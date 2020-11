Není tedy důvod ke zpřísňování, spíš je nutné se připravit na řízené rozvolňování. V neděli hygienici v Česku potvrdili nejméně případů koronaviru za čtyři týdny. Bylo jich 3608, téměř o tři tisíce méně než o týden dřív. O víkendu testů bývá pravidelně méně. Podle Blatného však není pravda, že by se celkově začínalo méně testovat. "Není to první neděle, kdy bylo méně těch testů," uvedl Blatný. Ministr míní, že v Česku se daří epidemii brzdit rychleji, než se očekávalo. Ale: "Opakuji svůj apel, že dělat z toho příliš překotné závěry by nebylo moudré."

Statistiky potvrzených případů onemocnění covid-19 podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) naznačují, že opatření proti koronaviru se projevují. Foto: HN - Jakub Plíhal