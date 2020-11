Ekonomicky se transformující region na západě Čech se může stát svým podnikatelským mixem dobrým vzorem i pro další oblasti České republiky. Kraj bezpochyby stále těží z dominantního strojírenského segmentu. Ten se však pod výzvou inovací a udržitelných technologií, stejně jako pod blahodárným vlivem výzkumných aktivit Západočeské univerzity mění směrem k lepší konkurenceschopnosti.

To vše je podporováno blízkostí německé hranice, která je katalyzátorem zahraničních investic. Nejen to se projevilo na krajském finále soutěží Vodafone Firma roku a MONETA Živnostník roku. Odbornou porotu v Plzni nejvíce zaujal Jiří Rumler, který vyrábí elektrické odporové pece pro termomechanické zkoušení materiálů. "Gratuluji panu Rumlerovi k vítězství v Plzeňském kraji. Je vidět, že řemeslo a přístup ke své práci naplňuje celý jeho život," okomentoval vítěze porotce Jiří Šobr z MONETA Money Bank.

FAKTA Vodafone Firma roku 2020

◼ 2. místo Meclovská zemědělská

◼ 3. místo RTsoft

◼ Firma Kolorky.cz se bude o celorepublikový titul Vodafone Firma roku 2020 ucházet před finálovou porotou 19. listopadu v Praze. MONETA Živnostník roku 2020 ◼ 1. místo Jiří Rumler

◼ 2. místo Jaroslava Frančíková

◼ 3. místo Karel Budín

◼ Živnostník Jiří Rumler se bude o celorepublikový titul MONETA Živnostník roku 2020 ucházet před finálovou porotou 18. listopadu v Praze. Vodafone odpovědná firma roku 2020 RTsoft MONETA Živnostník roku Srdcař 2020 Jaroslava Frančíková

Mezi firmami se prosadila společnost Kolorky.cz vyrábějící jednorázové designové plenky. "Kolorky.cz jsou nejlepším příkladem synergie ženské kreativity a důslednosti.

Nápad vypiplaný od nuly k padesátimilionovému obratu, a přesto jsou dámy stále stejně pokorné a energické," zhodnotil volbu člen poroty Roman Stašík z Vodafone Czech Republic.

V každém kraji je také vyhlašován vítěz kategorie Vodafone Odpovědná firma roku 2020, kterou uděluje společnost Vodafone Czech Republic ve spolupráci s Nadací Vodafone.

V Plzeňském kraji byla za nejodpovědnější společnost vyhlášena firma RTsoft.

"Porota ohodnotila nadstandardní množství zaměstnaneckých benefitů a motivačních projektů, které společnost nabízí svým zaměstnancům. V oblasti společensky prospěšných aktivit se zaměřuje například na podporu vzdělávání žen (akce Holky v IT), vzdělávání žáků středních škol a studentů vysokých škol formou odborných přednášek a workshopů. Dále pořádá a podporuje ve svém regionu řadu charitativních akcí. Snaží se přispívat k zvelebování prostředí nejen ve firmě, ale i mimo ni," okomentoval volbu Jan Fencl, programový manažer Nadace Vodafone Czech Republic.

Zcela novou kategorií je letos MONETA Živnostník roku Srdcař, která oceňuje mezi živnostníky toho z nich, který překonal v podnikání problémy nebo nejrůznější nástrahy, a přeci to nevzdal a pracuje dál. V Plzni toto ocenění získala Jaroslava Frančíková.

Vyhlašování Vodafone Firma roku 2020 a MONETA Živnostník roku 2020, Plzeňský kraj (akce se konala dne 24. 9. 2020)

Není to nic těžkého

Jiří Rumler, MONETA Živnostník roku 2020 Plzeňského kraje

Jiří Rumler, MONETA Živnostník roku 2020 Plzeňského kraje Foto: archiv soutěže

Začínal tak, že stavěl pece pro keramiky. Okolo roku 2005 ale přišel na to, že tato činnost nebude mít dlouhého trvání. Včas přesedlal na laboratorní výrobky, hlavně pro dentální laboratoře. "Pak jsem se přihlásil do výběrového řízení na stavbu krípových pecí pro termomechanické zkoušení materiálů. A uspěl jsem. Postavil jsem dvě pece podle svých představ, odvezl jsem je, a pak jsem dostal objednávku na dvacet pecí," popisuje Jiří Rumler. Od té doby dělá nové pece a jejich údržbu.

"Není to nic těžkého. Většinou se jedná o trubkovou pec, to znamená trubice ze žáruvzdorného materiálu, z korundu, a na tom je vinutí. A sleduje se ohřev, aby se v celém průřezu pece vytvořila homogenita tepelného pole, takže se ohřev dělá třízónově," říká vítězný živnostník. V peci jsou tři cívky nad sebou a každá je řízená jinak, aby výsledná teplota v peci byla rovnoměrná. Pevnost, dynamické zkoušky, statické zkoušky, prováděných zkoušek jsou až tisíce. Každý konstruktér si předepíše, co se musí otestovat. V pecích se zkouší malé vzorečky od několika centimetrů do několika decimetrů. Upínají se do zkušebních strojů a trubková pec sjede dolů, aby byl vzorek uprostřed.

"Většinou to je tak, že na pece, které se nejvíce používají, už mám připravené polotovary a když přijde objednávka, tak už to jenom skládám dohromady," přibližuje Rumler. Kromě nových výrobků vlastní konstrukce dělá i údržbu. Ta je náročnější, protože ve vývojových nebo zkušebních pracovištích pro strojírenství je celá řada různých pecí. A když na to nemá náhradní díly, tak si je prostě musí vymyslet. Jeho první zákazník sídlil na Borských Polích, dnes se jmenuje Element. "Je to velký zákazník, kterému se ve třech lidech staráme o tři sta laboratorních pecí. Kromě toho, protože jsme si udělali poměrně dobré jméno, se staráme o bývalý škodovácký materiálový výzkum, potom už asi deset let dělám pro výzkumné centrum v Dobřanech," dodává Jiří Rumler. V roce 2009 vyrobil první ze tří rozevíracích pecí pro ČVÚT Praha. Od té doby fungují pořád a nikdo nechce žádnou opravu.

Design je pro mě něco jako otisk duše

Jana Chladová, zakladatelka vítězné firmy Kolorky.cz, Vodafone Firma roku 2020 Plzeňského kraje

Jana Chladová, zakladatelka vítězné firmy Kolorky.cz, Vodafone Firma roku 2020 Plzeňského kraje Foto: archiv soutěže

Založila značku Kolorky, což jsou dětské jednorázové plenky, které jsou šetrné nejen k pokožce miminek, ale i k přírodě. Tvořila je s láskou k dětem, přírodě a designu. "Děti jsou pro mě budoucnost a naděje. Příroda vypadá jako jistota, která tady byla, je a bude, ale stejně jako svoboda není samozřejmostí, tak ani příroda není samozřejmostí a je potřeba si ji hýčkat. A design je pro mě něco jako otisk duše, nebo jako láska na první pohled," říká Jana Chladová.

Má ráda nejen krásné věci, ale i kvalitní. K tomu vymyslela koncept, kdy zasílá krabice, které jsou vždy plné. Neposílá poloprázdné krabice nebo krabice s výplní. "Kolorky vyrostly na sociálních sítích. A víme, že Facebook a Instagram dneska hýbou světem, a tak mi můj selský rozum radil, že toho musím využít. A tam se design prodává sám a úžasně a já jsem věděla, že budu mít úplně úžasné zákaznice, které mě budou zásobovat krásnými fotkami," přibližuje zakladatelka vítězné firmy.

Přišla první s obrázkovými barevnými plenkami do České republiky. "Potřebuji vždy vidět finální výrobek. Kolegyně mi říkají, že se tam ještě změní barvy, ale já říkám, to nepůjde, já potřebuji vidět to finále. Materiály na výrobu plenek vybírám tak, aby byly co nejvíce kvalitní a šetrné k přírodě a splňovaly náročné certifikace, samotná kompletace pak probíhá v partnerské továrně," doplňuje Chladová.

Aktuálně vyrábí dva kontejnery měsíčně, což je přibližně 40 tisíc balíčků. Do nabídky chce doplnit další sortiment. "Pevně doufám, že se nám do konce roku podaří představit nové výrobky, jako vánoční překvapení pro zákazníky. Bude to úžasné, moc se těším," dodává Jana Chladová. Vedle e-shopu Kolorky.cz je i v kamenných, designových obchodech, její výrobky prodávají i velké e-shopy, jako jsou DM drogerie Česko a Slovensko, Mall, Alza a Rohlik.cz. Zasílá i do Maďarska, Itálie, ve Slovinsku má super e-shop.