Čínská společnost Huawei Technologies se chystá za 100 miliard jüanů (339 miliard Kč) prodat svou značku levných telefonů Honor (na snímku). Získat by ji mělo konsorcium vedené distributorem těchto přístrojů, firmou Digital China, a vládou města Šen-čen. S odvoláním na informované zdroje to uvedla agentura Reuters. Po prodeji by se na Honor nevztahovaly americké sankce, které zasáhly právě firmu Huawei. Plán na prodej přichází ve chvíli, kdy restrikce ze strany USA přiměly firmu Huawei zaměřit se na drahé modely a nabídku pro podniky. Honor si i po prodeji plánuje ponechat současný tým manažerů a zhruba 7000 zaměstnanců. Do tří let by podnik mohl vstoupit i na burzu. Huawei prodal ve třetím čtvrtletí 51,7 milionu telefonů, z toho značka Honor měla na tomto prodeji podíl 26 procent.