Nedávno jsem se setkal s živou diskusí na téma Green Deal, regulace, jejímž cílem je snížit uhlíkový dopad v Evropské unii do konce roku 2050. Střetly se v ní dva generační pohledy na téma smysluplného boje za zelenější planetu. Obě generace se shodují na tom, že je pro ně příroda a čistý vzduch důležitý, nicméně mladší generace vnímá riziko spojené s klimatickou změnou mnohem citlivěji. Je ochotna této myšlence věnovat čas a bojovat za ni. V PwC si důležitost tohoto tématu uvědomujeme a sami jsme se celosvětově zavázali být uhlíkově neutrální do konce roku 2030. S plněním závazku se pak snažíme pomáhat i dalším firmám tím, že je učíme, jak uhlíkový dopad vůbec spočítat, jak ho do budoucna řídit a snižovat. Ty společnosti, které svoji ekologickou stopu zatím neřeší, by si měly uvědomit, že i pro ně bude klíčová, pokud budou chtít dosáhnout na budoucí Evropské dotace i běžné finanční úvěry. Přesnější nastavení podmínek financování by mělo být známo do konce tohoto roku a bude dobré ho nepodceňovat.