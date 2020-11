Zažijeme nejpodivnější 17. listopad za posledních 31 let. Jediný svátek, který berou Češi spontánně za svůj, chodí ho masově slavit do ulic či to využívají jako nosič protestů proti vládě, se letos odehraje v karanténním tichu. Připodobní se tak k dalším svátkům, které se odbývají standardními oficialitami. Položením pár věnců (8. květen), předáváním státních vyznamenání (28. říjen), svatováclavskou poutí (28. září). Radost z toho může mít snad jen Andrej Babiš, který nebude muset vymýšlet, jak se na národní Národní třídě vyhnout davům protestujících lidí, a bude si moci splnit premiérskou povinnost v poněkud důstojnější hodinu než v sedm ráno jako loni. Pro pořádek dodejme, že v hluboké noci jako před dvěma lety přijít nemůže, protože by porušoval zákaz vycházení, který sám vyhlásil.

