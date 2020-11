Ministrem zdravotnictví je Jan Blatný (za ANO) dva týdny a dnes představí to, co jeho předchůdci neměli − protiepidemický systém označený jako PES. V závislosti na něm by se nejméně do konce roku měla měnit podoba opatření, která vláda zavedla, aby zabránila šíření koronaviru. K tomu je nutné zachovat ve státě nouzový stav, aktuálně platný do 20. listopadu.

Blatný v pondělí navrhne vládě, aby sněmovnu požádala o souhlas s jeho prodloužením o 30 dní. Systém PES chce mít v ruce i proto, aby mohl snáze odrážet volání po rychlejším uvolnění těchto restrikcí. "Tlaky určitě budou. Ale můj záměr je postavit systém tak, aby se jim co nejlépe odolávalo. Za sebe můžu říct, že jim ustupovat nebudu," říká ministr, i když dodává, že ve vládě není sám. První uvolnění už se blíží. Do škol se 18. listopadu vrátí prvňáci a druháci.