Lid této země promluvil. Dal nám jasné vítězství, přesvědčivé vítězství.

Joe Biden

Před davem svých stoupenců ve svém domovském státě Delaware poté, co mu média přisoudila většinu.

Počkáme, dokud nebudou vyřešeny právní otázky. Nechceme to brát na lehkou váhu.

Andrés Manuel López Obrador

Mexický prezident poté, co média přisoudila vítězství Joeu Bidenovi.

Děkuji ti za přátelství, které jsi projevil mně i státu Izrael, za uznání Jeruzaléma a Golan, za postavení se Íránu, za historické mírové dohody a za to, že jsi americko-izraelské spojenectví pozvedl do nevídaných výšin.

Benjamin Netanjahu

Izraelský premiér v poděkování Donaldu Trumpovi. Na spolupráci s Bidenem se podle svých slov těší.

Váš úspěch je průkopnický a záležitostí neuvěřitelné pýchy nejenom pro vaše tetičky, ale pro všechny Indoameričany.

Mun Če-in

Jihokorejský prezident, jenž přitom zopakoval tamilský výraz pro tetu, který již dříve použila Kamala Harrisová.

◼ USA

Řada republikánů neuznala Bidenovo vítězství

Nejen americký prezident Donald Trump, ale také mnoho dalších předních představitelů Republikánské strany ještě v neděli neuznalo Joea Bidena za vítěze letošních voleb. Téměř 24 hodin od chvíle, kdy americká média Bidena vyhlásila za prezidenta USA, se dál čekalo například na reakci šéfa republikánské většiny v Senátu Mitche McConnella. Další Trumpovi spojenci uváděli, že souboj o Bílý dům ještě nepovažují za ukončený.

◼ Z TWITTERU

Joe Bidene, Kamalo Harrisová a americký lide, právě jste dali světu jeden z největších laskavých a statečných činů, jaké kdy lidstvo vidělo. Lásku našemu vrchnímu veliteli a první ženě zvolené viceprezidentkou.

@ladygaga

americká zpěvačka Lady Gaga

◼ USA

Biden bude podle ekonomů bojovat s hospodářskou krizí

Joe Biden přichází do Bílého domu uprostřed ekonomické krize. V podobné situaci se již ocitl za vlády Baracka Obamy, který si ho vybral za viceprezidenta. Na rozdíl od roku 2008, kdy globální ekonomiku zasáhla hypoteční krize a kolaps investiční banky Lehman Brother a to nejhorší měla teprve před sebou, se nyní analytici a ekonomové shodují, že nyní má americká ekonomika možná nejhorší propad za sebou a bude důležité podpořit dále její oživení.

◼ USA

Murdochova média vyzývají Trumpa k důstojnosti

Řada tradičně republikánům nakloněných médií, která vlastní mediální magnát Rupert Murdoch, změnila způsob informování o amerických prezidentských volbách ve snaze připravit veřejnost na prohru Donalda Trumpa. Britský list The Guardian poukázal na radikální změnu tónu zpravodajství televize Fox News, bulvárního listu New York Post či deníku The Wall Street Journal. Změna v přístupu je patrně koordinovaná a zahrnuje výzvu, aby Trump zachoval svůj odkaz důstojným přiznáním prohry.

Pokud jde o obchodní dohodu s USA, jsem horlivým studentem obchodní politiky Spojených států a jsou to tvrdí vyjednávači.

Boris Johnson

Britský premiér označil Spojené státy za nejbližšího a nejdůležitějšího spojence Velké Británie.

◼ ČESKO/USA

Čeští politici poukazují na slabiny hlasování na dálku

Průběh voleb amerického prezidenta, v nichž vítězství Joea Bidena potvrdilo započítání korespondenčních hlasů, podle některých českých politiků ukazuje slabiny korespondenčního hlasování. Například podle předsedy ODS a politologa Petra Fialy nové formy hlasování představují riziko. "Platí dvakrát měř, jednou řež, než se rozhodneme pro jiné způsoby hlasování," uvedl. Podle předsedy SPD Tomia Okamury není možné, aby bylo hlasování na dálku zavedeno v Česku.

◼ USA, PALESTINA, ÍRÁN

Palestina a Írán chtějí spolupracovat s USA

Palestinský prezident Mahmúd Abbás pogratuloval Joeu Bidenovi ke zvolení americkým prezidentem. V prohlášení také naznačil, že palestinské vedení opustí svůj tři roky trvající bojkot Bílého domu. Íránský prezident Hasan Rúhání prohlásil, že nová americká vláda by měla využít své příležitosti a napravit chyby prezidenta Donalda Trumpa, uvedla agentura Reuters.

◼ USA

První dáma nabádá Trumpa, aby uznal porážku

Melania Trumpová žádné oficiální vyjádření nevydala, podle informací CNN je ale jednou z těch, kteří nabádají prezidenta, aby svou prohru přijal. "Nabídla svůj názor, stejně jako to dělá vždycky," cituje CNN nejmenovaný zdroj. K uznání prohry prezidenta podle dřívějších informací nabádal i jeho zeť Jared Kushner. Donald Trump ovšem svou porážku stále odmítá. Na Twitteru se prohlásil za vítěze voleb.

◼ USA

V USA přibylo rekordní množství nakažených

Počet potvrzených případů nákazy koronavirem SARS-CoV-2 již v celosvětovém měřítku překonal hranici 50 milionů. Počet zemřelých s covidem-19 činí více než 1,25 milionu. Spojené státy se na celkovém počtu globálních případů podílejí zhruba 20 procenty. Denní průměr za posledních sedm dní je více než 100 tisíc případů a v sobotu přibylo rekordních více než 130 tisíc případů.

◼ USA

Bidenová chce zůstat učitelkou i jako první dáma

Jill Bidenová (69), manželka Joea Bidena, je profesí pedagožka, učila angličtinu na několika středních školách. Věnovala se též vzdělávání žáků s emočními poruchami v psychiatrických zařízeních. Placené zaměstnání, jehož se nechtěla vzdát, měla Bidenová i od roku 2009, kdy byl její muž viceprezidentem. V té době byla první pracující "druhou dámou" v historii USA. Svým žákům by se chtěla věnovat i poté, co byl Biden zvolen prezidentem.

◼ Z TWITTERU

Na dnešní Čau lidi jsem si vzal čepici Silné Česko, ke které mě inspiroval Trump. Často jsem s ním nesouhlasil, hlavně s jeho vystupováním, ale s čím souhlasím naprosto, je silný národní stát, který není pod vlivem žádné velmoci. A taky s bojem proti ilegální migraci.

@AndrejBabis

český premiér ve svém twitterovém seriálu Čau lidi

◼ USA

Bidenova pozornost se obrací k sestavení vlády

Nově zvolený prezident Joe Biden převezme vedení Spojených států až 20. ledna, sestavování nového kabinetu už je ovšem v plném proudu. Podle webu Politico jsou mezi potenciálními členy jeho administrativy i prominentní demokratičtí senátoři Bernie Sanders a Elizabeth Warrenová. Zpravodajské agentury spekulovaly, že vzhledem k neochotě prezidenta Donalda Trumpa uznat volební porážku by mohlo být i začínající přechodné období nebývale turbulentní.

◼ USA

George W. Bush poblahopřál Bidenovi

Bývalý americký prezident George W. Bush poblahopřál Joeu Bidenovi a Kamale Harrisové k vítězství v prezidentských volbách a vzkázal Američanům, že mohou mít ve výsledky voleb důvěru. Uznání výsledků voleb je významným gestem. Bush podle svých slov Bidena "zná jako dobrého muže, který vyhrál příležitost vést naši zemi". Je jedním z mála významných republikánů, kteří Bidenovo vítězství uznávají.

"

Joe Biden je klasická stará struktura a Kamala Harrisová je děs a hrůza.

Václav Klaus

exprezident ČR pro CNN Prima

◼ ČESKO

Brno chybí v předběžném kalendáři MS motocyklů

Velká cena České republiky silničních motocyklů chybí v předběžném kalendáři mistrovství světa na příští rok. V obvyklém termínu závodu na brněnském Masarykově okruhu na začátku srpna je volné místo. Podle promotéra šampionátu je důvodem nekvalitní povrch trati. Velká cena v Brně byla v uplynulých letech opakovaně v ohrožení. Hlavním důvodem byla její ztrátovost vlivem zalistovacího poplatku, který překročil 100 milionů korun.

◼ JAPONSKO

Olympijský oheň ponese nejstarší osoba světa

Nejstarší žijící osoba na světě Kane Tanakaová by se měla stát členkou olympijské štafety. Japonce je 117 let a její úsek je naplánovaný na 11. května 2021. To jí bude 118 let a 129 dní. Plánuje jet na vozíčku za doprovodu pečovatelky. Vše ale bude záviset na zdraví a počasí. Jako devítiletá zažila premiérovou účast japonských sportovců na olympijských hrách, do štafety ji nominovala pojišťovna patřící ke sponzorům her.

◼ RUSKO

Za Navalného kolaps mohla nemoc, tvrdí ruský úřad

Vyšetřovatelé sibiřské pobočky ruského ministerstva vnitra jsou přesvědčeni, že za srpnový kolaps opozičního předáka Alexeje Navalného může porucha metabolismu a zánět slinivky. V rámci prošetřování srpnového nouzového přistání letadla s Navalným na palubě zároveň odmítli, že by příčinou jeho potíží byla otrava. Organizace pro zákaz chemických zbraní naopak uvádí, že Navalnyj byl otráven nervově paralytickou látkou ze skupiny novičok.

◼ ČESKO

Vyhlaste 16. listopadu dnem volna, navrhují odbory

Odbory navrhují vládě, aby na 16. listopadu, případně i na 13. listopadu, stanovila den pracovního volna, což by spolu s víkendem a státním svátkem 17. listopadu pomohlo zamezit šíření koronaviru a zlepšit kritickou situaci v nemocnicích. Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula to uvedl v pořadu České televize Otázky Václava Moravce. Předseda Ústředního krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD) Středulovi podle jeho vyjádření přislíbil, že se návrhem bude zabývat.

◼ ČESKO

V boji proti viru pomůže sedm zdravotníků z USA

Česku pomůže zvládat koronavirovou krizi sedm vojenských zdravotníků z USA. Českým lékařům budou radit a budou s nimi konzultovat osvědčené postupy. Budou vybaveni i na virtuální spolupráci s americkými středisky, která se zabývají infekčními onemocněními. Podle českého ministerstva obrany by šestičlenná skupina zdravotníků měla do Česka přijet v polovině listopadu. Doplní zde jednu Američanku, která již do Prahy přiletěla dříve v rámci amerického přípravného týmu.