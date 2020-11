Přibližně šest týdnů před koncem roku firmy netuší, jaké daně budou za své zaměstnance od ledna odvádět. Pořád není jasné, jakým způsobem stát hodlá zrušit takzvanou superhrubou mzdu. Starosti to přidělává především mzdovým účetním či dodavatelům účetních softwarů.

"Stát se takto nepředvídatelně chová opakovaně," říká podnikatel Jan Školník. "Na jednu stranu jsem klidný, protože vím, že to firmy díky pomyslnému tréninku zvládnou. Na druhé straně je to smutné, protože nepředvídatelné turbulentní prostředí jen dále zvyšuje nejistotu tam, kde to má vláda v moci," dodává spolumajitel broumovského výrobce filtračních desek Hobra­-Školník.