Více než měsíc z hradních kuloárů kolují zvěsti, že Miloš Zeman by přece jenom ještě mohl přerušit svůj lánský piknik a pořádně promluvit do politiky. V pátek jeho možný plán popsali kolegové ze Seznam Zpráv. Komunisté, hledající po letech vedle Andreje Babiše cokoliv, čím by mohli zlákat ztracené voliče, vládě nepodpoří státní rozpočet a de facto tak Babiše odstaví od moci. Tím se otevře příležitost pro Zemana − po sedmi letech od jmenování vlády Jiřího Rusnoka − opět si narýsovat kabinet podle svého gusta.

Premiérem by v něm mohl být třeba šéf ČEZ Daniel Beneš, který by si tak pohlídal i Zemanem sledovanou dostavbu Dukovan. Nebo by druhou šanci ucházet se o důvěru sněmovny dostal Rusnok. Babiš by tak získal čas dát po pandemii svou PR mašinerii dohromady, konečně by platila jeho slova, že o ničem nerozhoduje, to odborníci. Předseda KSČM Vojtěch Filip by zase ukázal, že po letech schůzování v něm pořád ještě zbylo i trochu toho komunistického rebelantství. A dohled na další možný jaderný tendr, Temelín, o němž říká, že ho samozřejmě zajímá, protože ho má doma "za zády", by také nebyl od věci. Všeho by Zeman dosáhl pod zástěrkou: národ je v krizi a jediný, kdo mu může pomoci, je vláda odborníků.

Plán má však podstatnou trhlinu v tom, že při naprosté nepředvídatelnosti pandemie by pod Zemanovou záštitou spíš než úřednická vznikala opět vláda sebevrahů. A jen těžko by třeba zrovna Beneš chtěl opustit ČEZ a vydat se do nejistého dobrodružství na deset měsíců zachraňovat republiku, notabene s Babišem, s nímž se nijak zvlášť nemusí. Zrovna tak Rusnok sotva pustí mandát guvernéra ČNB a podruhé vstoupí do stejné řeky. Zemanova vláda by navíc nepomohla ani možná zprvu spokojenému Babišovi s Filipem − ve výsledku by oba platili za poražené, kteří krizi prostě nezvládli, a tak to zabalili. Jediným vítězem by byl už prakticky neviditelný pán z Lán. Oslabily by ČSSD i KSČM. A Babiš by si tak mohl být jistý, že po příštích volbách se už proti němu spojí opravdu všichni.