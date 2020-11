◼ ČESKO

Babiš: Pracovní volno vláda firmám nařídit nemůže

Vláda nemá kompetenci a legislativní rámec na to, aby zaměstnavatelům nařídila pracovní volno. Kabinet to může případně jen doporučit. V rádiu Impuls to včera řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Odbory přitom podle nedělního vyjádření předsedy Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středuly navrhují vládě, aby stanovila den pracovního volna na pondělí 16. listopadu před státním svátkem, případně i na pátek 13. listopadu.

◼ FRANCIE

Kurz dnes jedná s Macronem o hrozbách terorismu

Rakouský kancléř Sebastian Kurz bude dnes v Paříži diskutovat s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem o společné evropské odpovědi na teroristické hrozby. Později se k nim prostřednictvím videokonference připojí také německá kancléřka Angela Merkelová, předseda Evropské rady Charles Michel a předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Rakousko i Francii v posledních týdnech postihly teroristické útoky radikálních islamistů.

◼ HONGKONG

Část hongkongských poslanců hrozí rezignací

Hongkongští prodemokratičtí poslanci včera pohrozili hromadnou rezignací, pokud centrální čínská vláda některé z nich zbaví funkce. Devatenáct opozičních zákonodárců tímto reagovalo na nepotvrzené zprávy, že stálý výbor čínského parlamentu, který se sejde dnes a zítra, se chystá čtyři hongkongské poslance odvolat. Podle hongkongských médií chce Čína čtveřici poslanců obvinit z toho, že mařili jednání parlamentu a porušili přísahu.

◼ USA

Trump vyměnil ministra obrany

Dosluhující prezident USA Donald Trump necelý týden po prezidentských volbách oznámil výměnu na postu amerického ministra obrany. Marka Espera ve funkci střídá dosavadní šéf Národního protiteroristického střediska Chris Miller. "S radostí oznamuji, že Christopher C. Miller bude s okamžitou platností úřadujícím ministrem obrany. Chris odvede skvělou práci! Mark Esper byl propuštěn. Chtěl bych mu poděkovat za jeho službu," uvedl Trump na Twitteru.

"

Připravili jsme krizovou novelu VŠ zákona, která umožní přijmout doklad o maturitním vysvědčení až 90 dní po zápisu nebo při výuce či zkouškách využívat nástroje distanční komunikace.

Robert Plaga

ministr školství (za ANO)

◼ NIZOZEMSKO

Zákonodárci chtějí prověřit zacházení Číny s Ujgury

Přes 60 zákonodárců ze 14 zemí světa včera podpořilo výzvu Mezinárodnímu trestnímu soudu v Haagu, aby prověřil zacházení s příslušníky etnické menšiny Ujgurů v Číně. Zákonodárci apelují na prokurátorku Fatou Bensoudovou, aby přijala a prověřila trestní oznámení, které v červenci podal soukromý advokátní tým. Mezi signatáři výzvy jsou i čeští zákonodárci − senátor Pavel Fischer (nezávislý) a Jan Lipavský (Piráti).

◼ ČESKO

NKÚ zkontroluje EET i peníze na elektronizaci úřadů

Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) by měl v příštím roce prověřit například to, jak elektronická evidence tržeb (EET) a kontrolní hlášení u daně z přidané hodnoty přispívají k výběru peněz do státní pokladny. Měl by také prověřit peníze na zajištění bezpečnosti takzvaných měkkých cílů nebo na elektronizaci státní správy. Dále by měl zkontrolovat vynakládání českých i evropských peněz na propagaci tuzemských potravin nebo hospodaření Správy státních hmotných rezerv.

◼ ČESKO

Ministerstvo navrhlo čtyři verze růstu minimální mzdy

Ministerstvo práce navrhuje čtyři varianty navýšení minimální mzdy. Podle připravovaného nařízení by se mohla od ledna zvednout z nynějších 14 600 korun buď o 400, 900, 1400, nebo 1800 korun. Zaměstnavatelé by příští rok částku nezvedali vůbec, vládní ANO by přidalo 400 korun, ministerstvo práce považuje za minimální navýšení 900 korun a za optimální 1800 korun, odbory žádají 1400 korun. K návrhu je možné do zítřka podávat připomínky.

◼ MAĎARSKO

Maďarsko zpřísňuje opatření proti nákaze

Maďarsko uzavře střední a vysoké školy a restaurace a ode dneška prodlužuje zákaz nočního vycházení. Oznámil to premiér Viktor Orbán. Opatření mají omezit rychlé šíření nákazy koronavirem. Orbán také uvedl, že sportovní akce se budou konat s vyloučením veřejnosti a že budou zakázána veřejná shromáždění. V desetimilionové zemi se od začátku pandemie nakazilo 114 778 lidí. Covidu podlehlo 2493 lidí.

◼ ČESKO

Antigenní testy bude někdy nutné potvrdit PCR

Výsledky antigenních testů na covid-19, které se začnou používat v sociálních službách, je třeba podle mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví ještě potvrdit testem PCR u negativních osob s příznaky nebo pozitivních bez příznaků. První kolo testování mají podle opatření domovy pro seniory a další zařízení stihnout do středy 11. listopadu. Testovací sady nakoupené zdravotními pojišťovnami ale zařízení ještě nemají.