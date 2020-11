Jaký je technologický trend vývoje domácích a parkovacích dobíjecích stanic? Je nebo bude běžná dálková regulace výkonu provozovatelem? Připravujete se nějak na rozvoj "řízeného dobíjení" (resp. smart charging), které se bude využívat pro stabilizaci distribuční sítě?

Dnes zatím není velký tlak na kompatibilitu s dalšími zařízeními a většina výrobců se snaží spíš o jednoduchost a nízké výrobní náklady. Pokud ale budeme předpokládat podobný vývoj jako v dalších zemích Evropy, je jasné, že při zvyšování požadavků na výkon a růst počtu dobíjecích stanic se budou muset distributoři nějakým způsobem chránit, stejně jako to museli udělat u solárních a větrných elektráren. Rozvoj řízeného dobíjení stále probíhá, ale využívaný je zatím pouze ze strany odběratele, případně provozovatele nabíjecí stanice. My máme v nabídce připraveno několik funkčních celků, které lze okamžitě zakomponovat jak do domácího, tak do veřejného systému.

Předpokládáte, že automobilky budou standardně vybavovat elektromobily AC dobíječkami pro 3× 32 A, nebo se standard ustálí na nižší úrovni? Jak víme, je to důležité např. při plánování sítí parkovacích dobíjecích stanic ve městech.

Dá se předpokládat, že při vývoji kapacity baterií stávajícím směrem budou silnější palubní nabíječky nezbytné k udržení komfortního času i při domácím nabíjení. 3× 32 A provedení se jeví jako vhodná střední cesta.

Jsou nebo budou AC dobíječky běžně integrovány do systémů chytrých budov? Můžete popsat, jak tato řešení vypadají?

Dnes se slovíčko "chytrý" bohužel omezilo na každé zařízení, které lze ovládat pomocí chytrého telefonu, ale v první řadě jde o výměnu dat. Samozřejmě že u nových instalací je tlak na to, aby se dobíjecí stanice do systému chytrých domácností zakomponovaly a reagovaly na řízení chytrého domu. Prozatím ale existuje tolik různých řešení, že nějaká standardní kompatibilita neexistuje. Proto provádíme realizaci podle konkrétních požadavků zákazníka.

U jakých uživatelů se uplatňují vaše dobíjecí stanice?

Naše nabíjecí stanice vyhovují širokému spektru uživatelů. Můžeme uspokojit potřebu domácího nabíjení až po firemní a veřejné potřeby. Možná se těžiště našich výrobků přece jen naklání směrem k veřejným nabíječkám. Zde dokážeme nabídnout velmi komplexní systém služeb jak pro komfortní používání koncového zákazníka, vlastníka elektromobilu, tak pro provozovatele našich nabíjecích stanic.

