Sazka zažívá hořkosladký týden. Nejprve přilákala pozornost lidí z velkého amerického fondu Apollo, kteří jsou ochotni za podíl v této loterijní firmě a v dalších loteriích po Evropě ovládaných skupinou Sazka Group Karla Komárka zaplatit miliardy korun. Pak ale české části, jež tvoří zhruba čtvrtinu celého podniku, začalo hrozit razantní zvýšení daní. Bylo by to už podruhé, neboť před rokem došlo ke zvýšení z 23 procent na letošních 35. A na příští rok se chystá ještě razantnější nárůst. Poslanci v rozpočtovém výboru, včetně těch za ANO, překvapivě nepodpořili návrh premiéra Andreje Babiše mírně zvýšit loterní daň u kurzových sázek, místo toho hlasovali pro návrh opozičního poslance Pavla Bělobrádka (KDU-ČSL) zvednout o více než polovinu daň u loterií a stíracích losů, tedy klíčových produktů Sazky, na 55 procent. "Výsledkem zvýšení daně nebude podojení Sazky o dalších 1,3 miliardy korun," varuje v rozhovoru pro HN šéf české Sazky i její mateřské Sazka Group Robert Chvátal, že toto poslanecké přání se nesplní. Podle něj stát naopak přijde o miliardu korun tím, že Sazku, která měla čistý roční zisk po zdanění 1,7 miliardy korun, pošle do velkých problémů.

Článek pro předplatitele Ještě na vás čeká 90 % článku. Pokračovat ve čtení můžete jako náš předplatitel. Vedle přístupu k veškerému on-line obsahu HN můžete mít: Mobilní aplikaci HN

Web bez reklam

Odemykání obsahu pro přátele

On-line archiv od roku 1995

a mnoho dalšího... Máte již předplatné? Přihlaste se. Přihlásit se Zajímá vás jen tento článek? Dočtěte si ho za 19 Kč. Vaše e-mailová adresa: * Proč ji potřebujeme? Zadejte prosím platný e-mail. Tento e-mail je již použit. Zadejte jiný nebo se přihlaste Potřebujeme e-mailovou adresu, na kterou pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste se mohli k článku kdykoli vrátit a nemuseli jej platit znovu. Pokud již u nás účet máte, přihlaste se. Potřebujeme e-mailovou adresu, na kterou pošleme potvrzení o platbě. Pokračováním nákupu berete na vědomí, že společnost Economia, a.s. bude zpracovávat vaše osobní údaje v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů. Vyberte si způsob platby kliknutím na požadovanou ikonu: Platba kartou Rychlá online platba Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.