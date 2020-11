Koronavirová krize dostala řadu firem do patové situace. Nejenže nemají pro své lidi práci, ale chybí jim i peníze na odstupné, které by musely při propouštění vyplácet. Nepotřebné zaměstnance si proto drží pomocí programu Antivirus, kterým na mzdy přispívá stát, tvrdí předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Navrhuje dát firmám možnost propouštět bez udání důvodu. Lidé by měli nárok na dvouměsíční výpovědní dobu a tříměsíční odstupné, které by ze dvou třetin hradil stát. Podniky by ušetřily, místo pěti mezd by propuštěným hradily jen tři.

