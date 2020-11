◼ ČESKO

Vláda požádá o prodloužení nouzového stavu

Kvůli vývoji epidemie koronaviru bude vláda muset sněmovnu opět požádat o prodloužení nouzového stavu, uvedl vicepremiér a šéf Ústředního krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD). Požádal také ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO), aby do připravované tabulky protiepidemických opatření doplnil, zda daná opatření nouzový stav vyžadují. Zatím nouzový stav platí do 20. listopadu.

◼ ČESKO

Sněmovna upravila pravidla insolvencí

Firmy v přechodných hospodářských potížích na sebe nebudou muset podat až do konce června příštího roku insolvenční návrh. Počítá s tím novela, kterou včera opětovně schválila sněmovna. Odmítla úpravu Senátu, který se postavil proti zrušení povinného souhlasu věřitelů s prodloužením ochranného moratoria u insolvenčních návrhů. Předlohu nyní dostane k podpisu prezident.

◼ USA

Trump se zbavil nepohodlného klimatologa

Bílý dům odvolal z funkce klimatologa Michaela Kuperberga, který dohlížel na sestavování zprávy o vlivu klimatických změn na USA. O Kuperbergově nástupci se už jedná, mohl by se jím stát meteorolog z Delawarské univerzity David Legates, který je více nakloněný názorům prezidenta Donalda Trumpa. Propaguje fosilní paliva jako zdroje energie a oxid uhličitý nepovažuje za škodlivý plyn, ale za výživu rostlin.

◼ ČESKO

Prazdroj vymění klientům pivo za čerstvé

Plzeňský Prazdroj vymění zdarma restauracím a hospodám veškeré prošlé pivo za čerstvé a zlikviduje jej na vlastní náklady. Stejně to provedl na jaře. Pivovar dále odložil splatnost veškerých faktur až na období po koronaviru. Odbyt sudového piva v hospodách se meziročně snížil na pět procent, prodej čepovaného piva z okénka nabízí asi 11 procent restaurací a hospod.

"

Problematika bezdomovectví je velmi silným tématem plzeňské veřejnosti.

David Šlouf

Plzeňský radní (ODS) uvádí, že si radnice nechá zpracovat odbornou studii, která má navrhnout, jak řešit bezdomovectví ve městě. Připraví ji odborníci ze Západočeské univerzity v Plzni.

◼ ČESKO

Inflace klesla v říjnu pod tři procenta

Meziroční inflace v říjnu klesla na 2,9 procenta ze zářijových 3,2 procenta. Důvodem byl především pohyb cen energií. Inflace klesla potřetí v řadě. Podle ekonomů se inflace pod třemi procenty zřejmě udrží i ve zbytku letošního roku, výraznější pokles ke dvěma procentům lze čekat až příští rok. Oproti září se spotřebitelské ceny v říjnu zvýšily o 0,2 procenta. Zdražovaly hlavně potraviny a nealkoholické nápoje, nižší byly ceny za bydlení.

◼ ČESKO

Brno odmítá platit opravu dráhy Masarykova okruhu

Žádné peníze na opravu dráhy na Masarykově okruhu, kde se jezdí motocyklová Velká cena České republiky, nebude chtít investovat město Brno. Uvedla to primátorka Markéta Vaňková (ODS). Důvodem je úbytek příjmů kvůli pandemii koronaviru, Brno očekává příští rok propad dvě miliardy korun. Kompletní opravu asi za 100 milionů požaduje promotér závodů Dorna, dílčí úpravy by mohly stát do 20 milionů.

◼ VELKÁ BRITÁNIE

Experti čekají rekordní růst obnovitelné energie

V letošním a příštím roce bude uvedena do provozu rekordní kapacita nových zdrojů obnovitelné energie. Kapacita zdrojů, které využívají fosilní paliva, se kvůli ekonomickému propadu a koronavirové krizi naopak sníží. Ve svém výhledu to uvedla Mezinárodní agentura pro energii (IEA). V roce 2025 se mají obnovitelné zdroje energie stát celosvětově největším zdrojem výroby elektřiny.

◼ ČESKO

Padlo obvinění z nabídky úplatku kvůli mýtnému

Policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu obvinili kvůli ovlivnění zakázky na auditora mýtného systému jednoho člověka z podplácení. Podle kriminalistů nabídl úplatek 1,5 milionu korun. V případě odsouzení za tento trestný čin hrozí až šestiletý trest. O obdržení nabídky úplatku 1,5 milionu korun u zakázky na auditora mýta hovořil krátce po svém lednovém odvolání bývalý ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO).

◼ ČESKO

Modernizace dálnice D1 skončí v říjnu příštího roku

Oprava dálnice D1 skončí v říjnu příštího roku. Přes zimu budou řidiči opět jezdit bez omezení, práce se přeruší, začnou znovu na jaře. Poslední letošní úsek by měl být hotový na začátku prosince, řekli ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO) a generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl. Modernizace začala v roce 2013. Dálnice D1 jako spojnice Prahy, Brna a Ostravy je nejvytíženější komunikací na celé české dálniční síti.

◼ ČESKO

Podnikatelé v kultuře žádají o 185 milionů korun

Ve druhé výzvě programu Covid kultura podali podnikatelé do včerejška 443 žádostí v objemu 185 milionů korun. Výzvu otevřelo ministerstvo průmyslu 23. října. Nabízí i jednorázovou podporu 60 tisíc korun pro osoby samostatně výdělečně činné, které podaly 2898 žádostí za 174 milionů korun. Z programu mohou čerpat divadla, hudební kluby, odborné technické profese i neziskové organizace v kultuře. O dotace lze žádat do konce roku.

◼ EVROPSKÁ UNIE

Macron i Merkelová chtějí reformu Schengenu

Francouzský prezident Emmanuel Macron i německá kancléřka Angela Merkelová se ve světle nedávných teroristických útoků v několika evropských zemích vyslovili pro reformu unijního schengenského prostoru bez hraničních kontrol. Shodli se na tom během úterní částečně virtuální schůzky, které se zúčastnili také rakouský kancléř Sebastian Kurz, hlavní představitelé Evropské unie a nizozemský premiér Mark Rutte.

◼ VELKÁ BRITÁNIE

F1 chystá rekordní počet závodů, vrací se Nizozemsko

Mistrovství světa formule 1 by v roce 2021 mělo mít rekordních 23 závodů. Vedení nejslavnějšího motoristického šampionátu světa zveřejnilo předběžný program sezony s 22 potvrzenými Velkými cenami včetně nové zastávky v Saúdské Arábii a volným termínem po vypadnutí závodu ve Vietnamu. Zcela jasno není o GP Španělska a Brazílie, které nemají s promotérem podepsané smlouvy. Jistý je naopak návrat závodu v Nizozemsku po 35 letech.

"

Považuji za vrcholný alibismus, že poslanci ANO vytvářeli dojem, že poneseme vinu za to, že případ nebude vyřešen.

Markéta Pekarová Adamová