, aby lidé udělali vše pro vítězství demokratických stran ve volbách a pro změnu nálady ve společnosti. Pomiňme, že on-line demonstrace je něco jako hamburger bez masa a jako taková neměla ani zdaleka takovou účast jako gigantické protesty na Letné.

A pojďme zkusit odpovědět na základní otázky: Je zásadní změna poměrů v Česku možná? A musí být nutně k lepšímu? Na první otázku lze odpovědět, že ano. Stejnojmenné hnutí prokazuje v epidemii místo deklarované kompetence chaotičnost připomínající kroky politbyra v době pozdního socialismu. Od středy mohou být například obchody otevřené až do jedenadvaceti hodin, když přitom od stejné hodiny platí zákaz vycházení. Jaký má smysl zákaz vycházení, když každý bude moci říci, že jde z nákupu?

Moc to nevylepšuje ani "zásadní" slib, že před Vánoci bude před obchody řádně organizovaný "management front". Jsou to sice jen anekdotické prvky, ale směšnost je v politice vždy příznakem bezradnosti. A bezradnost je důvodem, proč vláda ztrácí důvěru nemalé části voličů. Všechny průzkumy ukazují nejen pokles preferencí Babišovy formace, ale pokles podpory stran, které ho drží u moci, tedy ČSSD a KSČM. Ty už propadly podle průzkumu agentury Kantar dokonce pod pět procent.

Naproti tomu opozice začala vytvářet (přesně podle receptu navrženého Milionem chvilek) předvolební koalice. Na konzervativní straně spektra jsou v podstatě dohodnuti ODS, KDU a TOP 09, na straně liberální jednají Piráti a STAN. V českém volebním systému zvýhodňujícím větší formace to znamená, že při stejném počtu hlasů budou mít demokratické strany víc poslaneckých mandátů, než kdyby kandidovaly samostatně. Navíc se může dostavit efekt, o kterém mluvil Petr Pithart: Když dojde ke spojení demokratických stran, dostanou lidé šanci volit možného vítěze, což je může mobilizovat k vyšší účasti ve volbách.

Vláda, především hnutí ANO, samozřejmě udělá vše, aby pádu do nicoty zabránila. V jejich prospěch bude hrát uplácení voličů, o což se snaží snížením daní pro všechny zaměstnance, včetně nejlépe vydělávajících. Nahrává jí také možnost zmocnit se klíčového média − České televize. Útok už začal. Faktičtí zástupci ANO a prezidenta Miloše Zemana v Radě ČT odvolali dozorčí komisi, což je v době, kdy se jedná o rozpočtu, jasný pokus o vyvolání chaosu. A současně vzkaz, že pokud se televize nebude chovat pokorně, přijde knock-out.

V květnu se budou volit další čtyři noví členové Rady ČT a prakticky nic nebrání tomu, aby aktuální moc transformovala veřejnoprávní televizi ve vládně-hradní vlnku. Tak lze rozumět tomu, proč si Jana Bobošíková a radní Hana Lipovská pověsily na sociální sítě heslo "podporuji ČT". Budou podporovat všechny kroky směřující k tomu, aby se ČT proměnila v médium maďarsko-polského typu. Dá se očekávat, že právě kolem televize veřejné služby povede jedna z linií střetu o budoucnost.

Související 16. 11. Neblahá vizitka předvečer 17. listopadu: třetina mladých si myslí, že volby jsou plýtvání časem 16. 11. Hodnoty demokracie, jako je možnost ovlivňovat politické dění či jít k volbám, jsou jednatřicet let po sametové revoluci části mladých lidí...

Úterní autodemonstrace Milionu chvilek u České televize byla jen malou předehrou. Přes to všechno je pravděpodobné, že Babiš bude ve volbách oslaben a může úplně ztratit současné politické partnery − ČSSD a komunisty. Jenže tady se dostáváme k momentu, zda to musí být nutně k lepšímu. Představme si to tak, že opět proběhne jeden z četných obchodů premiéra s prezidentem. Andrej Babiš pomůže Zemanovi se zásadním cílem jeho prezidentství − tedy předání dostavby Dukovan ruskému Rosatomu. A Miloš Zeman ho bude na oplátku držet u moci. Stačí, když Babiš vyhraje volby matematicky. Bude jmenován premiérem napoprvé i napodruhé, nezíská sice důvěru vlády, ale povládne třeba celý rok 2022. A pokud bude v příští sněmovně silnější Okamurova SPD (což vzhledem ke slábnutí komunistů není vyloučené), může nakonec nastat moment, že Andrej Babiš "v zájmu stability" a k radosti prezidenta kývne na spolupráci s extremisty.

Milion chvilek pro demokracii má jistě pravdu v tom, že příští rok může být rokem změny. Ale cynik by k tomu dodal: "Neříkejte nahlas, co si přejete, může se vám to splnit." Změna může být i k podstatně horšímu. Jedinou spolehlivou cestou je, že Andrej Babiš bude poražen totálně, skončí druhý, nebo dokonce třetí. Na což by ale výplatu asi nevsadil ani nikdo z vedení Milionu chvilek.