Superprodloužený víkend se konat nebude. Vláda odmítla požadavek odborů, aby v zájmu omezení šíření koronaviru vyhlásila na pátek a pondělí dny pracovního klidu. Odboráři předpokládali, že vzhledem k tomu, že příští úterý je státní svátek, vznikne pětidenní volno, jakýsi malý lockdown, což by mohlo nemocnicím významně ulehčit. Vláda Andreje Babiše ale řekla ne. A opět ji za to pochválit nelze.

Tvrzení premiéra, že vláda volno nařídit nemůže, protože na to nemá legislativní rámec, je dalším příspěvkem do katalogu alibismu. V krizovém zákoně se píše, že vláda může omezit právo provozovat podnikatelskou činnost, která by ohrožovala prováděná krizová opatření, popřípadě znemožňovala jejich provádění. Kabinet s odkazem na tenhle paragraf uzavřel velkou část ekonomiky − maloobchod, sportoviště, služby, školy, kulturu. Proč by nemohl zavřít, v zájmu rychlejšího vyřešení problému koronaviru, i zbytek? Skutečný důvod, proč to vláda neudělala, je zřejmý. O kompenzace by se přihlásily tisíce firem. A měly by pravdu, protože stát by jim měl ztráty přiměřeně vynahradit. Tím spíš, že současnou katastrofu způsobila kombinací neschopnosti, alibismu a cynického předvolebního kalkulu sama vláda. Jenže Babiš už na kompenzace nemá peníze, neb jede v kalkulu vesele dál: místo aby dělal vše pro zastavení koronaviru, pošle desítky miliard na další uplácení voličů skrze snižování daní. Cynismus na druhou.

Nedejme se obalamutit. Když jde o návrh na pětidenní minilockdown, nestojí proti sobě odbory a zaměstnavatelé. Problémem je vláda. Ta nyní stojí proti všem a všemu, včetně zdravého rozumu, na který se tak ráda odvolává. Celé to je jen další kapitola trudného příběhu, ve kterém nás vláda ANO a ČSSD za stálého míchání cynismu s alibismem a prospěchářstvím přivedla do situace, kdy se už neřeší jen testy, léky a kapacita nemocnic. Ale i kapacita krematorií.