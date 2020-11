Praha je z ekonomického pohledu kvůli své výrazné orientaci na cestovní ruch a služby nepochybně jedním z regionů, který v současné době strádá. Milionové počty každoročně ubytovaných hostů, přičemž skoro devět z deseti představují za běžných okolností zahraniční turisté, zůstanou letos jen nedostižným ideálem. I přesto se v Praze možná pro někoho trochu překvapivě daří rozvoji tradičních řemeslných oborů a také odvětví, která dosahují celosvětového věhlasu. Jasně to ukázaly výsledky letošního krajského kola podnikatelských soutěží Vodafone Firma roku 2020 a MONETA Živnostník roku 2020.

Fakta VODAFONE Firma roku 2020 ◼ 1. místo LASVIT

◼ 2. místo FRUITISIMO GROUP

◼ 3. místo BOVA Březnice

◼ Firma LASVIT se bude o celorepublikový titul Vodafone Firma roku 2020 ucházet před finálovou porotou 19. listopadu v Praze. MONETA Živnostník roku 2020 ◼ 1. místo Jan Beran

◼ 2. místo Kateřina Jiroušková

◼ 3. místo Pavla Kratochvílová

◼ Živnostník Jan Beran se bude o celorepublikový titul MONETA Živnostník roku 2020 ucházet před finálovou porotou 18. listopadu v Praze. Vodafone odpovědná firma roku 2020 UroKlinikum MONETA Živnostník roku Srdcař 2020 Jan Beran

Odbornou porotu v Praze doslova okouzlil umělecký kovář Jan Beran. "Zaujal mě celý příběh pana Berana, který obnovil rodinnou živnost, kterou převzal v zuboženém stavu a dokázal z ní téměř od nuly vybudovat prosperující Středisko uměleckého kovářství a zámečnictví. Každý výrobek, který projde jeho dílnou, je originál. Udržuje tradiční postupy ručního zpracování železa v ohni. Má zakázky jak z České republiky, tak i ze zahraničí, kde se také podílí na obnově historických památek. A v neposlední řadě je spokojenost jeho zaměstnanců a podpora a výuka nových učňů v řemeslu. Imponuje mi to, že povýšil své povolání na poslání o udržení řemesla uměleckého kovářství," okomentoval vítěze porotce Vladimír Vomáčka z MONETA Money Bank. Mezi firmami se prosadil výrobce skleněných svítidel LASVIT. "Je úspěšným příkladem návratu k českým tradicím a jejich využití v podnikání na celosvětové úrovni podtržené získáním prestižní ceny Milano Design Award. LASVIT se vypracoval od první zakázky realizované se čtyřmi zaměstnanci až po tisíce projektů s více než 400 zaměstnanci. Oceňuji také kulturní přínos v podobě citlivé rekonstrukce historických budov, a samozřejmě také environmentální přínos v podobě využívání recyklovaných materiálů," uvedl k vítězné firmě člen poroty Miroslav Filip z Vodafone Czech Republic. V každém kraji je také vyhlašován vítěz kategorie Vodafone Odpovědná firma roku 2020, kterou uděluje společnost Vodafone Czech Republic ve spolupráci s Nadací Vodafone. V Praze byla za nejodpovědnější vyhlášena společnost UroKlinikum. "Nadace Vodafone ocenila řadu nadstandardních firemních benefitů nejen pro zaměstnance, ale například i pro jejich rodinné příslušníky. Nové pracoviště bylo budováno s ohledem na minimalizaci uhlíkové stopy a je kladen důraz na snižování energetické náročnosti provozu například formou rekuperace tepla, či využíváním nízkoenergetických LED světelných zdrojů. To vše přispívá nejen k celkovému komfortu pacientů, ale také samotných zaměstnanců, a společnost tak již poněkolikáté získala prestižní ocenění Ordinace roku," okomentoval volbu Jan Fencl, programový manažer Nadace Vodafone Czech Republic. Zcela novou kategorií je letos MONETA Živnostník roku Srdcař, která oceňuje mezi živnostníky toho z nich, který překonal v podnikání problémy nebo nejrůznější nástrahy, a přeci to nevzdal a pracuje dál. V Praze toto ocenění získal Jan Beran.

(Zleva) HR Director společnosti LASVIT Jakub Vykoukal a ředitel podnikatelských soutěží Petr Lutonský

Jak já říkám, prodává výrobek

Jan Beran, MONETA Živnostník roku 2020 Hlavního města Praha

Jan Beran, MONETA Živnostník roku 2020 Hlavního města Praha

Živí se jako umělecký kovář a zámečník, vyrábí veškeré možné i nemožné výrobky z kovu. "Ty 'možné' věci jsou kované mříže, bezpečnostní mříže proti zlodějům, je to oplocení, brány, kliky, krbové nářadí, škála je strašně velká a široká. A ty 'nemožné', to jsou výrobky, kam až jde vaše fantazie," říká Jan Beran. V Praze se umělecké kovařině podle jeho slov daří určitě lépe než kolegům na venkově, protože trh je tady poměrně velký a kovářů po Praze zase tolik není. Řemeslo je náročné, jak co se týká prostoru, tak i na vybavení. "Kovárnu koupil už můj praděda v roce 1897. Tehdy dělal samozřejmě trošku jiný typ výrobků, než se dělá v současné době. Tehdy se kovali koně, krávy do tahu, bylo to zaměřené spíše na podporu zemědělství," připomíná vítězný živnostník. Jeho kovárna je dnes už poměrně známá, má stálé zákazníky, kteří se vracejí. "Je to kvalitou výrobku, jak já říkám, prodává výrobek. Taková ta ústní reklama, ta je nejlepší. Člověk se musí snažit, a i v této nelehké době musíme jít pořád dál," uvádí Beran. V současné době je v kovárně osm lidí včetně dvou učňů. Zájem o kovařinu ze strany učňů stále ještě je, ale problém je v tom, že samotná kovárna, pokud by se chtěl někdo osamostatnit, je drahá záležitost. "Proto je to většinou rodinný podnik, který se dědí, protože začínat znovu od nuly, to je šílenství," dodává Jan Beran. Základem kovárny je kvalitní výheň s dobrým komínem. Dále kovadlina, různé typy kladiv a kleští, také buchary, ať už klasický pérový nebo vzduchový. Má i soustruhy, vrtačky, brusky, protože obrábění kovu je poměrně široké. A čím je kovárna lépe vybavena, tím lépe vyniká nad konkurencí. Oproti dřívějším dobám se nezměnila ani tak samotná výroba, ale možnosti povrchových úprav a montáží. Každý rok se přichází s něčím novým a kovář musí sledovat jak trendy, tak vývoj na trhu. Pan Beran se svým kolektivem drží klasickou rukodělnou kovařinu. Nejneobvyklejším výrobkem byl pás cudnosti. Zákazník byl podle jeho slov spokojen. Náročnější věci jsou o velikosti a přesnosti. Čím větší a přesnější výrobek, tím stoupá náročnost výroby. Obří výrobky však už nepatří do klasické kovárny, ale do průmyslové kovárny, kde jsou kovací lisy a manipulátory, ale to už není ruční výroba. Co se týká naopak drobných detailů, tak co to technicky jde, jsou schopni udělat, ale potom to už začíná být spíše zlatnictví a jemná mechanika než klasická kovařina.

Chceme být nejinspirativnějšími skláři na světě

Jakub Vykoukal, HR Director společnosti LASVIT, Vodafone Firma roku 2020 Hlavního města Praha

Jakub Vykoukal, HR Director společnosti LASVIT, Vodafone Firma roku 2020 Hlavního města Praha

"My chceme být nejinspirativnějšími skláři na světě. To je naše vize. Věnujeme se povětšinou velmi velkým plastikám ze skla do veřejných prostor, ale i do rezidencí. Chceme inspirovat svět skrze krásné skleněné objekty a věříme, že krásné věci dělají lidi lepšími," popisuje HR Director společnosti LASVIT Jakub Vykoukal. Světelné instalace má už společnost v téměř stovce zemí světa. Nejvíce v Číně, Hongkongu, Indonésii, Singapuru a v Dubaji. V poslední době dodává poměrně hodně i do Saudské Arábie a do veřejných prostorů v České republice a Spojených státech amerických. "My máme jedenáct kanceláří po celém světě. Jedna z nich je právě třeba v Singapuru a v byznyse projektů, ať už jsou to hotely nebo kasina, jsme už poměrně známí nebo se o nás zákaznícidozvědí od architektů a interiérových designérů, popřípadě se dozvíme o projektu, o kterém si myslíme, že bychom ho chtěli dělat a oslovíme klienta sami," přibližuje zástupce vítězné firmy. Velikost zakázek se různí. Například v obchodním centru Praze na Chodově má firma instalováno šedesát kusů svítidel, jinde je to třeba jeden velký kus designovaný přesně pro dané prostředí. Sídlo má společnost v Praze a v Novém Boru. "V Novém Boru jsme koupili a opravili bývalou sklářskou školu a udělali jsme z ní sídlo firmy. A sklárny jsou v okolí. Máme vlastní sklárnu AJETO v Lindavě, samozřejmě spolupracujeme se spoustou dalších skláren v okolí," říká Vykoukal. Sklářství má na severu Čech potenciál navazující na dlouhou tradici. "Přezdívá se tam tomu Crystal Valley, analogicky k Silicon Valley, je tam hodně malých i velkých skláren, věnuje se tomu spousta lidí. Každý má v rodině někoho, kdo má se sklářstvím něco společného," dodává Jakub Vykoukal. Společnost vyrábí krásné věci, které se ve světě líbí. A jde jen o to, je do světa dostat a prodat. V Novém Boru má LASVIT také navázánu spolupráci se sklářskou školou, podporuje studenty stipendii. Je to skvělá škola a o sklářství je v regionu pořád zájem. K velkým instalacím do interiérů by společnost chtěla do budoucna přidat i exteriéry, zejména fasádové instalace.