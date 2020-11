◼ ČESKO

Za měsíc v nemocnicích přibylo přes 300 ventilátorů

Za poslední měsíc přibylo v nemocnicích přes 300 plicních ventilátorů, je jich nyní 2115. Volných je aktuálně 40 procent, před navýšením počtu jich bylo k dispozici 52 procent. Nejméně volných kapacit mají ve Zlínském a Karlovarském kraji. Dostupná je stále asi čtvrtina z 3900 lůžek pro pacienty, kteří potřebují intenzivní péči. Vyplývá to z informací Ústavu zdravotnických informací a statistiky, který denně počty volných lůžek zveřejňuje.

◼ ČESKO

Předsedou Senátu byl dle očekávání zvolen Vystrčil

Předsedou Senátu zůstane Miloš Vystrčil (ODS). V tajné volbě dostal 73 ze 77 senátorských hlasů. Vystrčil byl jediným kandidátem na šéfa horní komory, jak se už před volbou dohodly senátorské frakce. Místopředsedy Senátu budou nadále Jiří Růžička a Jan Horník z klubu starostů společně s Jiřím Oberfalzerem z klubu ODS a TOP 09. Novou místopředsedkyní je Jitka Seitlová (KDU-ČSL), která nahradila svou klubovou kolegyni Miluši Horskou.

◼ SLOVENSKO

Slovensko prodloužilo nouzový stav

Slovenská vláda kvůli koronavirové krizi prodloužila do 29. prosince nouzový stav, který v zemi platí od začátku října a původně měl skončit v sobotu. V platnosti zůstane zákaz shromažďování více než šesti lidí. Naopak usnesení kabinetu již nepočítá s omezením volného pohybu lidí, které se v současnosti vztahuje na osoby bez negativního výsledku testu na koronavirus. Vyplývá to z prohlášení ministryně spravedlnosti Márie Kolíkové.

◼ USA

Trump nahradil několik členů Pentagonu za své lidi

Bílý dům nahradil několik představitelů civilního vedení ministerstva obrany USA osobami, jež jsou loajální k republikánskému prezidentovi Donaldu Trumpovi. Personální změny následovaly po pondělním odvolání ministra obrany Marka Espera. Espera nahradil dosavadní šéf Národního protiteroristického střediska Chris Miller. Následná nečekaná restrukturalizace vyvolala mezi vojenskými i civilními představiteli Pentagonu obavy z toho, co může následovat.

Všechny prosím, abychom tak, jako jsme se semkli tehdy, abychom se semkli teď. Jen tehdy bylo potřeba jít na náměstí, teď je potřeba na ně nechodit.

Jan Blatný

ministr zdravotnictví (za ANO) o akcích k připomenutí událostí 17. listopadu 1939 a 1989

◼ EVROPSKÁ UNIE

Společná zdravotní politika EU se má posílit

Unie by měla lépe koordinovat zdravotní politiky členských států, aby byla připravena čelit hrozbám, jako je pandemie covidu-19. Navrhla to včera Evropská komise, jež počítá mimo jiné se vznikem zdravotnické agentury či rozšířením působnosti evropských úřadů. Komise schválila i podpis smlouvy na nákup až 300 milionů dávek vakcíny od firem BioNTech a Pfizer. Česko má zájem o dva miliony dávek této vakcíny.

◼ ČESKO

Altnerovi dědici a ČSSD jdou opět k soudu, svědčí i Zeman

Soud se zítra vrátí ke při dědiců právníka Zdeňka Altnera a ČSSD, v níž jde o odměny za právní zastupování strany ve sporu o Lidový dům. Podle původního verdiktu, který zrušil Nejvyšší soud, měla sociální demokracie dědicům vyplatit odměnu 18,5 milionu a také smluvní pokutu 318 milionů. ČSSD nárok odmítá. Soud chce vyslechnout bývalého šéfa strany a současného prezidenta Miloše Zemana. Mezi předvolanými svědky jsou i expremiér Vladimír Špidla či předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský.

◼ HONGKONG

Všichni prodemokratičtí poslanci oznámili rezignaci

Devatenáct opozičních prodemokratických poslanců hongkongského parlamentu se rozhodlo rezignovat poté, co čtyři z nich byli zbaveni funkce z důvodu "ohrožení bezpečnosti". Jejich vyloučení ze 70členné Legislativní rady umožnilo nové usnesení čínského parlamentu, jež hongkongské správě dovoluje odvolat zákonodárce bez nutnosti schválení soudem, pokud podporují hongkongskou nezávislost, spolčují se s cizími mocnostmi či ohrožují národní bezpečnost.

◼ ČESKO

Soud: Úprava registru spotřebitelů je dostačující

Ústavní soud včera zamítl návrh na zrušení části právní úpravy registru spotřebitelů v zákoně o ochraně spotřebitele. Zákon umožňuje, aby se poskytovatelé úvěrů, podnikatelé či prodejci prostřednictvím sdílené databáze informovali o závazcích a platební morálce klientů. Potřebné osobní údaje mohou zpracovávat bez souhlasu spotřebitelů. Úprava podle soudců obsahuje dostatečné záruky proti nepřiměřenému šíření osobních údajů.

◼ ČESKO

Stavební zákon prý potřebuje pozměňovací návrhy

Současný návrh stavebního zákona je sice dobrým výchozím materiálem, je k němu však třeba přijmout relevantní pozměňovací návrhy. Jde například o posílení role samospráv v územním plánování nebo efektivní vymahatelnost dodržování lhůt. V takzvané svatomartinské výzvě adresované vládě, sněmovně a Senátu to uvedli zástupci oborových svazů a asociací. Jde například o Hospodářskou komoru ČR, Svaz podnikatelů ve stavebnictví, Svaz průmyslu a dopravy.

◼ ČESKO

Svaz chce sjednotit kvůli hospodám pravidla

Český svaz pivovarů a sladoven dohromady s Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR chce sjednotit hygienická pravidla v restauracích a umožnit tím jejich dřívější otevření. Připravují proto osvětovou kampaň s cílem, aby restaurace i jejich návštěvníci dodržovali všechny hygienické zásady jako například nošení roušek při pohybu mezi stoly. V podnicích se objeví například samolepky nebo letáky a kampaň budou financovat pivovary.

◼ ČESKO

Soud: Novinář Přibil nepomluvil Chovance

Soud rozhodl, že novinář Marek Přibil v publikovaném článku nepomluvil bývalého ministra vnitra Milana Chovance (ČSSD) a policejního vyšetřovatele Pavla Nevtípila. Článek tvrdil, že Chovanec ovlivňoval dotační kauzu Čapí hnízdo, v níž čelí obvinění premiér Andrej Babiš (ANO).

◼ ČESKO

Divadla zřizovaná Prahou otevřou až v roce 2021

Divadla, která zřizuje hlavní město, se divákům otevřou nejdříve 1. ledna 2021. Zavřená do té doby zůstanou i v případě, že by otevření ve zbytku tohoto roku umožnila vláda. Za příznivé situace by dříve otevřelo jen Studio Ypsilon. Divadla jsou kvůli opatřením, která přijala vláda ve snaze zabránit šíření nového typu koronaviru, pro diváky zavřená od 12. října. Divadla nyní podle radní zůstávají se svými diváky v kontaktu skrze streamy nebo on-line vysílání.

"

Jedná se o projekt nadbytečný, zastaralý, který svým pojetím patří do 19. století.

Tomáš Macura

Ostravský primátor (ANO) spolu s dalšími zastupiteli nesouhlasí se stavbou kanálu Dunaj−Odra−Labe. Nesouhlasné stanovisko odhlasovali na jednání zastupitelstva a žádají ukončení příprav výstavby tohoto vodního díla.

◼ ČESKO

Na vodovody a čističky půjde dalších 80 milionů

Desítky obcí postižených suchem získaly nově dotace na výstavbu nebo rozšíření zdrojů pitné vody. Další začnou připravovat stavbu vodovodů, čistírny odpadních vod nebo kanalizace. Na celkem 50 projektů půjde z Národního programu Životní prostředí více než 80 milionů korun. O peníze na nové zdroje pitné vody mohou obce žádat do poloviny prosince, maximální výše dotace jsou tři miliony korun.

◼ ČESKO

Většina Čechů sjednává finanční produkty on-line

Více než polovina Čechů sjednává finanční produkty podle průzkumu Raiffeisenbank on-line. Češi si on-line nejčastěji sjednávají běžný účet. Na 56 procent dotazovaných si někdy sjednalo finanční produkt on-line, a to nejčastěji běžný účet (48 procent), cestovní pojištění (35 procent) a spořicí účet (34 procent). Nejméně lidé sjednávají hypotéky (dvě procenta) a zdravotní pojištění a investice (po šesti procentech).

◼ ČESKO

Archeologové našli v Kelči nálezy ze středověku

Historicky cenné nálezy z období středověku našel při takzvaném předstihovém archeologickém výzkumu v centru Kelče na Vsetínsku tým archeologa Samuela Španihela z Muzea regionu Valašsko. Podle jednotlivých fragmentů lze usuzovat, že archeologové objevili část středověkého opevnění, o jehož existenci se dosud nevědělo. Jediná písemná zmínka, která s ním nějak souvisí, pochází z roku 1389.

◼ ČESKO

Nejabsurdnější poplatek je za autorizační SMS

Poplatek za autorizační SMS se stal vítězem obnovené ankety o nejabsurdnější bankovní poplatek. Druhý v pořadí se umístil poplatek za vedení účtu a na třetím místě poplatek za dotaz úřední osoby. Hlasující kritizovali u poplatku za autorizační SMS jeho nadbytečnost. Ve chvíli, kdy si chce klient spustit či aktivovat nějakou bankovní službu, za kterou i standardně platí, a potřebuje k jejímu spuštění či aktivaci autorizační SMS, uhradí za její zaslání poplatek.

◼ MAĎARSKO

Maďarsko chce znemožnit homosexuálům adopci

Maďarská vláda přišla s návrhem zákona, který by znemožnil stejnopohlavním párům adopci dětí. Kabinet premiéra Viktora Orbána zároveň navrhl ústavní dodatek o tom, že by děti měly být vychovávány v souladu s křesťanským pojetím pohlaví. Vláda tvrdí, že navrhovaný právní předpis klade důraz na práva adoptovaných dětí. Podle nového zákona by mohli děti adoptovat pouze sezdaní lidé a svobodní by museli mít k adopci speciální povolení od ministra.

◼ FRANCIE

6500 Francouzů nahlásilo sexuální zneužívání v církvi

Francouzská Nezávislá komise pro sexuální zneužívání v církvi (Ciase) zřídila telefonní linku pro hlášení sexuálního zneužívání. Za 17 měsíců provozu se na ni obrátilo 6500 osob, které se považují za oběti nebo svědky těchto násilných činů. V polovině telefonátů se jednalo o případy z 50. a 60. let, útokům častěji čelili muži a 87 procent volajících bylo v době zneužívání nezletilých. Výsledky analýzy na setkání francouzských církevních organizací představil předseda Ciase Jean-Marc Sauvé.

◼ BAHRAJN

Desítky let sloužící premiér zemřel

Jeden z nejdéle sloužících premiérů na světě, bahrajnský princ Chalífa bin Salmán Chalífa, zemřel ve věku 84 let. Chalífa byl v čele kabinetu ostrovního státu po celá desetiletí a přestál i protesty takzvaného arabského jara z roku 2011.

◼ SÝRIE

Asad: Uprchlíci jsou tlačeni, aby se nevraceli domů

Syrský prezident Bašár Asad uvedl, že za váhavostí mnoha syrských uprchlíků vrátit se do vlasti stojí americké sankce a tlak OSN a sousedních zemí. "Je tu mnoho překážek," řekl Asad v úvodu sporné konference v Damašku, jejímž spolupořadatelem je Moskva. Akci, která se týká návratu syrských uprchlíků do vlasti, bojkotovaly Spojené státy, EU i většina zemí, jež se Sýrii sousedí a kde zároveň žije převážná část syrských uprchlíků.

"

Přichází čím dál více lidí, a to včetně zraněných během vojenských operací.

as-Sir Chálid

Podle šéfa přistěhovaleckého úřadu v súdánském státě Kasala, jež sousedí s Etiopií, hrozí, že by do Súdánu mohlo v příštích dnech přijít až 200 tisíc uprchlíků ze severní Etiopie, kde etiopská federální armáda bojuje s místními milicemi.

◼ RUSKO

Rusko: Covidová vakcína Sputnik V je velmi účinná

Ruská vakcína proti nemoci covid-19 Sputnik V dosahuje 92procentní účinnosti. Včera to oznámily ruské úřady, podle nichž se jedná o předběžný výsledek klinického testování přípravku. Rusko začalo svou koronavirovou vakcínu testovat v srpnu jako první země na světě. Schválení pro pokusné účely následovalo v září, tedy ještě před zahájením rozsáhlých klinických testů. Zájem o výrobu této vakcíny podle Ruska projevilo Turecko.

◼ VANUATU

Souostroví Vanuatu má první případ koronaviru

Tichomořské souostroví Vanuatu, jež patřilo k několika málo zemím ušetřeným doposud pandemie nemoci covid-19, včera oznámilo svůj první zaznamenaný případ nákazy koronavirem. Vanuatské ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že byl pozitivně testován 23letý muž, který se nedávno vrátil z USA. Nákaza u něj byla zjištěna v úterý v době, kdy byl v karanténě. Na Vanuatu žije necelých 300 tisíc lidí.

◼ ŠPANĚLSKO

Policie zadržela 99 sprejerů za graffiti v Barceloně

Španělská a katalánská policie zadržely 99 sprejerů, kteří vytvářeli nelegální graffiti na vozech metra a příměstských vlaků v Barceloně. Zadržení podle vyšetřovatelů nastříkali v letech 2017 až 2019 na vagony přes tisíc kreseb a tím způsobili dopravcům škody ve výši 22 milionů eur (zhruba 581 milionů korun). Policie začala případ vyšetřovat v září 2019. Podle jejích statistik zhruba polovina trestních oznámení, jež se týkají graffiti, pochází z Katalánska.

◼ NĚMECKO

Lupiči si z celního úřadu odnesli 6,5 milionu eur

Trojice neznámých mužů se provrtala do sklepa celního úřadu v západoněmeckém městě Emmerich a odnesla si 6,5 milionu eur (přes 172 milionů korun). Muži už 1. listopadu vypáčili dveře sklepení a následně provrtali zeď trezorového prostoru. Tam našli 6,5 milionu eur v několika vacích a ukradli je, informovaly včera policie a státní zastupitelství. Za informace vedoucí k dopadení pachatelů úřady vypsaly odměnu 100 tisíc eur.

◼ KAPITÁLOVÝ TRH

Investoři koupili české dluhopisy za devět miliard

Ministerstvo financí včera prodalo ve třech aukcích státní dluhopisy za 9,3 miliardy korun. Údaje zveřejnila ČNB na svých internetových stránkách. Výsledek zhruba odpovídá plánům ministerstva financí, investoři přitom měli zájem koupit dluhopisy za 26 miliard korun. Zájem investorů z předchozích měsíců o státní dluhopisy vydávané ministerstvem financí tak trvá, ale je nižší než v jarních a letních měsících.

◼ MOBILNÍ SÍTĚ

Začalo přihazování v aukci na kmitočty pro sítě 5G

Český telekomunikační úřad již zahájil dražební část aukce kmitočtů v pásmech 700 a 3400 až 3600 MHz pro rychlé mobilní sítě 5G. Draží sedm zájemců, informoval úřad. Souhrnná vyvolávací cena kmitočtů byla 5,4 miliardy korun. Aktivní fáze zřejmě skončí nejpozději do Vánoc, k přídělům dojde pravděpodobně až po Novém roce. Aukce by měla přivést na trh jednoho či více nových operátorů, kteří by zvýšili konkurenci na trhu.

◼ LETECKÁ DOPRAVA

Polský LOT zavedl linku Ostrava−Praha

Z Letiště Leoše Janáčka Ostrava v Mošnově na Novojičínsku včera odletěl první spoj na nové pravidelné lince mezi Ostravou a Prahou. Dřívější pravidelné letecké spojení na této trase skončilo po 83 letech loni v lednu. Nové spojení dočasně zavedl polský dopravce LOT Polish Airlines, létat bude na této lince v obou směrech pětkrát týdně. Letenky se zatím prodávají do 10. prosince.

◼ TECHNOLOGIE

TikTok zvýší počet zaměstnanců v Irsku

Čínská společnost TikTok, která provozuje stejnojmennou aplikaci pro sdílení krátkých videí, bude mít v Irsku na začátku příštího roku 1100 zaměstnanců. Letos v lednu jich tam bylo 20 a teď zhruba 900. Představují tak skoro polovinu z dvou tisíc lidí, kteří pro čínskou společnost v Evropě pracují. Platforma podle americké administrativy představuje hrozbu pro ochranu osobních údajů občanů USA.

◼ SLUŽBY

Alternativní taxislužba Lyft zůstává ve ztrátě

Provozovatel alternativní taxislužby Lyft nadále pociťuje dopady pandemie. Výnosy ve 3. čtvrtletí klesly meziročně o 48 procent na 499,7 milionu USD (11,2 miliardy Kč). Oproti 2. kvartálu se ale o 47 procent zvýšily. Počet aktivních řidičů se snížil o 44 procent na 12,5 milionu, mezičtvrtletně však o 44 procent vzrostl. Ztráta za 3. čtvrtletí činila 459,5 milionu USD (10,3 miliardy Kč), mírně se tak zlepšila z 463,5 milionu USD před rokem.