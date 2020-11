Současně se soubojem o prezidentské křeslo probíhala ve Spojených státech i mediálně mnohem upozaděnější volba do Senátu. Přitom právě složení horní komory parlamentu výrazně ovlivní to, jak silný bude budoucí prezident. Podobně jako v Česku obměňují Američané jednou za dva roky třetinu Senátu. Horní komoru parlamentu dosud drželi republikáni, ale teď se díky zákonům státu Georgie rýsuje možnost, že by kontrolu nad ní mohli získat demokraté. O dvě rozhodující křesla se tu bude bojovat počátkem ledna ve druhém kole. Proto obě strany budou mohutně investovat do volební kampaně.

