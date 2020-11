Trans.eu Group S.A. je polská technologická společnost, jíž se za šestnáct let působení na evropském trhu podařilo vybudovat největší komunitu dopravců v Evropě − platformu Trans.eu. Ta funguje především jako sofistikovaná burza nákladů a vozidel a nabízí i privátní mód pro vytvoření vlastní databáze dopravců v oblasti silničních přeprav.

Platforma Trans.eu sdružuje dopravce, spedice i výrobně-obchodní firmy a vytváří moderní logistickou platformu s odkazem na Logistiku 4.0. Její vznik a fungování přibližují Martina Zatkalíková a Zuzana Krajová, manažerky působící ve společnosti na pozici E-commerce Process Manager, respektive Business Development Manager.

Mohly byste ve stručnosti charakterizovat platformu Trans.eu?

MZ: Jsme jedna z největších platforem s nabídkou a poptávkou přeprav v Evropě, denně registrujeme zhruba sto tisíc uživatelů připojených k Trans.eu, kteří mezi sebou ročně uzavřou až čtyři miliony transakcí. Na Trans.eu se vyjednává přes chat, zaznamenáváme zhruba sto milionů konverzací ročně, které uživatelé vedou mezi sebou. S nadsázkou se dá říct, že ji lidé v oboru často používají jako určitou alternativu, náhradu nejmenovaných sociálních sítí.

Martina Zatkalíková E-commerce Process Manager Ve společnosti Trans.eu působí od roku 2013, od srpna 2019 jako E-commerce Process Ma­nager. Zastřešuje šest poboček v rámci Evropy. Během svého ­působení v Trans.eu ­zavedla množství procesů, které pomohly společnosti v dosahování lepších výsledků nejen na domácím trhu, ale v rámci celé korporace Trans.eu.

Z toho se dá usuzovat, že platforma poskytuje velmi dobrý uživatelský komfort.

ZK: Záleží nám na tom, aby zde naši klienti našli, co potřebují. Záznamy se dají filtrovat podle všech možných kritérií − podle data a místa nakládky či vykládky, podle typu auta nebo speciálních požadavků. I ostatní moduly jsou velmi intuitivní, uživatel může požadované informace zadat a nalézt ve velmi rychlém čase.

V logistice se velmi často hovoří o nedostatku řidičů nákladních vozidel. Odráží se to nějak v Trans.eu?

MZ: Nedostatek řidičů kamionů je skutečně často skloňované téma a Trans.eu nabízí řešení pro situace, kdy je problém přepravu sehnat. Působíme ve 45 zemích Evropy, v systému je přihlášených přibližně 25 tisíc dopravců z celé Evropy, kteří u nás registrovali 200 000 vozidel. S možností vytvoření vlastní databáze dopravců je tak Trans.eu řešením pro hledání nejen ad hoc přeprav, ale i optimalizaci celého logistického procesu.

Zuzana Krajová Business Development Manager Ve společnosti Trans.eu působí téměř tři roky, a to na pozici Business Development ­Ma­nager na ­českém a slovenském ­trhu. ­Kromě ­obchodu se klientům věnuje také v edukaci nové ­platformy, analýze procesů a implementaci na míru. Do Trans.eu přináší množství zkušeností i z předchozích zaměstnání – dlouhou dobu působila například v televizi Nova.

Pracujete s klienty z celé Evropy. Jak takový "babylon" platforma řeší?

ZK: Vše je jazykově přizpůsobeno uživateli. V současné době máme 16 jazykových mutací, a když expandujeme, přidáváme příslušný jazyk nové země. Chceme, aby s námi uživatel měl tu nejlepší zkušenost už od své první návštěvy webu a aby měl k dispozici vše ve svém jazyce.

Jak to funguje v praxi? Když, řekněme, potřebuji přepravu z Francie do Ostravy a nabídka je tam ve španělštině?

MZ: Nabídky, poptávky a celá platforma se automaticky překlápějí do té jazykové mutace, ve které je uživatel právě přihlášený.

A vyhodnocujete, jaké nejčastější poptávky ze stran zákazníků na platformu přicházejí?

ZK: Nejčastější jsou poptávky na klasickou dálkovou kamionovou přepravu. Ale naleznete zde nabídku všech typů vozidel a přeprav. Můžete hledat auto s ADR (evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí − pozn. red.), převoz nadrozměrného nákladu nebo cisternu. Každý zadavatel má jinou představu a jiné požadavky, které se potkávají s nabídkou na Trans.eu.

Pokud budeme hovořit o typických dálkových kamionových přepravách, častým požadavkem bývá monitoring přeprav − zákazníci chtějí vědět, kde se jejich kamion či zásilka přesně nachází. Je možné tyto požadavky přes Trans.eu uspokojit?

ZK: U většiny dopravců je monitoring již součástí standardu služeb a Trans.eu nabízí možnost sledovat monitoring všech zadaných přeprav z jednoho rozhraní. Od většiny dopravců na naší platformě máme totiž GPS providery do platformy integrované. Klient tak může své přepravy sledovat z jednoho místa v Trans.eu a nemusí mít otevřené další programy. A právě takové integrace systémů jsou jedním z principů Logistiky 4.0, které do našich služeb ­zavádíme.

Co je dalším otiskem Logistiky 4.0, který lze na Trans.eu zaznamenat?

ZK: Možná znáte termín Office 4.0 − jste na druhém konci světa, a přesto pořád v kontaktu s kolegy, máte aktuální informace, které sdílíte, ale nemusíte u toho být spolu v kanceláři. A podobně funguje Logistika 4.0. Abychom toho v Trans.eu docílili, využíváme maximální automatizaci procesů, kdy systém může pracovat za vás a vše vidíte na jednom místě. Stejně jako monitorovací systémy jsme do Trans.eu také schopni připojit a integrovat jakýkoli systém klienta, například fakturační. Efektivně pracujeme s daty a algoritmy, platforma umí klientovi nabídnout kupříkladu výběr správného dopravce pro jeho aktuální přepravu.

Práce s daty se v přepravách často spojuje také s benchmarkingem. Zadavatelé jej vynášejí do nebe, přepravci kritizují administrativní zátěž výběrových řízení, která podle nich často slouží jen k tlaku na snížení ceny u stávajících dodavatelů. Jak se k tomu staví Trans.eu?

ZK: V Trans.eu není zapotřebí vypisovat výběrové řízení, funkce srovnání cenových nabídek je ihned po zadání poptávky k dispozici a transparentně se aktualizuje každou minutu. Je to výhodné, i když zadavatel zvažuje novou destinaci nebo jiný typ vozidla − ihned ví, jaké by změna přinesla náklady. Trans.eu prostě funguje jako benchmark automaticky.

Burza nákladů a vozidel ale není jediným nástrojem při řízení logistiky, který se na Trans.eu nachází. Tím druhým je Privátní mód. V čem jsou jeho specifika?

ZK: Je to jedinečný nástroj. Zadavatel si do svého zabezpečeného Privátního módu může pozvat své vlastní dopravce, a to nejen ty, kteří jsou přihlášeni do Trans.eu. Má je ověřené a z jednoho místa může spravovat seznam svých partnerů a nabídky a poptávky všeho typu, například vytendrované nebo pravidelné. Platforma pak nabízí úplnou komunikační náhradu e-mailového účtu, excelovských tabulek, telefonátů i Skypu.

Zní to velmi komplexně. Nemůže být platforma pro některé uživatele příliš komplikovaná?

MZ: Komplikovaná určitě není. Industry 4.0 respektive Logistika 4.0 je v podstatě o tom, že věci, které dokáže dělat nějaký algoritmus, by měl dělat algoritmus, a ne člověk. Pro člověka by měl být systém uživatelsky co nejsrozumitelnější. Proto jsme se snažili postavit platformu velmi intuitivně a k tomu nabízíme plnou uživatelskou podporu, pořádáme edukační webináře, na které se lze přihlásit na našich stránkách Trans.eu, a nabízíme i osobní poradenství.

Je Trans.eu i garantem bezpečných přeprav? Jak bojujete proti fantomovým přepravám a přepravcům, kvůli kterým mizí v nenávratnu celé kamiony?

MZ: Bezpečnost dat je naše nejvyšší priorita, které je podřízen celý vývoj i správa platformy. Co se bezpečnosti přeprav týče, smluvní vztah je vždy mezi zadavatelem a poskytovatelem přepravy, my vyvíjíme platformu a jsme administrátorem. Ale děláme všechno pro to, aby byly přepravy sjednané přes platformu co nejbezpečnější. Máme pro to několik nástrojů − u burzy nákladu a přeprav je to především verifikační proces pro vstup na platformu, který se neustále inovuje. Burza je postavena jako exkluzivní klub, kam se nikdo neověřený nedostane, a navíc klienty kontrolujeme i průběžně. Dalším nástrojem je systém hodnocení − veřejný mezi jednotlivými uživateli a potom hodnocení i z naší strany. Do Privátního módu si zase uživatel zve pouze své ověřené dopravce, a nepracuje tedy s nikým cizím, neprověřeným.

Když navzdory všem nastaveným a zabezpečeným procesům něco nevyjde, jaký servis poskytujete v této situaci?

MZ: Naše call centrum slouží i jako poradenské středisko pro všechny otázky a nestandardní situace, případně můžeme odkázat na naše sesterské společnosti, které se zabývají pomocí při mimosoudním vymáhání pohledávek, případně dalšími právními ­službami.