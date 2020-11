◼ ČESKO

Nouzový stav budou poslanci řešit ve čtvrtek

Předseda sněmovny Vondráček (ANO) očekává, že vládní žádostí o prodloužení nouzového stavu se bude sněmovna zabývat ve čtvrtek od ranních hodin. Řekl to v pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi. Vláda se má návrhem na prodloužení nouzového stavu kvůli pandemii koronaviru zabývat v pondělí. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) řekl ve čtvrtek, že navrhne prodloužit nouzový stav o 30 dní, tedy do 20. prosince.

◼ EVROPSKÁ UNIE

Rakousko zavádí lockdown a chystá plošné testování

Vláda v Rakousku plánuje hromadné testování obyvatel na koronavirus, podobně jako to nedávno udělalo Slovensko. Mezi prvními budou testováni učitelé, řekl kancléř Sebastian Kurz. Důvodem je umožnit relativně normální vánoční svátky. V úterý začne v zemi platit přísná karanténa. Kromě prodejen potravin, lékáren či drogerií se zavřou obchody, školy přejdou na distanční výuku, vycházení bude omezeno na nezbytné důvody.

◼ ČESKO

Podpora ANO posílila, polepšili si i Piráti

Do sněmovny by se na přelomu října a listopadu dostalo podle volebního modelu agentury Kantar CZ šest stran. Vítězem by bylo hnutí ANO, jehož podpora od září stoupla o tři procentní body na 27,5 procenta hlasů. Polepšili si i druzí Piráti a starostové, kteří by skončili třetí. Následovaly by ODS, SPD a TOP 09. Pod pětiprocentní hranicí nutnou pro vstup do sněmovny by skončili komunisté, lidovci a sociální demokraté.

◼ BĚLORUSKO

Demonstranty spojuje heslo zemřelého aktivisty

Běloruská policie během nedělních protestů zatkla nejméně 640 lidí. Uvedla to agentura DPA s odvoláním na lidskoprávní organizaci Vjasna. Lidi, kteří vyšli do ulic v mnoha městech, spojuje heslo "Jdu ven". Tak zněla poslední zpráva aktivisty Ramana Bandarenky, který ve čtvrtek zemřel v nemocnici poté, co byl zbit a zadržen v Minsku. Zemí zmítá krize od srpna, kdy se Alexandr Lukašenko prohlásil za vítěze prezidentských voleb.

"

Jsme rádi, že vláda vyslyšela naše volání po přehledné tabulce opatření, která nastaví jasná pravidla.

Jaroslav Hanák