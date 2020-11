Včerejší projednávání státního rozpočtu přijel do sněmovny podpořit prezident republiky Miloš Zeman. Poté co s pomocí ochranky opustil sál, následovala sedmihodinová debata, po níž poslanci schválili schodek rozpočtu 320 miliard korun a poslali návrh do dalšího projednávání. Zeman ve svém projevu přiznal, že i po dlouhé politické kariéře je pro něj nezvyk schválit schodek ve výši stovek miliard korun. "Jsem trochu vykolejený," řekl. Připomněl vládě, že úspory se dají najít zrušením daňových výjimek, což by mohlo vynést navíc 380 miliard korun na výběru daní. V době krize by podle něj měla vláda najít odvahu k podobným řešením.