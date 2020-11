Koronavirus sráží preference ANO, opozice posiluje, hlásí titulky. Čistě matematicky to je pravda. Už druhý průzkum (nejprve Kantar, nyní Median) potvrdil, že nejen ANO, ale i celý vládní tábor oslabuje a opoziční blok jde nahoru. Jenže když se do dat podíváme pozorněji, je jasné, že jásot opozice je předčasný. Za celý říjen, kdy v Česku rostl počet případů koronaviru a postupně i úmrtí na něj nejrychleji na světě, se dle modelu Medianu zhoršil výsledek ANO o jedno jediné procento. Vyvozovat z toho změnu trendu, jak to provedl na Twitteru předseda STAN Vít Rakušan, opravdu nelze. Selhání v době koronaviru Andrejovi Babišovi zlomit politický vaz nemusí.

Čím to? Vodítko nám mohou poskytnout volby v USA. I tam se obecně mělo za to, že obludné počty obětí srazí Donalda Trumpa tak, že nebude co řešit. Čtyři z deseti voličů podle předvolební sondáže VoteCast tvrdili, že koronavirus ovlivní jejich rozhodování zcela zásadně. Jenže převážily jiné motivace. A to i u nejohroženějších skupin. Což bylo skvěle vidět na Floridě, kde se od Trumpa neodklonili senioři, což mu pomohlo tento stát získat.

Ony jiné motivy jsou zřejmé − peníze. Opět nám může pomoci americká zkušenost. V USA Trumpa volilo i značné množství lidí ze skupin, u kterých se to nečekalo − například Latinoameričané. Noam Chomsky na serveru Truthout upozorňuje, že to byli například lidé z oblastí při mexických hranicích, kde je základem regionální ekonomiky těžební průmysl. Cítili se existenčně ohroženi zelenou revolucí, kterou tušili po vítězství Bidena. Trump jim naproti tomu sliboval skrze podporu fosilního průmyslu existenční jistotu. Při volbě rozhodovaly ekonomické záležitosti, peněženka.

U nás sice nemáme ropná pole, ale analogii je možné spatřit v tom, že Babišova politika též představuje pro mnoho lidí finanční benefit. Je to vidět na důchodcích, kteří neotřesitelnou podporou ANO oceňují mimořádné důchody, "nezničitelné" slevy na vlak atd. Ovšem Babiš míří skrze peněženky také na srdce dalších voličských skupin. Ukázkovým příkladem je snaha snížit daně čtyřem milionům zaměstnanců. Jak to bude vypadat dál, jsme viděli o víkendu. Babišova ministryně financí Alena Schillerová na svém Instagramu rozjásaně kolportuje MF Dnes, na jejíž titulní straně se skví titulek: "Přidáme zaměstnancům tisíce."Rozdávání peněz na dluh s mohutnou podporou marketingu, jehož součástí bude i holdingový tisk, tato analogie Trumpa podporující Fox News, může být cestou, která Babišovi zajistí politické přežití.

Nálada voličů se může samozřejmě měnit s tím, jak bude přibývat mrtvých. Listopadovou situaci, kdy za týden přibylo stejně obětí jako ve srovnatelně velkém Rakousku od začátku epidemie (1300), ještě průzkumy nezachytily. Ale i tak musíme být v závěrech opatrní. Je možné, že podobně jako v USA budou i u nás hrát klíčovou roli jiné motivy než koronavirus a Babiš si povede překvapivě dobře, podobně jako Trump. Přičemž na rozdíl od něj může opět i vyhrát.