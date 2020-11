V posledních letech se v celé Evropě zpřísňují požadavky na auditorskou profesi. Opatření mají za cíl podpořit kvalitu auditu a zajistit nezávislost auditorů. Kvalitní audit totiž přispívá k řádnému fungování trhu, podporuje integritu a efektivitu účetních závěrek a slouží k dosažení vyšší ochrany jejich uživatelů, převážně investorů. Statutární auditoři tak plní zvláště významnou společenskou funkci.

Práce auditora ve velké míře kopíruje prostředí, ve kterém auditor pracuje. Účetní jednotky se snaží co nejvíce zefektivnit obchodní procesy a zautomatizovat rutinní operace, proto je většina účetní evidence prováděna elektronicky v účetních systémech. Záleží na velikosti účetní jednotky a na tom, jak jsou tyto účetní systémy komplexní a vzájemně propojené například s výrobou či se skladovou evidencí. Čím dál více účetních jednotek nahrazuje lidskou pracovní sílu právě u rutinních operací a při vedení účetní evidence využívá robotické prvky. Pokud má auditor řádně ověřit účetní závěrku, musí těmto systémům porozumět, pochopit jejich fungování, zaměřit se na rizikové transakce a stanovit postupy testování. Účetní systémy jsou čím dál komplexnější, nastává tedy otázka, jakým způsobem ověřovat správnost a úplnost těchto transakcí, aby se mohl auditor vyjádřit, zda účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz.

Standardní a nestandardní

Mnoho auditorských společností investuje nemalé prostředky do automatizace obchodních procesů, které budou řešit stále se zvyšující objem a složitost transakcí. Asi nejvíce rozšířené jsou datové analýzy, umožňující zachycovat, analyzovat a interpretovat velké objemy dat, které je možné využívat pro podporu sofistikovanějších a kvalitnějších auditorských postupů.

Pokud auditor pracuje s celou populací dat, umožňuje mu datová analýza především zkvalitnit plánování auditu a nastavit jeho rozsah, lépe se seznámit s podnikatelskou činností dané účetní jednotky i vyhodnotit rizika a zefektivnit auditorské postupy. Proces auditu se více zaměřuje na potenciální podnikatelská rizika a auditor se tak může dívat na činnost účetní jednotky ze stejné perspektivy, jako ji sleduje samo vedení účetní jednotky.

Prezidentka Komory auditorů ČR Irena Liškařová Foto: archiv Ireny Liškařové

Nejčastěji se můžeme setkat s datovou analýzou hlavní knihy. Dle auditorských standardů musí auditor navrhnout postupy na ověření správnosti účetních zápisů, které účetní jednotka zaznamenala v hlavní knize za celý rok. Při využití datových analýz auditor snadno porozumí tomu, kdo, kdy a jak často prováděl účetní záznamy. Dokáže oddělit standardní, pravidelně se opakující operace od nestandardních účetních záznamů, které jsou provedeny mimo rozsah běžné podnikatelské činnosti.

Nové efektivní nástroje

Některé jednorázové záznamy, které zvyšují pozornost auditora, si označí jako rizikové. Zde se může jednat třeba o záznamy před koncem účetního období, pozměněné záznamy, záznamy zobrazující zápisy osob, u kterých neočekáváme, že by účetní zápisy prováděly, záznamy v době pracovního volna nebo transakce, které neodpovídají porozumění procesům účetní jednotky.

Téměř při každém auditu podnikatelské účetní jednotky auditor vyhodnotí riziko vykázání tržeb. Z toho důvodu druhou nejčastější datovou analýzou bude pravděpodobně zaznamenání tržeb. V účetních jednotkách budou záznamy o tržbách představovat velké množství zápisů a dat. Při auditu tradičním způsobem si auditor vybere reprezentativní vzorek na testování, z něhož zjistí, co může být nesprávné. Pokud ovšem při auditu auditor použije datové analýzy a testuje celou populaci dat, dokáže vyhodnotit, co je opravdu špatně. Při datové analýze tržeb snadno porovná pohyby týkající se výnosů a pohledávek, souvislost výnosů a nákladů i analýzu marží. Při detailní analýze snadno ověří vše od vykázání výnosů až po inkaso peněžních prostředků. Tyto analýzy je možné provádět na denní, měsíční či roční bázi.

Tak jako si dnes nikdo nedovede představit, že by nějaká účetní jednotka vedla účetnictví ručně, nejsme daleko od doby, kdy auditor opustí tradiční testování a začne využívat nové efektivní nástroje v podobě datových analýz. To bude mít za následek nejen lepší komunikaci ze strany auditorů a vyšší kvalitu auditu, ale hlavně to přinese větší prospěch z auditu vedení a majitelům účetních jednotek.